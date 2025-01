Německo neroste. Je Kaput? K pochopení, v jakém stavu je jeho ekonomika a proč, čtěte tuto knihu

Kaput: The End of the German Miracle

Největší evropská ekonomika se už druhým rokem po sobě zmenšila a ani výhled pro letošní rok neslibuje žádný závratný růst. Vlastně zatím není jisté, jestli se Německu podaří z recese vymotat. Spolková republika zažívá jednu z nejdelších ekonomických krizí za poslední dekády, na kterou bylo ovšem u našich západních sousedů zaděláno de facto již před dlouhými lety, jen se až doteď – často shodou náhod – dařilo ji oddalovat. Ve své nové a příznačně nazvané knize Kaput: The End of the German Miracle o tom píše Wolfgang Münchau. A jde o čtení, které by mělo zajímat i Čechy.

Jak informoval deník Financial Times, Spolkový statistický úřad ve středu oznámil, že německá ekonomika se v loňském roce propadla o 0,2 procenta. Rok předtím poklesla o 0,3 procenta. Německá centrální banka navíc minulý měsíc uvedla, že stagnace bude pokračovat i v letošním roce. Prozatím předpovídá růst o pouhých 0,1 procenta, ale varuje, že například obchodní válka se Spojenými státy by mohla způsobit další rok ekonomického poklesu. To nejsou dobré zprávy ani pro Německo, ani pro Česko, které je na část jeho ekonomiky úzce navázané. A ani pro celou Evropskou unii.

Jako na zavolanou v tomto ohledu vyšla koncem loňského roku zmíněná kniha Kaput od Wolfganga Münchaua, který se dlouhodobě věnuje evropské ekonomice a působí jako ředitel zpravodajské služby Eurointelligence. Ten vysvětluje, že krize německé ekonomiky nevznikla přes noc a ani v době pandemie covidu, od jejíhož příchodu se nedokáže odrazit ode dna. Naopak na více než 250 stránkách velmi pregnantně popisuje, že problémy bobtnaly už dávno a u čelných německých představitelů de facto nebyla snaha s tím něco udělat.