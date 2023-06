Není to budoucnost, kterou bych chtěl, hodnotil Zuckerberg VR brýle od Applu. Rýpnul si i do ceny

Virtuální realita (VR) byla před pár lety mezi fanoušky technologií jedním z hlavních taháků. Mark Zuckerberg dokonce před nějakou dobou přejmenoval mateřskou firmu Facebooku, ze které se stala Meta. Dal tak najevo, že jeho vize VR, takzvaná metaverse, má nejvyšší prioritu. V poslední době sice tak trochu ustoupila do pozadí za umělou inteligenci, nové chytré brýle Vision Pro od Applu ale téma vrátily zpět do centra pozornosti. Produkt by mohl ohrozit pozici Mety, která se v oblasti virtuální reality dlouhodobě staví do pozice lídra. Zuckerberg ale zatím zůstává v klidu. Novému produktu vyčítá vysokou cenu, ukazuje prý odlišnou filozofii obou firem.

Zuckerberg na celofiremním sezení se zaměstnanci Mety podle serveru The Verge uvedl, že nové chytré brýle Vision Pro od Apple nepředstavují žádný zásadní technologický průlom, který by Meta samotná už neprozkoumala. Dodal, že vize, která za novým produktem stojí, sice může být ukázkou možné budoucnosti, ale není to taková budoucnost, kterou by chtěl on. Meta své vlastní brýle pro virtuální realitu představila jen pár dní před Applem, zařízení začne dodávat na podzim.

„Myslím, že jejich oznámení skutečně ukazuje rozdíl v hodnotách a vizích, které do toho naše společnosti vnášejí, a to způsobem, který považuji za opravdu důležitý,“ řekl Zuckerberg zaměstnancům, kteří se sešli v kalifornském sídle společnosti. Jedním z důležitých rozdílů je podle něj přístup k rozšířené realitě Mety a Applu. Ten se podle něj promítá i v cenách produktů.

Zatímco Apple chce za Vision Pro 3 499 dolarů (téměř 79 tisíc korun), chystaná souprava Quest 3 od Mety má být s cenovkou 499 dolarů (zhruba 11 tisíc korun) podstatně levnější, což podle Zuckerberga Metě umožní oslovit širší uživatelskou základnu.

Podle Jaroslava Becka, spolutvůrce Beat Saberu, nejúspěšnější hry pro virtuální realitu na světě, mají právě brýle od Applu největší potenciál pro masovou adopci. Řekl to v nedávném rozhovoru pro CzechCrunch. „Díky takovým brýlím si lidé možná jednou nebudou muset kupovat televizi a počítač pro hry,“ míní Beck.

Takový cíl je však ještě relativně daleko. Apple má podle něj sice dobře nakročeno, je nicméně zásadní, aby po vyladěném železu přišly i perfektní aplikace. Jen s nimi bude dávat smysl brýle nasazovat, říká v rozhovoru Beck, který po prodeji Beat Saberu pracoval pro zakladatele Facebooku.

Zuckerberg zdůraznil i další rozdíl, který vnímá. Brýle Mety zvané Quest 3 jsou podle něj hlavně o interakci lidí a pocitu sblížení. V jeho vizi mají být lidé ve virtuální realitě aktivní. Poukázal tím na to, že Apple v ukázkových scénářích při představení brýlí Vision Pro zvolil situace, kde uživatelé v klidu seděli nebo stáli.

Meta se dlouhodobě snaží zaujmout vedoucí postavení v oblasti virtuální a rozšířené reality, ročně kvůli tomu vynakládá miliardy dolarů. Nové brýle od Applu tak představují možnou konkurenční hrozbu. Ze začátku se Metě v oblasti virtuální reality sice dařilo. V oblasti prémiových produktů, kam už jen s ohledem na cenu spadají právě i nové brýle od Applu, se ovšem zatím příliš neprosadila. Důkazem jsou třeba loňské brýle Quest Pro, které skončily spíše jako propadák, podotýká The Verge.