Neo z Matrixu míří do Hradce. Keanu Reeves zahraje v červnu se svou kapelou na Rock for People

Celý svět ho zná jako Nea z Matrixu, Johna Wicka ze stejnojmenné akční série nebo neohroženého vymítače Constantina, Keanu Reeves je ale také hudebníkem s citem pro basovou kytaru – a právě tak ho uvidí i Česko. Známý kanadský herec příští rok vystoupí na festivalu Rock for People se svou kapelou Dogstar a doplní tak řadu dalších slavných jmen, která se do Hradce Králové sjedou.

Ačkoliv se další ročník Rock for People koná až v červnu, pořadatelé neváhají a pomalu oznamují jednotlivé hosty. Nedávno například ohlásili příjezd Avril Lavigne, frontmana metalové skupiny Slipknot Coreyho Taylora v jeho sólovém projektu nebo legendárních Pendulum, tvůrců řady nadčasových elektronických hitů. Teď přihazují další zajímavé jméno.

V rámci několikadenní hudební show v Hradci Králové, která startuje 12. června a končí 15. června, odehraje vystoupení i Keanu Reeves. Ano, ten herec, díky němuž všichni milují filmové série Matrix a John Wick. Možná ale ne všichni ví, že hraje také v kapele s názvem Dogstar, která vznikla v garáži na jihu Kalifornie a kde Reeves zastává post baskytaristy.

„Vystoupení kapely Dogstar s Keanu Reevesem je pro mě splněný sen. Skupinu jsme se totiž snažili pozvat už v devadesátých letech, ale tehdy se nám to nepodařilo – a pak na dlouhých téměř dvacet let nebyla aktivní. O to větší máme radost, že se to konečně podařilo,“ uvádí ředitel festivalu Michal Thomes, s nímž se CzechCrunch nedávno bavil o pořádání festivalů.

Dogstar vznikli už v roce 1991, čistě jako kapela přátel, kteří chtěli společně hrát a bavit se u toho. Parta ve složení kytarista a zpěvák Bret Domrose, bubeník Robert Mailhouse a právě baskytarista Keanu Reevese se ale ve světě nikdy příliš neuchytila, ačkoliv jim zpočátku na koncertech předskakovala třeba skupina Weezer, která se pak ve Spojených státech stala poměrně populární.

Teď, po více než třiceti letech vytvořili, Domrose, Mailhouse a Reeves kolekci písní, která plně vystihuje, kým jsou jako umělci dnes. Oficiální návrat znovusjednoceného rockového tria přišel letos v květnu, více než dvacet let od jejich posledního společného vystoupení.

Aktuálně jsou Dogstar na turné ve Spojených státech s novou deskou Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees, příští rok přijde řada na výjezd za hranice. A právě během evropské části turné navštíví i Rock for People. Do Česka přijedou jen zhruba měsíc před tím, než se v Hradci Králové objeví i světoznámý Ed Sheeran, který se k nám vrací po pěti letech.