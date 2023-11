Hudební festivaly letos spolkly miliardy. Nekonečná party na palubě se ale nekoná, říká Michal Thomes

Uložit 0

Po covidovém ochlazení se v Česku opět naplno rozběhly festivaly všeho druhu, kterým vévodí ty hudební. Devětadvacet největších z nich sdružuje asociace Festas, v jejímž čele sedí zároveň ředitel Rock for People Michal Thomes. Ten ale vysvětluje, že letos napříč festivaly žádné extrémně vysoké výdělky neočekává, několik akcí dokonce i skončilo. Navíc prý přibývá festivalů, které sice pozvou velká jména, ale vstupné je zdarma. A do budoucna to může být problém. „Je to rána pro náš sektor,“ shrnuje Thomes pro CzechCrunch.

Zajít si v letních měsících poslechnout dobrou hudbu není v České republice problém, kromě koncertů se tu pořádá poměrně dost festivalů. „Pokud odmyslím různé městské nebo pivní slavnosti či jednodenní akce, jde určitě o vyšší desítky, možná je to i přes sto festivalů,“ vypočítává Michal Thomes. Přestože by se to mohlo zdát jako vysoké číslo, v Evropě rozhodně nejsme premianty. Například ve státech na jihu kontinentu se pořádá až tisícovka festivalů ročně a podobná čísla hlásí i Francie, Německo, země Beneluxu a samozřejmě Anglie coby festivalová mekka. Zde se ovšem podle Thomese budou počty festivalů do budoucna dramaticky snižovat kvůli letošní nižší účasti publika a turbulentnímu počasí.

To české festivaly si letos na příliv fanoušků stěžovat nemohou. Například na Rock For People zavítalo na 37 tisíc návštěvníků, tedy rekordní počet. Díky tomu se řadí mezi největší u nás pořádané festivaly, kterým vévodí Beats for Love. Festival do ostravského areálu Dolních Vítkovic letos během čtyř dnů přilákal na 150 tisíc lidí.

Foto: Petr Klapper/Rock for People Atmosféra letošního ročníku Rock for People

„Velmi slušnou kumulativní návštěvnost vykazuje série festivalů Hrady CZ, konaná na osmi místech, která určitě překonala 100 tisíc návštěvníků. A na špici se drží také Colours of Ostrava,“ dodává Thomes s tím, že letošní ročníky byly pro řadu festivalů rekordní nejen co do počtu návštěvníků, ale také z pohledu rozpočtů. Například Rock for People investoval nejvíce v historii, kdy jen náklady na program vzrostly oproti minulému roku dvojnásobně. Finální částka se tak vyšplhala na 180 milionů korun, přičemž celkové meziroční náklady se podle Thomese zvýšily v průměru o 20 až 25 %.

„Ve Festas máme 29 festivalů. Ty největší jako Rock for People, Beats for Love, Colours of Ostrava, Let it Roll nebo Hrady CZ mají rozpočty kolem 100 až 200 milionů, ty menší kolem 10 až 15 milionů korun,“ říká a odhaduje, že celkový rozpočet letošní sezóny by se jen za festivaly ve Festas mohl pohybovat mezi 1,5 až 2 miliardami korun.

Jak ovšem Thomes říká: „Čím větší festival, tím větší náklady – nikoliv však výdělky. Nárůst cen vstupného i vyšší tržby za služby na místě pokryly rostoucí provozní náklady, ale na velké výdělky to nevypadá. Nejčastěji na nuly – někde červené, jindy černé. Nekonečná party na palubě, jak občas slýchám z realitního byznysu, se tedy nejspíš konat nebude.“ A dodává, že hned několik tuzemských festivalů po této sezóně bojuje o přežití.

„Už v květnu neproběhl techno festival ve Svojšicích, poslední ročník anoncoval i rokycanský hardcore festival Fluff, který sice nebyl členem Festas, ale pro subkulturní sféru měl velký význam. Víme o několika dalších festivalech, které hledají nové partnery a majitele nebo se chystají oznámit, že další ročník už neproběhne,“ vyjmenovává Thomes.

Hudba zdarma a pohodlí

Nejistá je i budoucnost pořádání festivalů jako takového. V Česku se podle Thomese začíná rozmáhat novinka, která je příjemná pro diváka, ale někteří pořadatelé ji úplně nevítají: festivaly a kulturní akce zdarma, přestože na nich často vystupují velká jména.

„Je to rána pro náš sektor. Jakmile se lidé naučí vnímat hudbu jako něco, co mohou získat zadarmo, už nikdy za ni nebudou ochotni platit. Navíc tyto akce uměle navyšují požadavky na honoráře, kdy se soukromá sféra musí přetahovat s veřejnou. To opravdu nedává smysl a nevidím ani žádný precedent v zahraničí,“ vysvětluje předseda Festas, podle kterého ale české festivaly umí s těmi zahraničními držet krok.

Daří se to především v otázce odpovědnosti a celkovém zohledňování dopadu festivalu na životní prostředí. Mimo to je laťka nasazená vysoko i co se týče čistoty, bezpečnosti či pestrosti gastro nabídky. Thomes také vyzdvihuje doprovodný, nehudební program a vizuální stránku v Česku pořádaných akcí. „Projel jsem v létě asi deset festivalů v západní Evropě, a pokud odhlédnu od mnohem dražších line-upů, v řadě dalších oblastí jsme na tom podobně, nebo dokonce dál,“ říká ředitel Rock for People.

Foto: Rock for People Součástí Parku 360 je také glampingový areál

Pro festivaly je to podle Thomese důležité i z toho důvodu, aby si udržely přízeň diváků. Mladí návštěvníci z generace Z, na které velké hudební festivaly míří primárně, totiž hledají i něco navíc. Chtějí, aby jejich zábava byla co nejudržitelnější a zároveň měli své pohodlí. Proto se festivaly čím dál častěji přesouvají do měst, která zázemí nabízejí. „Nám ostatním nezbývá, než městské zázemí, se všemi chtěnými nabídkami, vybudovat přímo na festivalu,“ říká Thomes.

Vyjmenovává tak zvyšující se zájem o stání pro karavany, rychlé vyprodávání nadstandardních možností ubytování přímo v parku, jako jsou jurty a stanové chatky, i rychle se plnící hotely a penziony v Hradci Králové a okolí v době pořádání Rock for People.

Na něm se v termínu od 12. do 15. června 2024 představí kapela Bring Me The Horizon. Dorazí také rockerka Avril Lavigne či skupina Pendulum. Mimo to navíc Michal Thomes 27. července přiveze do hradeckého Parku 360 britskou hvězdu Eda Sheerana v rámci samostatného koncertu. „Tento koncert pro nás bude v mnoha aspektech zcela přelomový a osobně mohu říct, že je to i pro mě obrovský milník v kariéře hudebního promotéra,“ uzavírá.