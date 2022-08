Neovládne svět, ale pomůže třeba ve skladech. Nový robot od Xiaomi se pohybuje jako člověk

Na úvod vás rovnou uklidníme. Ne, opravdu se neblíží doba, kdy propracovaní roboti s pohyby jako lidé převezmou kontrolu nad světem a budou nám velet. Ovšem to, co v posledních letech na poli pokročilé robotiky vzniká, stojí minimálně za zmínku. Včera totiž svého humanoidního robota představila čínská technologická společnost Xiaomi. A rovnou naznačila, na co bude vhodný.

Nejznámějším příkladem pokročilých robotů, kteří se pohybují jako člověk, je nepochybně Atlas od americké firmy Boston Dynamics. Právě ten svět poměrně pravidelně fascinuje svými schopnostmi, z nichž může jít i strach. Pokud zrovna netancuje se svým parťákem, robotickým psem Spotem, běhá, otevírá dveře nebo pomáhá v logistických skladech. Jde o krásnou ukázku toho, kam se sféra robotiky posouvá.

Američané ovšem nejsou jediní, kteří s propracovanými roboty koketují. Silným hráčem je i čínský obr Xiaomi, známý hlavně pro své chytré telefony. Ten totiž v rámci své robotické divize včera představil humanoida pod označením CyberOne, který by jednoho dne mohl pomáhat lidem například s paletami ve skladech nebo s dalšími, zpravidla manuálními a rutinními činnostmi. Předpoklady na to nepochybně má.

CyberOne měří 177 centimetrů, váží 52 kilogramů a rozpětí jeho paží činí 168 centimetrů. Pohání ho několik výkonných motorů a využívá síly umělé inteligence, kterou Xiaomi vyvíjí. Díky ní zvládne až jednadvacet specifických, lidsky vypadajících pohybů s rychlostí odezvy okolo 0,5 milisekundy. A co víc, má být vybaven speciálním modelem hloubkového vidění, který mu umožní rozpoznávat osoby, gesta i výrazy.

Xiaomi uvádí, že jeho nový humanoidní robot dokáže určit pětaosmdesát typů zvuků prostředí a pětačtyřicet lidských emocí. Vzhledem k tomu, že své okolí vnímá, má zvládnout identifikovat i smutek u osoby stojící naproti němu. Místo hlavy má displej s technologií OLED, takže až bude reálně v provozu, může na něm teoreticky zobrazovat také informace, které se budou hodit jeho kolegům. Využití je poměrně široké.

Firma nicméně zatím ukázala jen propagační video, kde CyberOne demonstruje své pohyby.

Robot od Xiaomi doplňuje svého staršího sourozence, robotického psa se jménem CyberDog, kterého firma představila před rokem a který se v mnohém podobá zmíněnému Spotovi od Boston Dynamics. Toho testuje například i pražské ČVUT.