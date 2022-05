Nepříznivá realita realitního trhu. Nájemních bytů v Praze je nejméně za posledních osm let

Nájemních bytů je v Praze nejméně za osm let

V Praze je stále nedostupnější nejen vlastní bydlení, ale také to nájemní. Faktorů, které způsobují, že nabídka s byty k pronájmu se rychle ztenčuje, je několik. Největší roli hraje především rostoucí výše hypotečních sazeb, ale také příliv uprchlíků z Ukrajiny a obnovení turistického ruchu.

Objem poskytnutých hypoték v dubnu v porovnání s březnem klesl podle České bankovní asociace zhruba o 40 procent. Banky a stavební spořitelny poskytly domácnostem hypotéky v objemu 17,5 miliardy korun, zatímco v březnu se celkový objem vyšplhal přes 30 miliard. V meziročním srovnání jde dokonce o šedesátiprocentní pokles.

„Ačkoliv zájem o vlastní bydlení ve společnosti neklesá, rychle se snižuje množství lidí, kteří jsou ochotni a schopni v aktuálních podmínkách do bydlení investovat. Vzhledem k nejistému vývoji na trhu očekáváme, že propad objemů může pokračovat i v dalších měsících,“ uvedl Jiří Feix, předseda představenstva Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny.

Situace na hypotečním trhu se odráží v poptávce po nájemním bydlení. Podle analýzy realitního trhu společnosti GarantovanyNajem.cz, která vychází z dat portálu Realitymix.cz, je tak nyní v Praze nejméně dostupných bytů k pronájmu za posledních osm let.

„Aktivních inzerátů je pouze 4 700. Očekáváme, že se situace ještě zhorší v průběhu prázdnin, kdy se lidé obecně více stěhují,“ dodává spoluzakladatel služby GarantovanyNajem.cz Viktor Mejzlík. Podobný údaj uvádí také portál Flat Zone, podle kterého je nyní v Praze v nabídce necelých 5 200 bytů.

V roce 2014 bylo v metropoli k dispozici zhruba 7 000 bytů k pronájmu, během pandemie se nabídka zvýšila na 15 tisíc, protože z hlavního města prakticky ze dne na den zmizeli jak turisté, tak studenti. Dnes je ale situace zcela opačná – nabídka bytů se zúžila o 69 procent.

S rostoucí poptávkou rostou i průměrné ceny měsíčního nájemného. Podle srovnání společnosti GarantovanyNajem.cz za pronajímaný metr čtvereční nyní pražští nájemci zaplatí 356 korun měsíčně, meziročně o 18,7 procenta více. Celorepublikový průměr se zvedl o 9,3 procenta. Rekordmanem se staly Pardubice, kde průměrná cena vzrostla dokonce o 24,6 procenta na 238 korun za metr čtvereční.

Mejzlík tento růst odůvodňuje tím, že ve studentských městech ceny nájmů během pandemie výrazně klesly až o 20 procent, jelikož studenti se stěhovali zpátky do svých rodných měst kvůli distanční výuce. „V současné době ceny skokově rostou, a to již od září, kdy se studenti začali postupně vracet do sdílených bytů,“ dodává.



V nadcházejícím období tak lze podle odborníků očekávat, že ceny nájemného jednak porostou rychleji než prodejní ceny bytů, jednak pronajímatelé budou uzavírat nájemní smlouvy na kratší období. Jedině tak budou mít jistotu, že výši nájmu budou moci přizpůsobit inflaci a dalším faktorům ovlivňujícím dění na realitním trhu.

Stejně tak je pravděpodobné, že segment nájemního bydlení začne být ještě zajímavější z hlediska návratnosti a zvýší se množství velkých institucionálních investorů, kteří stojí za realizací projektů ryze nájemního charakteru.

S přispěním ČTK.