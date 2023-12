Neprobádaný svět nových španělských vín. Expert radí, které lahve by neměly chybět ve vaší sbírce

Uložit 0

Vína italská a francouzská už mají dlouho velký věhlas. Vyrostl až do takové míry, že v momentě, kdy si chce někdo do své vinné sbírky pořídit kvalitní víno z Burgundska nebo Piemontu, musí sáhnout hodně hluboko do kapsy. A v těch nejprvotřídnějších případech jde o moky, jež si mohou dovolit jen ti nejzámožnější. O něco méně probádanou oblastí jsou ale vína španělská, která ukrývají spoustu chuťového, ale také investičního potenciálu. Jonáše Sedlaříka, který do Česka dováží vína takzvané nové španělské vlny, jsme se zeptali, jaké lahve a vinařství by neměly ujít pozornosti milovníků tohoto kvašeného nápoje.

Jonáš Sedlařík se pohybuje ve světě gastronomie již téměř dvě dekády. V průběhu let mu začalo být nejbližší víno, ve kterém se začal vzdělávat poměrně záhy poté, co do oblasti dobrého jídla a pití naskočil. Díky rodinným vazbám do Itálie začal nejprve inklinovat právě k vínům z této země. Celou dekádu tak pracoval výhradně s lahvemi, které sem putovaly z Piemontu, Kampánie, Toskánska či Sicílie.

„Po čase jsem se chtěl začít věnovat vlastní distribuci vín. Ale jednak mi nepřišlo férové začít přetahovat vinaře, se kterými tady pracovali již jiní dodavatelé, jednak jsem měl pocit, že už je český trh co do italských vín hodně nasycený. Konkurence je tady vážně obrovská – licencí na dovoz vína je tady několik tisíc,“ říká Jonáš Sedlařík.

Během pandemie covidu začal více ochutnávat vína ze Španělska a v té době se dozvěděl, že v zemi existuje ve vinné oblasti něco, čemu se říká „nové Španělsko“. Dalo by se říci, že jde o hnutí tvořené novou generací vinařů, kteří po tom, co v zemi skončila diktatura Franciska Franca, mohli začít objevovat svět a trendy, které v posledních dekádách stále intenzivněji prostupují vinicemi.

Foto: Jonáš Sedlařík Jonáš Sedlařík a známý vinař Raúl Pérez

„Starší Španělé jsou hodně tradiční, mají rádi svá klasická vína, přes která je tady často škatulkujeme i my. Já ale začal spolupracovat s mladými vinaři například z Riojy, kteří mi kladou na srdce, že nechtějí být vnímáni jako vinaři z Riojy. Rioja vyprodukuje 300 milionů lahví vína ročně a drtivá většina z nich je v lepším případě průměrná,“ vysvětluje Sedlařík.

Vinaři nové španělské vlny dělají vína, která jsou zaměřená na terroir, na tradiční odrůdy a pracují především se starými vinicemi – to je ten největší poklad, který Španělsko má, proto k nim přistupují s maximálním respektem. Jako příklad uvádí Jonáš Sedlařík vinaře Raúla Péreze, což je průkopník nového přístupu k vínům, jehož vinice v regionu Bierzo mají v průměru stáří kolem stovky let.

Do světa přitom „noví vinaři“ pošlou zanedbatelné procento lahví, co se týče celkové španělské produkce. Je jich totiž málo, mají vždy jen několik málo hektarů a teprve nyní začínají nabírat na síle.

Co zmíněné vinaře podle Jonáše Sedlaříka spojuje? Alfa a omega je podle něj čistá práce ve vinici, což znamená, že na ní nepoužívají jakékoliv chemikálie. Stejný přístup se propisuje také do práce ve sklepě. Důraz kladou především na to, aby byl v každé lahvi patrný původ hroznu, tedy terroir – chtějí do ní dostat vše, co bují kolem vinic a z čeho vyrůstají. Důležitým motivem je ale také odklon od industrializace, která vinařstvími prostoupila v minulém století.

Podle Jonáše Sedlaříka nyní španělským vínům hodně přeje fakt, že třeba již zmíněné Burgundsko s cenami vyletělo do takových výšin, že si tamní víno může dovolit jen málokdo. V Piemontu se děje to stejné, týká se to i dalších věhlasných vinařských oblastí. A právě Španělsko nyní nabízí spoustu zajímavých projektů, ze kterých proudí vína s velkým charakterem za relativně nízké ceny. Na které vinaře Jonáš Sedlařík doporučuje upřít pozornost?

Raúl Pérez

Vinař s dnes již ikonickým statusem, o kterém už se toho napsalo hodně. Dostal se na obálky magazínů Decanter či Der Feinschmecker jako jeden z nejtalentovanějších vinařů světa. Každopádně jeho vína většinou překvapí velmi příjemnou cenou. Pokud sháníte skvělé, ale přitom dostupné víno, kupujte Ultreia S. Jacques a Ultreia Godello. Pokud vás zajímá budoucí zhodnocení lahve, kupujte vše ostatní. Zejména další vína z řady Ultreia jsou velmi malé produkce v řádech nízkých tisíců lahví a vzhledem ke světové známosti mají velký potenciál. Výsadní pozici mezi víny k investici má potom Viariz La Muria. Ročník 2021 získal 100 bodů od Wine Advocate a produkce je jen 700 litrů, tedy méně než tisíc lahví.

Jonáš Sedlařík a proslulý vinař Raul Perez Ve Španělsku se víno pěstuje i na útesech nad oceánem

Envinate

Jeden z nejsledovanějších vinných počinů Španělska. Vznikl jako projekt čtyř spolužáků z univerzity, který se zabývá víny s atlantickým nebo minimálně mořským vlivem. Vinice dnes mají na Tenerife, v Galicii a na jihu Španělska poblíž Albacete. Jejich vína jsou zatím cenově velmi dostupná, ale nejsou takřka k sehnání, proto je otevření každé takové lahve lehké dilema, protože procentuálně se velmi dobře zhodnocují. I Envinate se může pochlubit dosažením zlatého grálu všech vinařů. Právě na konci listopadu přišla zpráva, že jejich Taganan Margalagua 2021 získal 100 bodů od Wine Advocate. Taganan pochází z vinic i přes 200 let starých, které rostou v podstatě na útesu padajícím do Atlantského oceánu. Pohledy na jejich vinice jsou strhující.

Dominio Del Águila

Vinařství, které neexistuje ani deset let a za kterým stojí 44letý Jorge Monzon, už dostalo svých 100 bodů od Wine Advocate dokonce dvakrát, a to za vína Canta La Perdiz a Peñas Aladas, obojí ročníky 2016. Jsou to vína ze známé oblasti Ribera del Duero, ale vynikají elegantním stylem, který baví kritiky, ale i běžné konzumenty. Ceny jeho vrcholných vín jsou už teď relativně vysoké, ale i tak slibují jisté zhodnocení. To platí i pro jeho běžnou Reservu, která roste na ceně každý rok.

Casa Castillo

Vinařství Casa Castillo je projekt, který se datuje už do začátku devadesátých let a zaměřuje se zejména na odrůdu Monastrell ve velmi suchém prostředí oblasti Jumilla na jihu Španělska. I tady platí, že vína z větších produkcí mají skvělý poměr cena versus výkon, ale kdo hledá zhodnocení své lahve, měl by se zaměřit na Pie Franco a Las Gravas. Víno Pie Franco z velmi staré pravokořenné vinice bylo oceněno 100 body od Wine Advocate za ročník 2020, ale už také dosáhlo takové úrovně ceny, kde bude růst pomalejší. Já osobně bych tedy spíš doporučil se podívat na víno Las Gravas, které má za mě velký potenciál.