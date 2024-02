Nerudová: Když situace nazraje, budu na Hrad kandidovat zase. A Rakušan a ČEZ? Užbleptl se

Uložit 0

Lídryně kandidátky Starostů do Evropského parlamentu a bývalá prezidentská kandidátka tvrdí, že pro ambiciózní politiky je Brusel to správné místo. „Musíme tam vysílat lidi, kteří to nebudou mít jako poslední štaci před důchodem. Přestaňme se chovat jako nezbedné dítě, které všechno odmítá a nemá žádný svůj vlastní návrh, a budeme schopni vytěžit ze členství víc,“ říká v podcastu Crunch. Můžete si jej pustit ve videu níže, na YouTubu, Spotify nebo Apple Podcasts.

Danuše Nerudová svou kandidaturu do evropských struktur staví na tématech, která zajímají mladou generaci. A na heslu „tahle země není pro mladý“. Otázkou ovšem je, zda bude s tímto programem nejplatnější zrovna v Bruselu, když se na domácí scéně nedaří prosadit manželství pro všechny ani ratifikovat Istanbulskou úmluvu.

Podle někdejší rektorky Mendelovy univerzity Česko postrádá strategii, jak se v Unii prosadit. „Nechci říkat, že je domácí a evropská politika, myslím si, že je jenom jedna – zejména za situace, kdy nerealizujeme žádné vlastní strategie a jsme vlastně následovníci. Přestali jsme mít vizi a začali jsme přebírat všechno, co se děje na poli EU. Proto je důležité do Evropského parlamentu vysílat aktivní mladé lidi, kteří skutečně chtějí pracovat a budou vidět nejen v Bruselu, ale také doma,“ je přesvědčená Nerudová.

Sama se stala jednou z tváří hnutí Starostové, když se postavila do čela evropské kandidátky společně s Janem Farským. Nerudová sice není členkou strany, ale hlasitě podporuje jejího šéfa Víta Rakušana, který nedávno ohlásil ostrý start kampaně, začal se vymezovat vůči vládním partnerům a vyrazil na živě přenášené debatní turné Bez cenzury v regionech. Dalším členům pětikoalice se to celkem pochopitelně moc nezamlouvá.

„Zatím mu za to můžu zatleskat. Části naší populace možná otevírá obzory, aby viděli, jak se žije lidem v Sokolově nebo v Karviné. Vždy, když přinesete do politického marketingu nový element, tak ho nejdřív všichni hejtují, pak ho víceméně akceptují a pak nastává třetí fáze, kdy všichni říkají, jak je to skvělý. Je za tím vidět rukopis nového týmu i toho, že se část mého původního týmu s ním propojila,“ dodává Nerudová. Za Rakušanovou kampaní stojí mimo jiné slovenský marketér Michal Repa, který utvářel strategie prezidentské kampaně Petra Pavla i Zuzany Čaputové.

Fakt, že Rakušan minulý týden na setkání v Sokolově svým nešťastným výrokem o plánech na zestátnění společnosti ČEZ zahýbal cenou jejích akcií, politička omlouvá náročností diskuze: „Každému se někdy něco takového stane, že se užbleptne.“

Bývalá prezidentská kandidátka v rozhovoru mimo jiné komentovala i výroky Petra Pavla, který se poněkolikáté nechal slyšet, že nejspíš nebude usilovat o znovuzvolení. „Z mého pohledu je to docela fér říct na začátku a do jisté míry si myslím, že mu to rozvazuje ruce v některých oblastech,“ říká o lednovém výroku současného prezidenta.

Sama pak nevylučuje, že se o prezidentský úřad pokusí ucházet znovu: „Kdyby ta situace za pět let nějak nazrála, tak asi ano. Ale teď se soustředím na volby do Evropského parlamentu.“

Její jméno se objevuje i mezi kandidáty na post v Evropské komisi, spolu s ním nejčastěji zaznívá i to ministra průmyslu Jozefa Síkely (také je nominovaný za STAN). Nerudová zájem přiznává a na svou podporu tvrdí, že má zkušenost s evropskými institucemi a že by si Česko podle ní zasloužilo silné ekonomické portfolio. „Nemáme euro, tak asi nedosáhneme na kapitálový trh nebo finanční služby, ale portfolia rozpočtu nebo vnitřního trhu jsou silná,“ upřesňuje.

Pusťte si celý rozhovor v přehrávači výše, na YouTubu, Spotify nebo Apple Podcasts. Dozvíte se v něm také: