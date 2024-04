Nešiďte rešerši při tvorbě značky. Naše přejmenování hodně bolelo, říká spoluzakladatelka Forendors

Uložit 0

Když jsme popisovali příběh Denisy Hrubešové, která s Davidem Slačálkem založila platformu Forendors, byla řeč o startupovém punku, protože oba zakladatelé se do světa vlastního podnikání pustili poprvé a po hlavě. Teď čtyřiatřicetiletá spoluzakladatelka projektu, který naskočil na vlnu stále populárnějších podcastů a autorů, kteří za svůj obsah nechávají fanoušky platit, v textu pro CzechCrunch upřímně popisuje, jaké všechny nástrahy už museli překonat.

Pokud jste celý svůj pracovní život byli zaměstnaní, nadchnout se pro vlastní nápad a založit startup není procházka růžovým sadem. V našem případě tomu nebylo jinak. Ze zaměstnání do vlastního byznysu nevedla úplně nejhladší cesta. Skočili jsme do toho po hlavě. Za více než tři roky jsme nasbírali spoustu zkušeností, a přestože se pořád učíme, jednu radu pro všechny začínající podnikatele máme už teď: pořád se na všechno ptejte. Ušetříte si tím totiž pravděpodobně dost času a také peněz…

Od začátku jsme měli s mým spoluzakladatelem Davidem Slačálkem nápad, odhodlání a chuť dělat něco nového a prospěšného. Vizi, se kterou jsme tehdy ještě Pickey, které jsme loni museli přejmenovat na Forendors, zakládali, pořád věříme. Stojíme si za tím, že online platforma pro monetizaci obsahu s důrazem na budování komunit a českou podporou své místo na slunci prostě má.

Co je Forendors? Monetizační platforma, která propojuje tvůrce a jejich publikum.

Nejznámější pořady: Kecy a Politika, Stanice Hrůzy, Terapie sdílením, Chumelenice

Nejznámější tvůrci: Michelle Losekoot, Eliška Vyhnánková, Andrej Poleščuk, Kate Trávníčková, Eliška Remešová

Počet tvůrců: blíží se tisícovce

Investoři: Petr Bureš, Quanti

Loňský rok se nesl ve znamení velkých změn, protože jsme nejen rebrandovali, ale také spustili vlastní mobilní aplikaci, přestěhovali se do nových prostor a otevřeli vlastní podcastové studio. Kdybychom při zakládání Forendors věděli, co víme teď, možná bychom byli už mnohem dál. Občas bychom se rozhodli jinak nebo zaměřili své priority jiným směrem.

Váš nápad na jméno už asi někdo měl

Přejmenování na Forendors hodně bolelo. Byla to situace pro nás spjatá s velkým stresem. A po změně jména jsme chvíli poslouchali, jak špatný tah jsme udělali. Teď už tahle vlna utichla. Málokdo si ale dokázal představit, co za naším stresem stálo, protože jsme ve skutečnosti hledali nové jméno už podruhé. Teď už tedy definitivně víme, na co si dávat pozor.

Zbystřit by měli všichni, kdo přemýšlí či zakládají online projekt či službu. Máme pro vás špatnou zprávu: pokud byste chtěli úderný dvojslabičný název, na který budete moct minimálně v EU získat ochrannou známku, budete to mít hodně složité. Pokud váš projekt spadá do kategorie 42, tedy online služeb, začněte s právní rešerší možných jmen a prostředí včas.

My jsme zjistili, že de facto všechna dvojslabičná jména jsou již někým z této oblasti podnikání pro ochrannou známku registrovaná. Na našem novém jménu si tak loni vylámalo zuby pár tvůrců značek, kteří jinak staví skvělé brandy – ale je pravda, že u fyzických produktů rešerše dopadají výrazně jinak. Ke jménu Forendors nám pomohlo až spojení s Michalem Pastierem, který se specializuje právě na stavění značek online služeb.

Foto: Forendors Denisa Hrubešová, spoluzakladatelka Forendors

K výběru jména se hodí ještě jedna poznámka: počítejte, že jistotu ohledně registrace vaší vysněné značky budete mít zhruba půl roku poté, co návrh na ochrannou známku podáte. Takže než se po nalezení svého jména vrhnete do tvorby brand designu, grafických manuálů a vyrábění merche, zpomalte. Věnujte se nejdřív funkčnosti vašeho produktu a služby, abyste neutráceli peníze zbytečně. Opakovaně.

Nedáváme tady žádnou školometskou radu. Sami jsme si tím prošli. Ještě než jsme spustili Pickey, měla naše online platforma na monetizaci obsahu úplně jiný název. Moc lidí ho nezná, ale my s ním od samého začátku počítali. Dokážete si představit, jaké bylo naše zděšení, když jsme týden před oficiálním spuštěním platformy – a zhruba po půl roce od registrace jména – zjistili, že nás za něj napadá jedna zahraniční společnost s podobným jménem.

Byl to nečekaný problém, na který jsme nebyli připraveni. Vůbec jsme nevěděli, co s tím. Nebo co si v takové situaci můžeme dovolit. Nebránili jsme se. Ani jsme nevěděli, že se bránit vůbec můžeme. (S dobrými a zkušenými právníky v této oblasti se často lze s druhou stranou nějak domluvit. Možná jsme tehdy mohli za naše jméno bojovat a dnes neřešit rebranding po dvou letech na trhu, ale na kdyby se život nehraje).

Název jsme tedy ve spěchu a pod tlakem spustit hotový produkt co nejdříve – a nebýt až třetí na trhu – změnili právě na Pickey. Jenže když spěcháte, ne všechny souvislosti vám dojdou. A už v průběhu prvního půl roku jsme věděli, že název Pickey není pro naše tvůrce ideální. Zkuste jej jako podcaster říkat svým posluchačům. Kde vás české publikum asi bude hledat? No, nebylo to ideální.

Navíc jsme z rešerší věděli, že se může stát, že si jméno bude nárokovat opět jiná firma. A to se po dalším půl roce také stalo. Jenže tentokrát jsme věděli, že změnu jména chceme. Sice trvalo vhodné jméno najít, a opět nám to přineslo pár bezesných nocí, ale díky týmu Michala Pastiera byl náš rebranding vlastně mnohem snazší, než byla první překotná změna.

Tříslabičný název, co stále ukazuje, že tu jsme „pro podporu“ (FOR ENDORSement), je boží. A už si na něj všichni pomalu začínají zvykat. Takže i když chcete co nejrychleji vstoupit na trh, nepodceňujte rešerši jména vašeho projektu. Pokud ji totiž budete chtít ošidit, připravte se na možné stinné stránky.

Střežte si vlastní vizi

Když jsme začínali, nejednou nám známí, nebo dokonce ti, od kterých jsme poptávali pomoc a služby, dávali spousty nevyžádaných rad. „Placený obsah na českém trhu nikdy nebude fungovat“, „Vaše představy jsou naivní“, „To vás bude stát mnohem víc času, úsilí a peněz, než se vám kdy může vrátit“, „LOL“. Takhle podobně znělo pár reakcí na naši ideu.

I proto jsme skoro nikomu na začátku neříkali, co děláme a o čem náš projekt bude. (Možná je vám trochu víc jasné, proč se naše s.r.o. jmenuje „Nebude“). My jsme myšlence věřili. Na jiných trzích se ukazovalo, že taková služba je třeba, a my jsme byli přesvědčení, že náš servis a podpora budou lepší než u konkurence. Svoji polárku jsme si drželi sami. I v tom se vyplatilo, že jsme s Davidem na Forendors dva.

Ruku v ruce s vizí jdou hodnoty a zásady, které nehodláte překročit. Dobře si definujte, co od své služby chcete, a nenechte si do toho od nikoho mluvit. I když vám někdo radí se k vašim zásadám otočit zády, protože „takhle to dělají všichni na trhu, hlavně vaše konkurence“, neuhněte ze svých hodnot. Je to váš projekt. Vaše vize. Vaše morální zásady a jméno jsou podepsané pod tím, co děláte.

Nám se osvědčilo nekašlat na podporu našich uživatelů i tvůrců. A taky nikdy nebudeme ohýbat svoje hodnoty jen proto, že to či ono dělají jiní. Takoví s Davidem nejsme. To ale neznamená, že jsme tvrdohlaví a vše děláme hlava nehlava jen podle sebe. Někdy je třeba vědět, kdy se vyplatí druhé poslouchat. Děláme to u vývoje nových funkcí.

Posloucháme naše tvůrce a prioritizujeme vývoj těch, po kterých lidé volají. Pravda, je to až po zkušenosti, kdy David strávil týdny vývojem live streamingu, který sice na Forendors máme, ale využívá ho doslova jen pár našich tvůrců. Davidův čas jsme mohli investovat smysluplněji. Ale teď to víme a zrovna u funkcionalit si do naší práce mluvit necháme.

Založit si startup je samo o sobě už dost stresující. Investujete své úspory, trávíte prací stovky hodin a nemáte jistotu, že vám to vyjde. Nedej bože, když vás vaše okolí začne ještě navíc k tomu od vašeho nápadu odrazovat. Nebo vás přesvědčovat, že to vaší cestou nepůjde. Na začátku jsme o našem záměru nemluvili nejen ze strachu, aby nám náš nápad někdo nevyfoukl, ale i aby nás někdo nepřesvědčil našeho snu se vzdát.

Naštěstí to pro nás dobře dopadlo. Teď už máme jasno, za které hodnotové hranice nikdy nepůjdeme, a o tom, co děláme, hrdě mluvíme!

Na vše se připravit nelze

Ani já, ani David jsme Forendors nezakládali jako úplně nezkušení zelenáči po škole. Oba jsme už za sebou měli hodně zkušeností z našich oborů. David je skvělý vývojář, já jsem dlouho působila v marketingu. Jenže některé zkušenosti jsou nepřenositelné. Občas se ukázalo, že banalita není až tak banální a bude větší problém, než jsme čekali.

Třeba implementace platební brány do začínajícího projektu není jen o nasdílení API klíčů, jak to měl David zažité ze své práce pro velkou firmu. Takže začít řešit platební bránu měsíc před spuštěním platformy se ukázalo jako problematické. Jako nový marketplace jsme pro poskytovatele platebních bran představovali velké riziko. Tak velké, že nás odmítl každý, koho jsme oslovili. Až díky tomu, že jsem se všude ptala a hledala, kdo nám pomůže, jsme se přes známé dostali na výjimku k poskytovateli, u kterého jsme dodnes.

Připravit se musíte i na věci, co nenaplánujete a o kterých vám nikdo ani neřekne, že můžou nastat. Zase si pro ilustraci půjčím platební brány. Půlmilionová záloha, kterou je z ničeho nic nutné do druhého dne odeslat poskytovateli, vás jako startup s poměrně omezeným cash flow vážně zaskočí. Lidé jako my, bez předešlých zkušeností z vlastního byznysu, nemůžou tušit, jaké situace mohou nečekaně nastat.

Proto se nám v současnosti osvědčuje – a všem to doporučujeme – na všechno se ptát. I na sebemenší detail. Nikdy nevíte, kdy se z malého opomenutého detailu může vyklubat velký problém. Anebo kdy vaše otázky a neúnavné dotazování povedou k tomu, že vám někdo nějaký poplatek odpustí nebo vám naopak pomůže.