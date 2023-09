Z Pickey je Forendors. Česká platforma pro tvůrce musela změnit jméno a spouští mobilní aplikaci

Dosud Bohumil Pečinka a Petros Michopulos ve svém populárním podcastu Kecy a politika posluchače lákali, aby si v případě zájmu jejich tvorbu předplatili na platformě Pickey. Nově budou muset lákat na Forendors. Neznamená to však, že by se svým pořadem přešli na jinou službu. Kabát totiž mění Pickey, jehož zakladatelé po dvou letech existence došli k závěru, že bude lepší se přejmenovat – jednak prý kvůli snazší výslovnosti a také z právního hlediska. Firem s podobnými názvy existuje vícero. Novinkou je také spuštění mobilní aplikace, která má přinést větší pohodlí při poslechu a sledování pořadů pro předplatitele.

Denisa Hrubešová a David Slačálek spustili Pickey v roce 2021 jako online platformu pro tvůrce, kteří chtějí svůj obsah všeho druhu nabízet za předplatné. Šlo o jednu z domácích alternativ americké služby Patreon, která tento systém, kdy lidé platí tvůrcům napřímo za jejich práci, prokopala. Rozvoj české platformy podpořili také investoři. Prvních několik milionů korun do firmy výměnou za desetinový podíl vložil podnikatel Petr Bureš, později se přidala také vývojářská společnost Quanti, která přinesla právě i vývojářské kapacity. Ty se v posledních měsících hodily pro vývoj nové mobilní aplikace.

Předplatitelé podcastů a dalších pořadů ji již budou muset hledat pod novým názvem Forendors, což je zkratka z anglického spojení for endorsements, tedy pro podporu. „Změnu jména děláme ze dvou důvodů. První je větší přívětivost pro podcastery mezi našimi tvůrci. Vyslovovat a vysvětlovat ‚pickey‘ v podcastu nebylo úplně jednoduché. Forendors vyslovováno přesně, jak se píše, bude mnohem snazší pro všechny naše tvůrce. Navíc vystihuje to, co děláme. Jsme tu pro podporu,“ vysvětluje spoluzakladatelka Denisa Hrubešová. Druhý důvod byl právní.

„Upřímně jsem netušila, kolik jiných projektů vsadilo na podobná jména, která by se zamlouvala i nám. Vybrat nové jméno nebylo vůbec jednoduché. S jeho finálním návrhem a volbou nám pomohl Michal Pastier. Jsem zvědavá a těším se, kolik nových tvůrců budeme na Forendors.cz moci ještě letos oznámit,“ doplňuje Hrubešová.

Konkrétní čísla – tedy například to, jaké má firma tržby či kolik předplatitelů na platformě napříč tvůrci je – prozradit nechce. Na českém trhu se totiž nepoměřuje jen se zahraničním Patreonem, ale také konkurenční platformou Herohero, za kterou stojí spoluzakladatel GoOutu Vojtěch Otevřel. A bojuje se jak o tvůrce, tak o předplatitele.

Právě proti Herohero teď bude mít Forendors jednu potenciální konkurenční výhodu. Spouští zmíněnou mobilní aplikaci, kterou Herohero nenabízí, a tak stejně jako dosud Pickey umožňuje pořady sledovat a poslouchat jen v prohlížeči. Aplikace Forendors nabídne také možnost stáhnout si audio do offline módu a poslouchat ho kdykoliv i bez připojení k internetu. „Na českém trhu není zase tolik monetizačních platforem, obzvlášť pokud pro své publikum chcete takové věci, jako je například podpora v češtině. (…) Neustále hledáme, co nového či lepšího můžeme tvůrcům i jejich podporovatelům přinést. A tak jako první na českém trhu nyní přinášíme mobilní aplikaci,“ říká Hrubešová.

Nejznámějšími tvůrci na Forendors jsou již zmínění političtí komentátoři Bohumil Pečinka a Petros Michopulos, který byl spolu s politikem a podnikatelem Pavlem Drobilem nedávno hostem našeho CzechCrunch Podcastu. Na podzim se na Forendors objeví tvůrci oceňovaného podcastu Hodina dějepichu s jejich novým projektem Stanice hrůzy, který jeho tvůrci chtějí monetizovat již od druhého dílu. Mezi další známé tváře patří Ester Geislerová a Honza Vojtko s jejich podcastovou verzí Terapie sdílením, Michelle Losekoot, Markéta Lukášková, Kate Trávníčková, Kristýna Kohoutová či podcasteři Vojta a Kryštof z Brain We Are.