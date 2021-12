Být hráč a nemít zkušenost se sérií Grand Theft Auto je snad jako být filmový fanoušek a neznat Star Wars. Herní studio Rockstar Games, které za kultovní značkou stojí, se proto rozhodlo zabrousit do historie, trilogii vybraných starších titulů zmodernizovat a vyslat do světa nostalgikům i nové generaci. Místo slibovaného nového laku ale hry jako by natřeli vodovkami – ihned po vydání internet zaplavila videa a memy ukazující chyby a frustraci z odfláknutého zpracování. Teď Rockstar oznámilo, že odkládá vydání fyzických kopií her.

Z dnešního hlediska, kdy velká část počítačů, ba dokonce i konzolí, vůbec nemá hardware pro čtení fyzických médií, se to nezdá jako zásadní problém. Pro klasiky Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City a Grand Theft Auto: San Andreas je fyzický nosič s hezky vyvedenou krabičkou nostalgickým artefaktem, který by pro mnohé měl hodnotu, i kdyby ho nikdy nevsunuli do mechaniky. Odklad jejich vydání ale jde považovat za určité přiznání pochybení ze strany Rockstar Games.

Tvůrci totiž k aktuálnímu kroku žádné dodatečné prohlášení neposkytli. Na Twitteru jen napsali, že fyzické verze Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition se odsouvají. Konkrétně se termíny přesouvají na 17. prosince u verzí pro Xbox Series X, Xbox One a PlayStation 4. Zájemci o verzi pro Nintendo Switch si pak budou muset počkat až někdy na začátek příštího roku. Původním datem pro všechny platformy byl přitom už 7. prosinec.

Zvlášť bez jasné komunikace ze strany vydavatele je to jen další problém na cestě přelomových her k revitalizaci, jakou by si zasloužily. Tu v případě GTA Rockstar poprvé oznámilo počátkem letošního října s tím, že vývojáři remasterují všechny základní prvky her. Za pomoci Unreal Enginu měli vylepšit fungování trojice titulů po technologické stránce, upravit styl hraní pro plynulejší zážitek a vizuální stránku přivést mnohem blíže tomu, na co jsme dnes zvyklí.

Grand Theft Auto: San Andreas v novém grafickém kabátku Foto: Rockstar Games

Ještě tři týdny před vydáním The Definitive Edition přitom veřejnost netušila, jak vlastně mají přepracované hry vypadat. Koncem října pak vyšel minutový trailer, který v sérii záběrů srovnával původní a novou podobu. Takřka všechny prvky grafiky ukazovaly dříve neexistující detaily, barvy a nasvícení byly realističtější, klasika byla zkrátka převedena do modernějšího hávu. Nadšení ovšem vydrželo jen do doby, než obnovená trilogie skutečně vyšla.

Hry skutečně vypadají o poznání lépe, od detailnějších textur ve 4K rozlišení až po prostředí vykreslované více do dálky. Hráči si ale rychle začali všímat, že GTA v mnoha místech připomíná nechvalně známé mobilní předělávky s mizerným ovládáním a všechny tři tituly mají stejné zvuky ze San Andreas. Nemluvě o bezpočtu chyb, byť mnohdy zábavných – třeba pršelo tak vydatně, že se hry nedaly hrát. Server Metacritic u The Definitive Edition momentálně hlásí průměrné hodnocení od novinářů a zcela katastrofální od hráčů.

K těmto problémům se nyní přidalo opoždění dostupnosti fyzických nosičů. Herní komunita na ohlášený odklad rychle reagovala opět nepříliš pozitivně. Chtělo by se sice říci, že v Rockstar se rozhodli dát vývoji více času a na discích vydat už opravené hry. Jenže vzhledem k nově ohlášeným termínům, nepříliš vzdáleným těm původním, to ale vypadá, že problém bude spíše jinde. Jak zmiňuje server Vortex, hovoří se spíše o problémech s nezvládnutou logistikou a plánováním vydavatele.

Rockstar Games se nicméně už dříve oficiálně omluvilo s tím, že vydané nové verze klasických titulů nesplňují jeho vlastní standardy kvality a bude rychle pracovat na zlepšení. „Série Grand Theft Auto a hry, z nichž tato ikonická trilogie sestává, jsou pro nás stejně výjimečné jako pro fanoušky po celém světě. Máme připravený už probíhající plán, který je opraví a vylepší,“ napsala firma na webu. Dodala, že ti, co si The Definitive Edition koupili, dostanou bezplatně přístup také k původním verzím her.

Podle dění posledních týdnů se stav trilogie skutečně poměrně rychle vyvíjí pozitivním směrem. Nejnovější aktualizace s číslem 1.03 vyšla v úterý a obsahuje dlouhý seznam oprav, řešících například zmiňovaný déšť, překlepy v textech nebo mnoho záplat textur. Série her, které mezi jiným zpopularizovaly revoluční koncept velkého otevřeného světa, tak snad dříve nebo později dorazí do obnovené podoby, na jakou Rockstar Games lákalo.