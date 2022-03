Vžijte se do pozice člověka v Rusku, který si chce dnes užívat zábavy a komfortu západního světa. Co na něj čeká? Například Nyetflix pro sledování filmů, Stopify pro poslouchání hudby, eBye pro online nakupování, Faceboo! pro komunikaci s ostatními, Lefthansa pro letecké přepravování, Adios pro nakupování sportovní módy nebo Neineken v případě, že by chtěl odchod západních firem zapít.

Ano, zmíněné názvy obsahují překlepy. A patrně jste poznali služby a výrobky, které reprezentují. Jde totiž o záměr. Přepracované názvy velkých firem včetně jejich log jsou dílem českého designéra a art directora esportového týmu eSuba Václava Kudělky, který se rozhodl, že trefně předělá korporátní identitu společností, jež daly Rusku v souvislosti s agresí páchanou na Ukrajině košem. „Nechtěl jsem jen nečinně přihlížet,“ říká Kudělka.

Jak pro CzechCrunch uvádí, grafiku bere jako svůj hlavní výrazový prostředek. „Víte, v reálném životě toho totiž moc nenakecám. A říká se, že pero – v mém případě spíše stylus od tabletu – je mocnější než meč, proto je tato cesta mou osobní formou boje s nespravedlností,“ zmiňuje. Při předělávání log odcházejících firem se soustředil hlavně na to, aby pořád vypadaly a zněly „podobně“.

„Za výběrem zrovna těchto log se neskrývá nic hlubokého. Šlo mi hlavně o to, aby jejich edit dával smysl, zněl stále dobře a dostatečně podobně s původním zněním. Také jsem chtěl, aby každý z postů stál na trochu jiném principu editace, abych sám sebe neopakoval a nevykrádal,“ dodává a reaguje tak na pozměněné designy značek jako například McDonald’s, Amazon, Disney nebo Starbucks.

Vtipně přepracovaná loga firem, která bojkotují Rusko Foto: Václav Kudělka

Celé to ale začalo Nyetflixem, ke kterému Kudělku dovedl nápad na takzvaný internyet. Právě osud globálního internetu visí v Rusku na vlásku a mluví se o tom, že by se země Vladimira Putina mohla od něčeho tak esenciálního zcela odstřihnout. Rusko nicméně jakési informační temno samo podporuje – vedle Facebooku a Twitteru zablokovalo dnes i třeba Instagram.

„Z těch návrhů mě asi nejvíce baví McDonald’s, respektive I’m leavin‘ it, a paradoxně Hasta la Visa. Paradoxně proto, že jsem toto logo nejprve vůbec nechtěl dávat ven. Na poslední chvíli jsem se rozmyslel – a nakonec je to asi můj favorit,“ říká sedmadvacetiletý grafický designér. Když pak výčet šestnácti log zveřejnil na LinkedInu, strhl se o ně velký zájem.

„Ani mě nenapadlo, že by taková, s prominutím, kravina mohla mít mezinárodní přesah. Loga přebírala i zahraniční média (třeba Design Taxi) – a sám doteď nacházím logoedity i na náhodných místech na internetu. Nebo mi je někdo pošle. Samozřejmě už jsou ale neodzdrojované. Navíc mě to celé napadlo během cest do práce, takže se dá říct, že za pár hodin jsem měl hotovo,“ popisuje Kudělka.

Zdaleka ovšem nezahrnul všechny firmy, které kvůli vpádu ruských okupačních vojsk na Ukrajinu omezily byznys na tamním trhu. Na ty jsme se podrobněji podívali v naší souhrnné infografice z minulého týdne. Ovšem vzhledem k tomu, jak se situace vyvíjí, je možné, že infografika nebude zahrnovat úplně všechny společnosti.

