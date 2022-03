Je tady další vydání newsletteru CC Watch, kde shrnujeme nejzásadnější dění ve filmovém a televizním světě, upozorňujeme na zajímavé trailery a doporučujeme, co si pustit. Aby vám naše shrnutí a doporučení propříště neuniklo, můžete se k odběru newsletteru CC Watch přihlásit zde.

Téma týdne

Netflix zkouší, jak snížit dopady sdílení hesel

Asi jen málokterý předplatitel Netflixu si přístup nechává jen pro sebe a nenabídne své přihlašovací údaje zadarmo nebo příspěvek někomu dalšímu. Netflix to dlouhé roky potichu toleroval, v poslední době ale hledá způsoby, jak snížit dopady, které to má na jeho příjmy. Brzy začne v Chile, Peru a na Kostarice testovat nový mechanismus, který zahrnuje mírné navýšení ceny předplatného pro ty, co svůj účet sdílí.

Uživatelé, kteří jeden účet používají mezi několika domácnostmi, tak budou moci činit i nadále, Netflixu ale budou muset zaplatit o něco více. Přesněji – jedno předplatné půjde stále sdílet v rámci jedné domácnosti, což streamovací služba podporuje. Další, nanejvýš dva uživatele pak půjde přidat navíc s příplatkem. Ten bude pro zkušební země činit v přepočtu asi 80 korun. Podle toho, jak testování na třech zmíněných trzích půjde, se změny možná rozšíří i dále.

Na co jsme zvědaví

Slavné národní parky

Dokument: Netflix přichystal další přírodovědecký dokument, tentokrát zaměřený na důležitost ochrany divoké přírody v národních parcích po celém světě. Průvodcem divočinou na pěti kontinentech bude bývalý americký prezident Barack Obama. Více zde.

The Boys

Superhrdinové: Jedna z vlajkových lodí Prime Video, seriál The Boys o superhrdinech ve skutečném cynickém světě, kde pomáhání lidem není prioritou. Trailer slibuje pokračování rozkladu konceptu superhrdinů v brutálním boji o moc.

Ms. Marvel

Superhrdinové: V zásadě přesný opak The Boys. Nový seriál Marvelu ukáže mladou pákistánskou dívku, která nikam nezapadá a sní o tom, že se připojí k superhrdinům jako Captain Marvel. Splní se jí to. Více zde.

Memory

Akční thriller: Další rok, další akční thriller s Liamem Neesonem. Tentokrát hraje (opět) chladnokrevného nájemného vraha, který ale odmítne zabít mladou dívku a musí se vypořádat s následky. Tedy to si myslí, skutečnost je trochu jiná – trpí totiž ztrátou paměti.

Co hýbe světem filmu a televize

Deadpool 3 se už chystá

Nekorektní antihrdina Deadpool měl poměrně složitou cestu na plátna, ale oba filmy s ním pak vydělaly rekordní částky. Studio 20th Century Fox, kterému postava patří, v roce 2020 koupilo Disney a teď není jisté, jestli i třetí snímek dostane prostor k nekonvenčnímu pojetí superhrdiny. Více zde.

Amazon koupil studio MGM

Je to už skoro rok od prvního oznámení, že Amazon koupí jedno z hlavních tradičních hollywoodských studií MGM. Teď je akvizice v hodnotě 8,5 miliardy oficiálně dokončená. Pro MGM, kterému patří značky jako James Bond a Rocky, ale také Hvězdná brána, to znamená záchranu slábnoucího byznysu. Pro Amazon naopak příliš obrovské knihovny duševního vlastnictví, v němž se firma bude snažit hledat nové Avengers nebo Stranger Things. Loňské Kolo času a Pán prstenů: Prsteny moci by tak měly být jen první z mnoha velkých projektů v budoucnu streamovací služby Amazonu Prime Video.

Duna: Část druhá nebude tou poslední

Druhá část filmové adaptace legendárního sci-fi se má, jak jsme shrnuli před týdnem, začít natáčet až koncem léta, viditelnost projektu ale jakoby nikdy neopadla. Jeden ze scenáristů Duny Jon Spaihts nedávno mluvil se serverem The Playlist a znovu zmínil plány na vznik celé franšízy. Dříve nebo později skoro jistě vznikne minisérie pro HBO Max Dune: The Sisterhood a režisér Denis Villeneuve doufá ve třetí film podle knihy Spasitel Duny. Ta podle Spaihtse dále problematizuje témata míchání náboženství s politikou nebo vztahy jednotlivců s institucemi. „Je to velice bohatý svět a myslím, že skýtá mnoho příležitostí pro vyprávění příběhů ve všech možných směrech,“ uzavřel Spaihts.

Marvelovka Moon Knight bude psychologický horor

To alespoň v novém rozhovoru pro USA Today tvrdí představitel hlavní role Oscar Isaac. Nový superhrdinský seriál, který na Disney+ dorazí za dva týdny, se už déle profiluje jako zatím zdaleka nejradikálnější televizní projekt Marvelu. Isaac teď říká, že hrdina s disociativní poruchou osobnosti a schopnostmi egyptského boha bude trpět skutečně vážnými problémy, což bude zásadní pro celý děj. „Je to poměrně věrné psychologickému teroru, kdy nevíte, co se děje a pomalu odhalujete pravdu,“ řekl herec.

Co si pustit o víkendu (nebo jindy)

Kapky

Netflix | Thriller | 2022 | 92 min. | ČSFD

Foto: Netflix Film Kapky

Zoufalý muž se rozhodne vykrást letní sídlo miliardáře, ten ho ovšem při loupeži zastihne, když přijede s manželkou na krátkou dovolenou. Do situace nevstupuje policie, náhlý útěk ani okamžitý výbuch násilí. Místo toho se rozjíždí psychologická hra o získávání peněz, odhalování činů bohatých a život. Thriller Windfall vedle napínavého děje láká hereckými hvězdami jako Lilly Collins a Jason Segel nebo scenáristou, který v minulosti pracoval na Sedm a 8 MM.

Top Boy

Netflix | Drama | 2011-dnes | 3 řady | ČSFD

Foto: Ana Blumenkron/Netflix Seriál Top Boy

O dramatu Top Boy, které se na obrazovkách poprvé objevilo už v roce 2011, se mluví jako o britské verzi legendárního The Wire od HBO. Seriál mapuje drogové podsvětí ve východním Londýně. Jeho komplexní příběh se přitom vyhýbá černobílému vidění, díky čemuž si vysloužil chválu kritiků i neustále napjatých a pohlcených diváků. Netflix teď vydal jeho třetí řadu. Pro nováčky jen upozornění – de facto první řada je na službě dostupná pod názvem Top Boy: Summerhouse.

Jako Fénix z popela

HBO Max | Dokument | 2022 | 2 epizody | ČSFD

Foto: HBO Dokumnet Jako Fénix z popela

Po mnoha letech spekulací herečka Evan Rachel Wood, známá třeba jako robotická hrdinka seriálu Westworld, veřejně obvinila hudebníka Marilyna Mansona z opakovaného sexuálního i psychického zneužívání. Dvoudílný dokument Phoenix Rising zachycuje její osobní cestu ve snaze se vyrovnat s její minulostí, ale také ve zdraví zvládnout nevyhnutelný kolotoč pozitivní i negativní pozornosti médií a veřejnosti.

Boj (Arthouse)

Aerovod | Drama | 2015 | 115 min. | ČSFD

Foto: Aerofilms Film Boj

O válce se zvenčí často mluví jako o boji dobra se zlem, na skutečném poli je to ale často organizační, informační a morální chaos. Dánské drama Boj pojednává o vojenském důstojníkovi Clausovi, který na zahraniční misi v Afghánistánu musí uprostřed vypjaté situace rychle učinit zásadní rozhodnutí. Později se ukáže, že rozhodnul špatně – a je obviněn z válečného zločinu. Snímek se ptá, do jaké míry je Claus skutečně zodpovědný nebo jaký existuje rozdíl mezi právním a morálním hodnocením.

Nejnavštěvovanější filmy a seriály týdne na ČSFD

Nejnavštěvovanější seriály:

Nejsledovanější filmy:

(Obsah ve spolupráci s ČSFD.)