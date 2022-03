Seznamte se s Ms. Marvel. Disney láká trailerem na nový seriál o dívce, která zbožňuje superhrdiny

Vesmír se rozpíná. A stejně tak neustále roste i ten, který kolem svých postav buduje Marvel. Jeho kouzlo tkví z velké míry v tom, jak je v něm všechno propojené – o to může být nejnovější dílek do impozantní audiovizuální skládačky zajímavější. Seriál Ms. Marvel totiž vznikl podle oblíbeného komiksu o dívce, která vzhlíží ke všem superhrdinům. Zvláštní slabost má ale pro Carol Danvers alias Captain Marvel.

Papírové komiksy o slečně Marvel začaly vycházet před osmi lety a poměrně rychle si získaly dobré jméno i zástupy fanoušků. Jejich hrdinkou je Kamala Khan, dospívající Američanka s pákistánskými kořeny, která žije v New Jersey a nikam nezapadá. Pro svou muslimskou rodinu je příliš americká a pro většinu spolužáků ve škole zase divná. Většinu dní proto tráví sněním o tom, jaké by to bylo, kdyby mohla být jako její velký vzor, Captain Marvel.

Jednoho dne pak zjistí, že by si to mohla vyzkoušet. Objeví v sobě totiž nadlidské geny, které jí umožní různě zvětšovat, zmenšovat a jinak měnit tělo. A cesta k superhrdinství je tím otevřená. I když to všechno zní trochu ohraně, na komiksech je ceněné to, že všechno zasazují do neohraného prostředí a přispívají tak k zaplňování sociálně-demografické mezery v řadách marvelovských hrdinů.

Jak moc věrně bude série, která se v létě objeví na streamovací službě Disney+, svou předlohu kopírovat, není z traileru jasné. Co ale jasné je, je to, že by mohlo jít o zajímavou podívanou. Kamalu Khan hraje kanadsko-pákistánská herečka Iman Vellani, která působí v roli věčně zasněné a nerdky sympaticky na první pohled a její nadšení lze pocítit i během minutu a půl dlouhého videa.

Chybět podle všeho nebudou ani efektní scény a zajímavá by mohla být podle traileru i práce s hudbou. Co se Kamaliných schopností týče, ukázkou se mihne výrazně natažená ruka, ale i řada zcela jiných dovedností, o jejichž původu se diváci dozví víc nejspíš až v seriálu.

Ms. Marvel je součástí takzvané čtvrté fáze Marvel Cinematic Universe, která odstartovala seriálem Wanda Vision. Spadá do ní i jeden z nejúspěšnějších filmů posledních let Spider-Man: Bez domova a její součástí bude i film Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství, který má do kin dorazit letos v květnu. Do filmu se dostane i Kamala Khan, sice ne do samostatného, ale spolu s Carol Danvers bude vystupovat ve snímku The Marvels.

Na Disney+, které do Česka vstoupí v průběhu tohoto léta, se Ms. Marvel objeví 8. června.