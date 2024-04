Netflix roste a zároveň padá, Meta jakbysmet. Tesle se nedaří, jenže stoupá. Co se to děje na burze?

Uložit 0

Komentář Tomáše Vranky: Tak zajímavou výsledkovou sezónu už dlouho nepamatuji. Přesněji řečeno, už dlouho si nepamatuji tak zajímavou reakci akcií na zveřejnění výsledků. Na úvod je třeba dodat, že americké akciové trhy se v současné době nacházejí poblíž historických maxim. Na tom by nebylo nic divného, dokud se úrokové sazby blížily nule a ve světě bylo vše růžové, inflace nízká a geopolitické napětí zanedbatelné.

V USA jsou však úrokové sazby na více než 5 %, přičemž trh ještě na začátku roku počítal se šesti sníženími, zatímco nyní počítá možná s jedním do konce roku. Inflace je stále vysoká a ve světě roste vojenské a politické napětí. Jinými slovy, kdybych měl odhadnout, kde se akciové trhy nacházejí, tipoval bych to možná 15 až 20 % pod vrcholem. To, že jsou akcie takto vysoko, má také za následek, že trhy jsou občas napjaté a přehnaně reagují jedním nebo druhým směrem, což můžeme vidět nebo doslova cítit během současné výsledkové sezóny.

Minulý týden zveřejňoval své výsledky Netflix. Meziročně zvýšil tržby přibližně o 15 % a téměř zdvojnásobil svůj zisk. Netflixu také přibylo více než devět milionů nových předplatitelů (očekávala se polovina), z toho velká část v Severní Americe nebo v Evropě, kde má společnost nejvyšší příjmy na uživatele. To je pro Netflix skvělé, protože konkurenční streamovací platformy se stále nemohou dostat ze ztrát a počet jejich uživatelů spíše stagnuje. Kromě toho rostou i průměrné příjmy na uživatele. Pokud byste však čekali, že akcie na dobré výsledky zareagují růstem, jste na omylu, protože akcie Netflixu nakonec po oznámení klesly o zhruba 10 %.

Následně o výsledcích informovala americká automobilka Tesla. Její tržby klesly o 9 %, zisk se snížil téměř o polovinu a čistá marže klesla na přibližně 5 %, což je pod úrovní mnoha běžných automobilových společností. Společnost vytvořila záporný volný peněžní tok ve výši 2,5 miliardy dolarů a vyrobila téměř o 50 tisíc automobilů více, než byla schopna prodat. Objem neprodaných zásob se zvýšil z 15 na 28 dní, a to navzdory obrovským slevám, které Tesla neustále poskytuje a které ničí její ziskovost.

Vedení navíc ve zprávě potvrdilo, že tempo růstu výroby bude výrazně nižší než v loňském roce. Pokud nepočítáme sliby a plány, ve výsledkové zprávě byste nenašli snad jediné pozitivní číslo. V tomto případě by podle logiky měly akcie reagovat poklesem, ale opak byl pravdou. Akcie Tesly vzrostly o zhruba 13 % a den poté přidaly dalších 5 %.

Po Tesle přišla na řadu Meta. Ta zvýšila tržby o 27 % a zisk o více než 70 %, což je na tak velkou společnost opravdu neuvěřitelné. Meta také zvýšila počet uživatelů, průměrný příjem na uživatele, počet zobrazení reklamy a také cenu, kterou Meta účtuje inzerentům na svých platformách. Navíc se to možná na první pohled nezdá, ale Meta je společností, které umělá inteligence zatím nejvíce pomáhá, pokud jde o ziskovost. Ačkoli se o jejím využití nejčastěji hovoří v souvislosti s Microsoftem nebo Alphabetem, je téměř jisté, že ačkoli zatím zvyšuje příjmy, na zisku se podepisuje negativně nebo neutrálně. Na druhou stranu Meta dokáže lépe sbírat data a cílit reklamu, doporučovat obsah, poskytovat chatboty, svůj jazykový model a dokonce i nástroje pro inzerenty na tvorbu reklam.

Asi to není využití AI, po kterém bychom toužili, ale čísla společnosti Meta již několik čtvrtletí potvrzují, že něco dělá velmi dobře. A část toho něčeho bude souviset s AI. Pokud si ale říkáte, že teď po zveřejnění výsledků musely akcie konečně vzrůst, opět se mýlíte, a to hodně. Po zveřejnění čísel se propadly asi o 15 % do záporného teritoria, v jednu chvíli během hovoru s investory to bylo dokonce 20 % a druhý den skončily asi o 10 % níže. V jednu chvíli tedy Meta odepisovala více než 200 miliard dolarů ze své hodnoty, což jsou asi dvě třetiny českého HDP.

Foto: re:publica/Flickr Reed Hastings, spoluzakladatel a spoluředitel Netflixu

Na konci týdne ještě zveřejňovaly výsledky společnosti Alphabet a Microsoft. Alphabet také zvýšil všechna svá podstatná reklamní čísla a cloud vzrostl o rovných 29 %. Společnost oznámila, že rozšíří svůj program zpětného odkupu akcií v hodnotě 70 miliard dolarů a že také začne investorům vyplácet dividendu. Tentokrát však již akcie logicky zareagovaly a vzrostly o více než 10 %. Podobně dobrá čísla předvedl i Microsoft – o 31 % vzrostl cloud (přičemž sedm procentních bodů z tohoto růstu připadá na umělou inteligenci), kancelářské balíky, LinkedIn, reklama, hry a dokonce i prodej licencí Windows. Ani zde tedy nebylo nic zásadně špatně a akcie vzrostly o pár procent.

Proč ale akcie v některých případech reagovaly na výsledky nelogicky a v jiných logicky? Vezměme si Netflix, který sice dosáhl dobrých čísel, ale je tu i jiné číslo – jeho akcie od roku 2022 přidaly téměř 300 %. Po tak strmém růstu by společnost pravděpodobně musela bez zaváhání dodat naprosto perfektní čísla, jenže Netflix velmi mírně snížil výhled růstu tržeb ze 14,3 % na 14 % a také oznámil, že od příštího roku přestane zveřejňovat počty nových předplatitelů (přestože důvody, které prezentoval, byly logické).

Tesla byla přesně opačným případem. Ta byla až do zveřejnění výsledků nejhůře se vyvíjející akcií roku v rámci indexu S&P 500 a od svých maxim již oslabila o téměř 70 %. U této společnosti se očekávala katastrofa, která pak přišla, ale možná byla o něco menší, než trh očekával. Celá záležitost s Teslou také stojí a padá na Elonu Muskovi, který opět využil následného hovoru s investory ke slibům, že hory přelézá, což zřejmě zafungovalo natolik dobře, že akcie vystřelily vzhůru.

Meta byla podobným případem jako Netflix. Od minima v roce 2022 akcie vzrostly o zhruba 500 % a po takovém růstu trh bez váhání očekává famózní výsledky. Meta však také velmi mírně snížila výhled tržeb pro toto čtvrtletí na 37,75 miliardy dolarů, což je o 18 % více, zatímco před zveřejněním výsledků se očekávalo 38,3 miliardy. Kromě toho Meta uvedla, že bude mít také o několik miliard vyšší výdaje na servery a datová centra, která jí pomohou zlepšit podnikání. Mark Zuckerberg v hovoru s investory uvedl, že některým částem podniku chvíli trvá, než začnou vydělávat, že tomu tak bylo v minulosti například u reelů a je tomu tak i nyní. Investory však takové váhání zřejmě vyděsilo a začali prodávat akcie.

Proč tedy akcie společností Alphabet a Microsoft na rozdíl od výše zmíněných reagovaly dobře? Pokud se podíváme na tuto dvojici, tak za poslední rok zaznamenaly také pěkný růst o zhruba 70 %, ale zdaleka se to neblíží číslům Netflixu nebo Mety a jsou to prostě ve všech ohledech vyspělejší společnosti.

U Alphabetu byly výsledky z mého pohledu naprosto jednoznačné, přestože i této společnosti porostou výdaje na infrastrukturu a servery. To je koneckonců i případ Microsoftu a spíše to vnímám jako dobrou zprávu, díky které tyto společnosti ještě více přeskočí své potenciální konkurenty. U Microsoftu sice došlo k mírnému zakolísání ve výhledu, ale to bylo jen drobné a Microsoft je historicky jedna z nejstabilnějších firem s pěkným kontinuálním růstem a výborným CEO, který podle všeho momentálně vede bitvu v AI a investorům prostě takovéto dobré výsledky, které potvrdily směřování firmy, stačily.

Každopádně platí, co jsem napsal v úvodu: tato výsledková sezóna je zatím nesmírně zajímavá!