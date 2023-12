Netflix se vrací ke svému velkému hitu. Vydal seriál Berlín o hrdinovi Papírového domu

Uložit 0

Španělé nám už potvrdili, že patří mezi mistry v žánru lupičských thrillerů – a vlastně jim k tomu stačil jen jeden seriál. La Casa de Papel alias Papírový dům se stal jednou z nejoblíbenějších televizních sérií Netflixu, která přilákala k obrazovkám miliony diváků. Teď se tvůrci pokusí o něco podobného s novinkou, kterou postavili okolo klíčového hrdiny Berlína. Připravte se na další velkou loupež!

Stejně jako Tokyo, Rio nebo Nairobi má i nevyléčitelně nemocný zloděj šperků Andrés „Berlín“ de Fonollosa příběh hodný bližšího prozkoumání. A právě na něj se režisér Álex Pina, který stojí za Papírovým domem, populárním seriálem o partě zlodějů ze Španělské královské mincovny, zaměřuje v nové minisérii Netflixu. V ní má být Berlín na vrcholu, zatímco je zamilovaný a plánuje krást v Evropě.

„Po 146 lokacích, 287 kulisách, 65 hercích a herečkách, více než 1 400 komparzistech a devíti měsících natáčení je to konečně tady,“ uvádí Netflix a láká na nový prequel s přímočarým názvem Berlín, který je od pátku online. A jak už je u této streamovací služby zvykem, naráz vyšla celá série, která čítá osm zhruba hodinových epizod o tom, jak se jedna z hlavních postav zločinecké party pod taktovkou Profesora připravovala na neobyčejnou loupež.

Seriál diváky vrátí zpět v čase do doby, kdy Berlín ještě netušil, že je vážně nemocný – a kdy se pochopitelně nenechal chytit do pasti ve Španělské královské mincovně. V této podle tvůrců „zlaté éře plné lásky a peněz“ se začne připravovat na jednu ze svých největších loupeží, kdy nechá zmizet šperky v astronomické hodnotě jako nějaký kouzelnický trik. Nebude na to ale sám.

O tom, zda Berlín dosáhne alespoň podobného úspěchu jako Papírový dům, samozřejmě rozhodnou diváci. Laťka, kterou prequel musí překonat, je ale položená vysoko. I když Papírový dům už skončil pátou sérií, v letech, kdy vycházely nové sezóny, se umisťoval v žebříčku nejsledovanějších seriálů Netflixu a dohromady nasbíral stovky milionů zhlédnutí. Přitom to s ním na začátku moc dobře nevypadalo.

Papírový dům byl nejprve vysílán ve španělské televizi Antena 3 – a premiéra byla více než úspěšná. Zájem diváků ale postupně uvadal až do momentu, kdy měl seriál pro danou stanici zcela standardní sledovanost. Pak ale práva koupil Netflix, který epizody nechal zkrátit, aby je pak koncem roku 2017 zahrnul do své knihovny, ovšem bez větší marketingové kampaně. Na rozdíl od jiných si ale seriál rychle našel publikum.

Začátkem roku 2018, čtyři měsíce po uvedení, byl Papírový dům nejsledovanějším neanglickým seriálem Netflixu, za což mohlo několik faktorů: složité vyprávěcí kličky, postupné vykreslování postav, nápaditý děj, sympatičtí – a nepříliš okoukaní – herci. Ačkoliv podle některých diváků pozdější řady působily příliš natahovaně, úspěch seriálu byl nezpochybnitelný. Stal se vlajkovým titulem služby, který z první příčky sledovanosti neanglických seriálů sesadila až Hra na oliheň.