Obsah je král, a ten Google neměl. Proto po třech letech pohřbil herní službu Stadia, jíž tak věřil

Bylo to velké ohlášení, které mělo Google naplno dostat do herního světa. Jak už to ale u ambiciózních projektů někdy bývá, přehnaná očekávání vedou ke konci. To se nyní děje u gamingové streamovací služby Stadia, která po třech letech končí. A hlavním důvodem není ani tak selhání technologie, na které funguje, nýbrž nedostatek her, které by hráči mohli hrát. A samozřejmě i cena, jež od začátku nedávala příliš velký smysl.

V době, kdy každým rokem vzniká plejáda zajímavých her s vysokými technickými nároky, se platforma Google Stadia jevila jako chytré řešení. Představa, že nepotřebujete vysoce výkonný počítač nebo konzoli, protože ty nejlepší herní tituly zvládnete streamovat na dálku přes jakékoliv zařízení s operačním systémem Android, potažmo Google Chrome nebo Chromecast Ultra, byla zajímavá. Ale…

Aby něco takového mohlo v praxi mezi uživateli fungovat, byl zapotřebí přísun áčkových her – a to se příliš nedělo. I když Google zpočátku lákal například na Baldur’s Gate 3, Doom Ethernal, Humankind nebo Assassin’s Creed: Valhalla (a také Cyberpunk 2077), postupem času nabídku her příliš nerozšiřoval. Když se teď podíváte do výčtu podporovaných titulů, hardcorovější hráče tam nic moc nepřesvědčí.

O možném konci Stadie se tak s ohledem na upadající nabídku her spekulovalo již delší dobu. Podpořeno to bylo i skutečností, že Google před časem ukončil vývoj vlastních herních titulů, což spustilo odchod některých velkých jmen z týmu Stadie ke konkurenci. Například Jade Raymondová, která pracovala na sériích Assassin’s Creed či Watch Dogs, přešla na obdobnou vývojářskou pozici do Sony.

Dalším hřebíkem pro blížící se pohřbení služby byla i cenová politika, kterou Google v rámci Stadie nastavil. Lidé si totiž museli platit nejen předplatné, aby ji mohli využívat, ale také plné ceny všech her, které si chtěli zahrát. Prakticky tak platili dvakrát, zatímco konkurenční služby typu Cloud Gaming od Xboxu nebo GeForce Now od Nvidie měly vše v jednom balíčku.

Obecně byla Stadia nákladná i pro samotnou firmu, protože musela pod svá křídla lákat velká studia, u kterých potenciální hráči vědí, že mají dobré a zajímavé tituly. Že to příliš finančně nevycházelo, bylo zčásti potvrzeno i loňským zavřením vlastního herního studia Googlu, s čímž zaniklo i několik rozpracovaných projektů. Konec byl nevyhnutelný.

Google už evidentně neměl sílu platformu pouze udržovat, proto se rozhodl, že ji 18. ledna příštího roku definitivně ukončí. A spolu s tím bude vracet i peníze. Nejen za nakoupené hry a mikrotransakce, ale také za hardware pořízený skrze Google Store. Takže například ti, kteří si tímto způsobem koupili Chromecast Ultra, si zařízení budou moci ponechat a ještě jim přijde zpět částka, za kterou jej koupili.

Do 18. ledna bude možné službu Google Stadia nadále používat také v Česku, a to zdarma bez měsíčních poplatků. Nové hry už však do té doby nebude možné pořizovat.