Pokud zrovna neláme střelecké rekordy na hřišti, netrénuje, nepodílí se na své produkční filmové společnosti nebo netráví čas s rodinou, hraje videohry. A prý je hraje hodně dobře. Jednoho času se říkalo, že je v simulátoru amerického fotbalu Madden stejně tak dobrý jako na palubovkách v NBA. Ostatně i proto si ho vybralo Sony do svého herního programu, kde střádá osobnosti s vášní pro gaming. A teď s ním navrhlo také novou edici PlayStationu 5.

LeBron James pronikl do videoher už v dětství, kdy si oblíbil bojový 2D titul Shaq Fu, jenž vyšel už v roce 1994 na tehdejší populární konzole Genesis od Segy a SNES od Nintenda. Hlavní roli v ní hrál Shaquille O’Neal – ano, ten mocný Shaq, jenž se díky svému tvrdému stylu (a výšce) stal jednou z nejslavnějších hvězd NBA. Vcelku paradoxní je, že je Shaq Fu dodnes považována za jednu z nejhorších videoher, které kdy vznikly.

„LeBron byl jediný z nás, kdo si zapamatoval všechny bojové pohyby, proto pokaždé vyhrál. Všichni jsme si mysleli, že určitě podvádí,“ řekl Brandon Weems, jeden z Jamesových nejlepších kamarádů, před několika lety pro stanici ESPN. Stejně tak byl o úroveň výše například v oblíbeném simulátoru amerického fotbalu Madden, protože si vždy uměl zapamatovat, jak jeho kamarádi hrají – a přizpůsoboval tomu svůj game plan.

Tehdy ovšem James nebyl na takové úrovni jako dnes, kdy tolik času na hraní nemá. Přece jen se za svou profesionální kariéru v NBA stal jedním z nejlepších basketbalistů (ne-li vůbec nejlepším) – i proto, že před nedávnem pokořil velký rekord, díky kterému je statisticky nejúspěšnějším střelcem v dějinách soutěže. Na své gamingové časy ale nezapomíná, stejně tak jako Sony, s nímž teď navrhl novou podobu herní konzole PlayStation 5.

Nová verze populárního herního systému, který už je po letech konečně dostupný i „běžným smrtelníkům“, má stejné základní rysy jako původní varianta, liší se však grafickými detaily. Jak na samotném stroji, tak na ovladačích DualSense jsou zahrnuty barevné symboly královských korun, což je Jamesovo osobní logo. Ty jsou pak doplněny o jednotlivá motta, například „Nothing Is Given – Everything Is Earned“.

Spolupráce s Jamesem ovšem nepřišla zčistajasna, je totiž součástí komunity PlayStation Playmakers, ve které Sony soustředí celebrity z různých odvětví, aby pomáhaly zviditelňovat její produkty. A právě James byl do tohoto programu vybrán proto, že je mimo jiné vášnivým hráčem videoher – a také masivním fanouškem série God of War. Vedle něj je v komunitě i fotbalista Romelu Lukaku nebo muzikant Jimmie Allen.

PlayStation 5 s Jamesovým grafickým rukopisem se na vybrané trhy dostane koncem roku. Zda bude dostupný i v Česku, se zatím neví.