Právě probíhající veletrh elektroniky CES v Las Vegas je místem, kde se technologičtí giganti pravidelně předhánějí v představování zajímavějších novinek. Povětšinou se jedná o nové přístroje, někdy ale nadchnou i prostá prohlášení. Zástupci Sony tak své příznivce potěšili oznámením, že více než dva roky po uvedení konzolí PlayStation 5 na trh konečně zvládají obrovitánskou poptávku, kvůli níž bylo herní zařízení nové generace dlouho nedostatkovým zbožím.

„Oceňujeme podporu a trpělivost, kterou naše komunita projevila během posledních dvou let, kdy jsme čelili bezprecedentnímu zájmu a globálním výzvám. Každý, kdo shání PlayStation 5, by to ode dneška měl mít v obchodech po celém světě mnohem snazší,“ prohlásil během prezentace Sony Interactive Entertainment na veletrhu CEO společnosti Jim Ryan.

„Také je mi potěšením oznámit, že prosinec byl prodejně nejúspěšnějším měsícem pro PlayStation 5. Celkově jsme prodali více než 30 milionů konzolí,“ dodal Ryan. To je skutečně strmý nárůst – a zřejmě nejsilnější důkaz rostoucí schopnosti naplňovat poptávku po PlayStationu páté generace. Jen začátkem listopadu totiž Sony oznamovalo pětadvacet milionů prodaných kusů zařízení, které se hráčům představilo na podzim roku 2020.

V následujících dvou letech byl nicméně pátý PlayStation extrémně nedostatkovým zbožím, zájemci na něj často čekali i několik měsíců. Anebo si jej pořídili u překupníků za výrazně vyšroubovanou cenu. Stejně jako mnoho dalších odvětví a produktů i výrobu konzole sužoval nedostatek čipů, přesto silná poptávka udělala z PlayStation 5 nejrychleji prodávanou konzoli Sony.

Šéf videoherní divize japonského konglomerátu ve svém vystoupení tak potvrdil příznivé zprávy, které české obchody hlásily už před vánoční sezonou. Domácí zákazníci si mohou PlayStation pořídit prakticky kdekoliv od Alzy až po Xzone. Tedy s důležitým dodatkem, že pouze v takzvaném bundlu, tedy v kombinaci zařízení s přibalenou hrou. Dva největší loňské hity FIFA 23 nebo i námi fantasticky hodnocený God of War: Ragnarök rozhodně nejsou k zahození, nemusí se však trefit do vkusu každému.

Příznivé zprávy o dostupnosti nextgen konzole navíc Sony doplnilo odhalením nového ovladače. Ten prezentuje pod kódovým označením Leonardo a s jeho pomocí chce videoherní zábavu poskytnout ještě rozsáhlejšímu publiku. Byl totiž navržen pro co největší přístupnost i pro hráče s handicapem. Oproti klasickým gamepadům tvarovaným pro obouruční úchop a doplněným drobnými tlačítky je Leonardo kruhové zařízení s velkými ovládacími prvky, jejichž funkci lze snadno upravit.

Foto: Sony Ovladač s krycím jménem Leonardo se přizpůsobí potřebám nejen handicapovaných hráčů

„Ve spolupráci s experty a organizacemi, jež se tématu přístupnosti věnují, jsme vytvořili konfigurovatelný ovladač, který pomáhá řešit výzvy, jimž čelí hráči s omezenými možnostmi pohybu. Řeší například problém s nemožností držet po delší dobu běžný ovladač, stisk tlačítek nebo optimální rozložení prstů na gamepadu,“ popisuje nový způsob ovládání Hideki Nišino z vedení Sony Interactive Entertainment.

Leonardo umí ovládat PlayStation 5 sám o sobě, k čemuž slouží do kruhu umístěná tlačítka a větší variace na klasickou páčku, jejíž polohu lze také nastavit. Navíc není potřeba jej držet, stačí ho položit na stůl. Jako jeden ovladač lze používat i dva současně zkombinované přístroje, případně lze kruhové zařízení nebo jejich dvojici propojit i s gamepadem DualSense. Například aby mohl v ovládání hry handicapovanému hráči někdo pomoci. Stejně tak má být Leonardo kompatibilní s přístroji třetích stran prostřednictvím čtveřice aux portů.

„Neexistuje žádný jediný správný způsob, jak se má Leonardo používat. Chceme hráčům dát možnost upravit si ho podle vlastních potřeb,“ prohlásil jeden z jeho designérů So Morimoto. Leonardo je nicméně stále ve vývoji, uvedení na trh se teprve dočká. Už za pár týdnů by se ale mezi hráče měla dostat nová generace sady pro virtuální realitu PSVR2.