NFT i zpívající a diskutující roboti. Rod Lobkowiczů pořádá druhý ročník filantropické akce

William Rudolf Lobkowicz, podnikatel ze starého českého šlechtického rodu Lobkowiczů, dal již loni jasně najevo své nadšení pro svět blockchainu a NFT, když se stal duchovním otcem projektu Non-Fungible Castle – výstavy digitálního umění v Lobkowiczkém paláci spojené s mezinárodní konferencí. Formát se osvědčil a 27. října začal druhý ročník, jehož ústředním tématem je život a dílo Antonína Dvořáka. Nadšenci do NFT tak budou mít možnost zhlédnout výstavu současných umělců, načerpat nejnovější znalosti ze světa blockchainu na konferenci a vyrazit do rodiště světoznámého skladatele, kde se stanou součástí imerzivního kulturního zážitku.

Dalo by se říct, že akce Non-Fungible Caste je vyústěním snahy rodu Lobkowiczů o propojení rodinné umělecké sbírky, která v některých případech sahá až 700 let do historie, s tím nejmodernějším, co aktuální doba umožňuje, jakož i se světem, který je pro mnoho lidí zcela nový a neprobádaný. „Všichni moji předci se snažili jít s dobou. Vždy se zaměřili na něco, co bylo pro danou dobu nové, ne úplně populární, a snažili se lidi kolem sebe inspirovat k tomu, jak se posouvat kupředu,“ vysvětluje William Rudolf Lobkowicz.

Sedmý kníže z Lobkowicz, František Josef Maxmilián, se tak stal patronem Ludwiga van Beethovena, a to ještě v době, kdy skladatel nebyl tak známý. Maximilian Erwin Lobkowicz pak otevřel část Lobkowiczkého paláce veřejnosti a Williamovi rodiče, Martin Maxmilián Jiří z Lobkovic a Margaret Brooks Lobkowicz, se zasloužili o zpřístupnění sbírky rodu Lobkowiczů v Lobkowiczkém paláci v Praze a také na zámku Nelahozeves.

Mladý šlechtic tak pokračuje ve šlépějích svých předků. „Zajímá mě, co nám může blockchain přinést v budoucnu. Kolem NFT děl je velký rozruch, prodávají se za miliony korun, ale já nové technologie vnímám také jako něco, co proměňuje náš život. Během Non-Fungible Castle tak využíváme umění jako zdroj pro diskusi o těchto technologiích. I proto je výstava přístupná veřejnosti zdarma,“ říká Lobkowicz.

Foto: Lobkowiczké sbírky o.p.s. William Rudolf Lobkowicz celou akci spojenou s NFT organizuje

Pojící linkou mezi jednotlivými díly, která zde prezentují umělci jako Zhang Huan, Banksy, Daniel Arsham, Connie Bakshi, Pedro Victor Brandão a další, je postava Antonína Dvořáka a český a slovanský folklór, jenž byl zdrojem inspirace jeho slavných Slovanských tanců. Umělci z celého světa byli pořadateli výstavy vyzváni k tomu, aby se prostřednictvím Dvořákovy tvorby zamysleli nad svou vlastní kulturní identitou.

„Jsem skutečně hrdý na to, že na výstavě máme umělce ze šesti kontinentů, kteří se inspirovali Dvořákem a našli způsob, jak přemýšlet nejen o naší historii, ale i o té vlastní. Jako instituce vždy uvažujeme nad tím, jak můžeme s ostatními sdílet naši minulost a souběžně s tím tvořit budoucnost. A výstava je první příklad toho, jak to chceme dělat,“ popisuje Lobkowicz.

A proč právě Antonín Dvořák? Letošní ročník Non-Fungible Castle se totiž částečně bude odehrávat v Nelahozevsi, kde se nachází skladatelův rodný dům. Od roku 2019 ho spravuje rodina Lobkowiczů, jejíž záměrem je jeho kompletní revitalizace, vybudování muzea a kulturně edukačního centra, které bude přístupné pro studenty hudby a badatele.

Vznikne zde také prostor pro zkoušení a koncertování, Nelahozeves se tak promění na svatostánek klasické hudby. Jde o velmi nákladný projekt, který chce rodina Lobkowiczů částečně zafinancovat prostřednictvím aukce více než 55 vybraných děl NFT. Ta bude zahájena 5. 11. a skončí 11. 11. v 11.11.

„Výtěžek nevyužijeme na to, abychom si koupili další palác,“ směje se Lobkowicz. „Chceme jím podpořit další generace mladých muzikantů. Díky prostředkům, které jsme získali během loňské dražby, jsme mohli zrestaurovat 55 obrazů v naší sbírce a Čínský salonek v Lobkowiczkém paláci. Šlo o největší restaurátorský projekt v naší více než třicetileté historii, kdy na rodinné sbírce intenzivně pracujeme.“

Foto: Lobkowicz Výstava Non-Fungible Castle probíhá v prostorách Lobkowiczkého paláce

Nelahozeves se zároveň stane dějištěm interaktivního kulturního zážitku, který proběhne 4. listopadu. Ten bude přístupný prostřednictvím NFT vstupenky a začne jízdou speciálním historickým vlakem. Ve Dvořákově domě pak účastníky přivítá zpívající robot Desdemona, budou si moci prohlédnout virtuální realitu s lidovými tanci a projít si zdejší zámek, kde se budou ukrývat různá NFT.

„Bude to mozaika zdánlivě nepropojitelných věcí. Chceme ukázat, jak nám současné technologie umožňují spojovat prvky, které jinak stojí daleko od sebe – a že je mnohem zajímavější, když je můžeme konzumovat najednou,“ doplňuje Jan Pavelka, ředitel komunikace rodu Lobkowicz. Podle popisu půjde o poměrně obskurní, ale jistě zábavný zážitek, který by si neměl nechat ujít žádný milovník technologií současnosti.

Letošní ročník Non-Fungible Castle vyvrcholí konferencí 5. listopadu, na kterou přijedou odborníci z celého světa. Společně budou diskutovat o možnostech a výzvách, které přináší propojování světa umění a blockchainu. Jednoho z panelů pořádaného Evropskou komisí se zúčastní též Ivan Bartoš, místopředseda vlády ČR pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj, mezi dalšími řečníky bude například Jonathan Dotan, zakládající ředitel společnosti Starling Lab, představitelka světa digitálního umění Lady Phoenix a další.

V rámci jedné panelové diskuse vystoupí také humanoidní robot Sophia, která si povykládá o prolínání umělé inteligence a blockchainu s Davidem Hansonem, zakladatelem společnost Hanson Robotics. Konference proběhne stejně jako výstava v prostorách Lobkowiczkého paláce. Samotná výstava bude otevřena zdarma do 13. listopadu.