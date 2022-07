Nizozemci dostanou právo na práci z domova, v odůvodněných případech ji půjde zakázat

Zatímco v některých zemích se stala práce z domova přechodnou normou jen kvůli pandemii, jinde už společnost postupuje dále. A tak na novou situaci musí reagovat i legislativa. V Nizozemsku je těsně před schválením zákon, který zcela převrací právní logiku home office.

Zákon už prošel dolní komorou nizozemského parlamentu a čeká na formální stvrzení senátem. Říká, že pokud může zaměstnanec přiměřeně plnit své povinnosti na dálku, má zákonné právo pracovat z domova. Zaměstnavatel by mohl práci z domova zakázat jen v „odůvodněných případech“. Zaměstnanec pak důvody bude moci napadnout u soudu.

Doposud přitom tento režim práce musel zaměstnavatel schvalovat zaměstnanci. Pro Nizozemsko se však nejedná ani tak o revoluci, jako spíš přirozený vývoj. Země tulipánů a vodních mlýnů totiž byla poměrně napřed už před pandemií.

Podle dat Eurostatu pracovalo v roce 2019 z domova přes 14 % Nizozemců a země se tak řadila na špičku v Evropské unii společně s Finskem. V okolí velkých měst jako Amsterdam je navíc home office výrazně běžnější – více než 50 % lidí podle nizozemského statistického úřadu pracovalo už před pandemií z domova alespoň občas.

Pro srovnání, v Česku tou dobou pracovalo z domova pod 5 % lidí, přičemž celoevropský průměr činil 5,4 %. V pandemickém roce 2020 se počet lidí pracujících z domova napříč unií více než zdvojnásobil, v Nizozemsku narostl na 17,8 % a v Česku na 7,2 %.

Byla to navíc právě nizozemská vláda, která na konci minulého roku schválila i další zákon týkající se home office. Od 1. ledna mohou zaměstnanci v Nizozemsku čerpat dávku 2 eura za každý den práce z domova. Ta má pomoci pokrýt výdaje, za které by v kanceláři neplatili – ať už je to občerstvení, nebo zvýšená spotřeba vody a elektřiny.

Regulovat se chystá i ministr Jurečka

V Česku je práce na home office upravená jen stroze v zákoníku práce. Na člověka pracujícího z domova se vztahují de facto všechna práva a povinnosti běžného zaměstnance například s tím rozdílem, že se mu neurčuje pracovní doba, prostoje nebo přerušení práce z důvodu počasí. Zároveň takovému zaměstnanci ani nepřísluší mzda za přesčasy či příplatky za práci o svátcích.

Ministerstvo práce a sociálních věcí pod vedením Mariana Jurečky tak již avizovalo, že se podmínky práce z domova chystá narovnat. Daný legislativní návrh je podle serveru Česká justice teprve v přípravě, avšak vycházet by měl ze směrnice Evropské unie o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob z roku 2019.

Směrnice by například měla regulovat pracovní dobu při režimu home office, aby zaměstnanci nemuseli být stále připojení a k dispozici. Evropská unie tak vychází i ze snah jednotlivých členských států v oblasti takzvaného práva na odpojení. To má velkou tradici třeba ve Francii, ale nově se objevilo v Itálii, Španělsku či Portugalsku.