Výdejní boxy i pro vratky a reklamace. Posílat balíky zpět nově umožňují AlzaBoxy

Výdejní boxy jsou mezi zákazníky stále populárnějším způsobem, jak si vyzvedávat balíčky například z e-shopů. Několik hráčů proto buduje své sítě a celkem se v Česku nachází přes 3,5 tisíce boxů. Většina z nich zatím umožňuje zásilky jen přijímat, postupně ale dochází k rozšiřování možnosti také je odesílat, třeba v rámci reklamace nebo vracení zboží do e-shopů. Nově tuto novinku zavedla Alza ve svých AlzaBoxech.

Služba je zatím dostupná v Česku, implementace na Slovensko a do Maďarska pak největší tuzemský e-shop chystá v nejbližší době. Význam výdejních boxů přitom i v Alze roste. Aktuálně své objednávky do AlzaBoxů posílá přes 40 procent zákazníků, v některých okresech jde o téměř 70 procent.

„Velký potenciál pro zlepšování zákaznické zkušenosti vnímáme nejenom v bezkontaktnosti, ale především v možnosti použít AlzaBox v jakoukoliv denní dobu. K tomu přispívá i umísťování výdejních boxů do blízkosti obydlí nebo frekventovaných tras našich zákazníků, aby pro ně byly co nejdostupnější,“ vysvětluje Jan Moudřík, ředitel expanze, facility a showroom managementu Alzy.

„Více než dvě třetiny reklamací vyřizujeme okamžitě po převzetí výměnou zboží nebo vrácením peněz. Možnost vrácení zboží pomocí AlzaBoxů je dalším krokem, který nás opět přiblíží zákazníkům v naší snaze o maximálně pohodlné nakupování a co nejpřístupnější a kvalitní poprodejní služby,“ doplňuje Tomáš Anděl, strategický provozní ředitel Alzy, která loni dosáhla obratu 45 miliard korun a aktuálně prochází změnami ve vedení.

Foto: Alza.cz Logistické centrum Alzy v Chrášťanech

Postup vrácení je snadný. Zákazník po zvolení konkrétního produktu na reklamaci nebo vracení ve svém účtu získá číslo případu a jako způsob předání vybere AlzaBox. U libovolného boxu pak naskenuje štítek, nebo kód ručně zadá na obrazovku, čímž se otevře prázdná schránka.

Prostřednictvím AlzaBoxu lze vracet zboží zakoupené v Alze, do budoucna plánuje otevření i pro třetí strany a další hráče. Aktuálně do boxů například pár měsíců doručuje DPD, ale také Zásilkovna nebo na Slovensku Slovak Parcel Service. Brzy mají přibývat další dopravci, e-shop nyní dokončuje integraci pěti logistických partnerů.

Alza na trhu není první, kdo zpětné vracení balíků do svých boxů umožňuje. Jedním z premiantů na trhu byly loni DPD boxy. „Naši zákazníci tuto možnost využívají například při vracení zboží do e-shopů, pokud jim nesedí oblečení, jedná se o nevhodný dárek a podobně. Protože součástí naší doručovací sítě jsou právě i AlzaBoxy, společně s Alzou pracujeme na tom, aby tato služba byla v rámci naší přepravy co nejdříve dostupná i v nich,“ vysvětluje pro CzechCrunch generální ředitel DPD Miloš Malaník.

Delší dobu nabízí možnost zpětného zasílání také konkurenční PPL. „Zejména pro zákazníky je možnost snadného vrácení nebo výměny zboží důležitým faktorem při vybírání obchodu. Velmi oblíbené jsou pro tento produkt právě PPL Parcelboxy, kam lze zpětnou zásilku vložit kdykoli. Letos na podzim přijdeme s vylepšením této služby. Již nebude nutné tisknout etikety, ale bude stačit jen kód, což uspoří náklady a sníží negativní dopad na životní prostředí,“ přibližuje pro CzechCrunch Milan Loidl, ředitel marketingu a business developmentu PPL v Česku.

Další oslovení hráči se na spuštění odesílání zatím chystají. Například Zásilkovna o těchto plánech mluví od roku 2020, kdy představila své Z-Boxy. „V přípravě podání zásilek přes naše automatické výdejní boxy jsme v současné době ve finální fázi a spuštění proběhne ještě letos na podzim. Přijímání zpětných zásilek a vratek přes Z-Boxy plánujeme spustit v příštím roce,“ komentuje Kamil Chalupa, PR manažer firmy.

„V rozvoji sítě výdejních boxů se WeDo nyní soustředí na co největší dostupnost co největšího počtu boxů, a to zejména integrací externích sítí boxů (nedávno začali spolupracovat s OX Pointy – pozn. redakce). Rozšiřování funkcionalit přijde na řadu v další fázi spolu se zavedením nové generace vlastních WeDo Boxů pravděpodobně během příštího roku,“ dodává Daniel Mareš, ředitel WeDo.