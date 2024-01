Nokia, pak třináct let Samsung a teď iPhone. Apple se stal poprvé největším prodejcem mobilů na světě

Uložit 0

Americká společnost Apple loni poprvé v historii předstihla Samsung a prodala nejvíce chytrých telefonů za rok. Jihokorejský technologický gigant se přitom na pozici jedničky držel od roku 2011, kdy na první příčce vystřídal finskou Nokii. V předběžné analýze o tom informovala společnost IDC. Další místa obsadily čínské společnosti Xiaomi, Oppo a Transsion. Celkový odbyt chytrých telefonů ale loni klesl o 3,2 procenta na 1,17 miliardy kusů, což je nejnižší celoroční údaj za poslední dekádu.

Apple loni podle průzkumu zvýšil dodávky svých iPhonů o 3,7 procenta na 234,6 milionu kusů. Jeho podíl na globálním trhu tak stoupl o 1,3 procentního bodu na 20,1 procenta. Dodávky Samsungu naopak klesly o 13,6 procenta na 226,6 milionu zařízení a jeho podíl na trhu se snížil na 19,4 procenta z předloňských 21,7 procenta.

IDC uvedla, že naposledy nebyl Samsung na vrcholu výroční tabulky před 13 lety v roce 2010. Tehdy se společnost Apple neumístila ani v první pětce. Místo toho byla na prvním místě Nokia, následovaná Samsungem, LG Electronics, ZTE a Research in Motion (výrobce zařízení BlackBerry).

Loni další tři příčky patřily čínským společnostem. Na třetí pozici skončila Xiaomi a na čtvrté Oppo, oběma však prodej klesl. Firmě Transsion, která je aktivní zejména v Africe a skončila pátá, naopak prodej stoupl o téměř 31 procent a podíl na trhu o 2,1 procentního bodu na 8,1 procenta.

IDC dále uvedla, že Applu rostl prodej hlavně v předvánočním čtvrtém čtvrtletí, které je tradičně nejdůležitějším obdobím pro obchod s novými modely, a to o 11,6 procenta. Prodej Samsungu v této době naopak o zhruba 11 procent klesl. Jihokorejskou společnost ovšem neohrožuje jen Apple, ale také konkurence ze strany dalších výrobců mobilů se systémem Android, jako jsou Huawei, OnePlus, Honor a Google. Právě fakt, že Huawei roste především na čínském trhu, může být navíc důvodem pro to, že se na něm tolik nedaří Applu.

Co do počtu všech prodaných chytrých telefonů byl ale loňský rok v rámci celé dekády slabý. Prodalo se totiž „jen“ 1,17 miliardy kusů, tedy nejméně za posledních deset let. Způsobil to loňský slabý výkon celého trhu, který byl do značné míry způsoben makroekonomickými problémy a zvýšenými zásobami na začátku roku. Ve druhé polovině roku se ale situace začala zlepšovat a prodej rostl. Ve čtvrtém čtvrtletí pak dodávky stouply meziročně o 8,5 procenta, více, než se čekalo.

S přispěním ČTK.