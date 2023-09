Nosil je Steve Jobs, zazářily ve filmu Barbie. Slavné pantofle Birkenstock míří na americkou burzu

Kořeny této obuvi sahají až do roku 1774. Právě tehdy je v hesenské vsi Langen-Bergheim doložena ševcovská živnost Johanna Adama Birkenstocka. Dnes je z německého výrobce slavná značka, která je známá hlavně pro tradiční pantofle. Nosil je Steve Jobs, naposledy se objevily v růžové barvě také ve filmu Barbie a nyní se společnost Birkenstock chystá na další velký milník své historie. Brzy by měla vstoupit na americkou burzu a podle dosavadních zpráv by se mohla její hodnota vyšplhat k osmi miliardám eur (196 miliard korun).

Německá obuvnická firma podala ve Spojených státech žádost o primární veřejnou nabídku akcií, takzvané IPO. Při té příležitosti uvedla, že čisté výnosy za šest měsíců do konce března zvýšila o 19 procent na 644,17 milionů eur (15,7 miliardy korun). Zisk však o 45,3 procenta klesl a činil 40,21 milionu eur (983 milionů korun). Birkenstock má zhruba 6 200 zaměstnanců a většinu své obuvi vyrábí v Německu. Produkty firmy se prodávají zhruba v 90 zemích světa.

Kořeny výrobce věhlasných sandálů sahají do roku 1774. Firma začínala jako prodejce podrážek, výrobu sandálů zahájila v roce 1963. Společnost sama sebe označuje za „vynálezce stélky“. Rodina zakladatelů v roce 2021 většinu ve firmě Birkenstock prodala soukromé investiční společnosti L Catterton, kterou vlastní prodejce luxusního zboží LVMH. Menšinový podíl si ponechali dva členové rodiny Birkenstockových.

Firma se zaměřuje hlavně na pohodlnou obuv. Popularitu bot této značky zvýšil filmový trhák Barbie, ve kterém se hlavní postava v podání Margot Robbie rozhoduje, zda má vstoupit do skutečného světa, který představují právě sandály Birkenstock, a později má obuté růžové sandály této značky. V posledních letech firma spolupracovala také s luxusními značkami jako Dior a Manolo Blahnik. Loni se vydražily sandály Birkenstock patřící spoluzakladateli firmy Apple Stevu Jobsovi za více než 218 tisíc dolarů (v té době více než pět milionů korun).

Foto: Depositphotos Obuv německé značky Birkenstock

O podrobnostech kolem chystaného IPO, které by mohlo proběhnout v první polovině října, ale na potvrzení termínu se teprve čeká, i o tom, zda se do Birkenstocku vyplatí investovat, píše ve svém komentáři níže Štěpán Hájek, analytik společnosti XTB.

Birkenstock je poměrně zajímavé IPO, ale obával bych se, že se nebude řadit mezi ta nejúspěšnější, ačkoliv trh s novými úpisy stojí na místě téměř dva roky. Byznys vypadá celkem dobře, horší to může být s valuací. Za posledních osm let zaznamenal Birkenstock složené roční tempo růstu (CAGR) tržeb ve výši dvaceti procent, zatímco tentýž ukazatel u objednávek rostl za stejnou dobu o dvanáct procent. To hovoří o síle tvořit cenu, kterou zákazníci akceptují.

Průměrný zákazník Birkenstock ve Spojených státech má 3,6 páru bot a jejich kvalitu a pohodlí si nemůže vynachválit, což vytváří silný brand. Hrubé marže na 60 procentech a EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů) marže na 30 procentech jsou v porovnání s konkurencí relativně dobré.

Pokud zařadíme Birkenstock mezi další luxusní značky, jsou hrubé marže dlouhodobě nižší, což by mělo obhajovat spíše nižší valuaci. Pokles ziskových marží za poslední rok je důsledkem silného dolaru, což se může ukázat jako krátkodobá věc. Kvalitní obuv a solidní růst tržeb je silným argumentem pro investici.

Další zajímavostí je, že se pantofle objevily ve filmu Barbie, což může do konce roku zrychlit růst prodejů také u mladších zákazníků. Generace Z tvoří pouze dvanáct procent zákazníků značky. Nepřímé zapojení obřího koncernu LVMH přes L Catterton je symbolem stability a dalším silným argumentem.

Pro investici je nejdůležitější, kam bude firma dál růst, a cena, za kterou si akcie můžeme koupit. Další růst může přijít díky Barbie a masové atraktivitě bot, po kterých zatím roste poptávka. Celosvětově však poslední měsíce zpomalují prodeje i luxusnějším řetězcům, kdy také high-end spotřebitel začíná šetřit, což může být pro Birkenstock problém, jelikož počet prodaných kusů stagnuje, zatímco tržby táhne růst cen.

Z dostupných dat ohledně valuace můžeme vyčíst, že se Birkenstock začne obchodovat za 6,6násobek ročních prodejů. Pro porovnání s dalšími luxusními značkami se LVMH prodává za 4,3násobek, Burberry za 2,6násobek, zatímco Hermès koupíte za patnáctinásobek, ale jeho růst za poslední kvartály byl minimálně dvacet procent. I při pohledu na další valuační násobky se nelze vyvarovat dojmu, že je ocenění příliš vysoko.

Trochu zvláštně nakonec působí také fakt, že 250 let stará firma jde zničehonic pro kapitál na burzu, protože se jí dařilo posledních osm let. Držel bych se rady Warrena Buffetta a nekupoval IPO. Počkal bych, jak nacení Birkenstock sám trh, který správnou hodnotu najde, a to dle mého názoru o něco níže.

