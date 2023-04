Notino vydělalo přes půl miliardy. Český e-shop s kosmetikou je mezi největšími prodejci napříč Evropou

Největší obchodníky, kteří své zboží prodávají významně také přes hranice, tradičně najdeme v západní Evropě. Na prvním místě je podle nejnovějších dat Ikea následovaná Lidlem a Zalandem. Mezi desítku největších evropských online hráčů se nyní vůbec poprvé vměstnala firma ze střední či východní Evropy. Jde o brněnské Notino Michala Zámce, které tím potvrzuje svůj silný růst z posledních let, kdy se z něj stal největší online prodejce parfémů a kosmetiky v Evropě. Zároveň celý byznys dobře vynáší, jak ukazuje číslo v kolonce čistého zisku za předchozí roky.

Výsledky za rok 2021 komunikovalo Notino už před rokem, kdy uvedlo, že prodalo zboží za 18 miliard korun. Díky nedávno zveřejněné účetní závěrce nyní můžeme přidat také zisk, který za období od května 2021 do dubna 2022 činil po zdanění 519 milionů korun. Rok předtím to bylo 500 milionů. Výsledky za svůj právě končící fiskální rok, v němž opět očekává poměrně výrazný růst, bude Notino teprve komunikovat. Už teď mu ale jeho výsledky vynesly deváté místo mezi největšími evropskými online obchody, které ve velkém prodávají ze zemí svého původu také do zahraničí.

Výroční žebříček TOP 500 evropských přeshraničních obchodů popáté sestavila belgická platforma Cross-Border Commerce Europe. Podle ní v Evropě vzrostl obrat z online B2C prodeje zboží v roce 2022 o 2,8 procenta na 657 miliard eur (15,4 bilionu korun), přičemž 179,4 miliardy eur (4,2 bilionu korun) z toho tvoří přeshraniční prodeje. To představuje meziroční růst o 4,8 procenta. „Hlavní příčinou, proč přeshraniční online prodej překonal v procentech růstu celkový online prodej, je pandemie koronaviru, která zvýšila důvěru spotřebitelů v online nákupy,“ uvádí analýza.

Ve svém žebříčku sleduje Cross-Border Commerce Europe čtyři hlavní ukazatele: výsledky online přeshraničního prodeje v patnácti zemích v rámci západní Evropy, Skandinávie a Velké Británie, počet a procento přeshraničních návštěvníků, počet aktivních zemí, do nichž obchodníci prodávají, či SEO indikátory ukazující výkonnost přeshraničního prodeje. Mezi další metriky patří například počet podporovaných jazyků, měn či platebních metod, dostupnost lokálních dopravních služeb či funkce tržiště.

Největší je v tomto ohledu švédská Ikea, jejíž přeshraniční obrat vyrostl podle Cross-Border Commerce Europe meziročně o 1,8 procenta na 5,6 miliardy eur (131 miliard korun). Na dalších místech jsou Lidl a Zalando z Německa, švédské H&M, dánské Lego, španělská Zara, dánský Jysk a německý Bauhaus. První desítku na devátém, respektive desátém místě uzavírají dva nováčci v žebříčku – české Notino a německý Adidas, kteří nahradili německý e-shop About You (loni šestý) a nizozemskou síť Euronics (loni desátá).

„Jsme neuvěřitelně hrdí na to, že jsme se stali devátým největším online přeshraničním prodejcem v Evropě a zároveň největším retailerem v kategorii osobní péče,“ říká výkonný ředitel Notina Zbyněk Kocián. Jeho firma je v první desítce spolu se Zalandem zároveň jediným čistě online hráčem, další obchodníci jsou buď multikanáloví retaileři nebo jde o výrobce značek.

„Tento úspěch je ukázkou toho, že e-commerce v České republice je na nejvyšší úrovni v celé Evropě. Naše standardy a úroveň obsluhy, které jsou českým zákazníkem očekávány, nás posouvají dále. A pokud tuto kvalitu zvládneme udržet i v celé Evropě, jsme přesvědčeni, že toho ještě hodně dokážeme,“ plánuje Kocián, který se svým týmem řídí dnes již skutečně celoevropské operace i nadále převážně z brněnské centrály.

Notino zaměstnává zhruba 2 300 lidí a v Brně má zároveň hlavní logistické centrum pro celou Evropu. V roce 2022 mělo obsloužit 24 milionů zákazníků a prodat 3,2 produktu za sekundu. Největší podíl má na tržbách Notina, které v roce 2004 začínalo jako Parfums.cz, právě zahraničí. Celkově prodává do osmadvaceti evropských zemí a zatímco český trh se na výsledcích podílí ze 14 procent, zahraničí obstarává zbylých 86 procent. Největší část obratu celé firmy tradičně generují parfémy.