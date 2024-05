Nová online platforma nabízí stovky moderních bytů k pronájmu. Nejen v Praze, ale i Plzni a Brně

Uložit 0

Z nájemního bydlení se stává čím dál větší fenomén. Souvisí to s dražšími hypotékami či pomalou výstavbou nových bytů a jejich vysokými cenami. Pro developery a investory se proto v nájmech otevírají příležitosti, které ještě před dekádou nevypadaly tak atraktivně. Příkladem může být skupina Mint: ta domy jednak staví, ale také má úspěšný investiční fond, který se na nájemní bydlení specializuje, a do toho spustila nový portál, kde inzeruje stovky nabídek. A další stovky nových bytů do svého portfolia plánuje letos ještě přidat.

Platforma Mint Living, kterou fond spustil a která sdružuje jeho byty, jež je možné si pronajmout, má za cíl nejen shromáždit na jedno místo aktuální nabídky, ale také ukázat potenciálním nájemcům, že MINT rezidenční fond sází na takový standard bydlení, který převyšuje běžné parametry. Aktuálně je na webu bezmála 500 plně vybavených bytů v trojici projektů. Jednak v areálu Vysočanský mlýn v Praze, dále v brněnském komplexu Campus a v plzeňských Skvrňanech.

„Bydlení bez starostí. To je cíl, kterého chceme dlouhodobě dosahovat. Proto všechny naše projekty musí být kvalitně postaveny a vybaveny a zohledňovat požadavky na energetickou udržitelnost. Standardem je opatřování zelených certifikací či minimalizace spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů, všechny budovy mají velmi úsporné nebo úsporné štítky energetické náročnosti a na všech je příprava či rezerva pro instalaci fotovoltaiky pro další úspory,“ říká investiční manažer Mintu Erik Janovský.

Foto: Nguyen Lavin/CzechCrunch Erik Janovský v umělecky zdobeném průchodu v projektu Vysočanský mlýn

Vysočany fond koupil od Metrostavu, jde celkem o 241 bytů, které jsou vybaveny moderními technologiemi jako třeba rekuperací s dohříváním a dochlazováním. Komplex také zdobí největší sbírka umění ve veřejném prostoru v rámci projektu Odkolekce. Objekt se nachází v někdejším areálu pekáren Odkolek.

Plzeňské Skvrňany pak MINT rezidenční fond koupil od Trigemy, developera, který patří spolu s lyžařskými areály v Monínci nebo Rokytnici nad Jizerou známému podnikateli Marcelu Souralovi. Jde o 107 bytů, které se nachází kousek od tramvaje v západní části města. Obsazenost tam atakuje 97 procent.

Brněnský Campus byl první akvizicí fondu, ten jej získal už v roce 2020. Je v něm 120 bytů, zhruba 40 procent míst zabírají kanceláře a maloobchodní prostory. Projekt je v těsné blízkosti moderního areálu Masarykovy univerzity, Fakultní nemocnice Brno, obchodního centra Campus Square a kancelářského komplexu Campus Science.

Fond už ale vyhlíží další stavby. Například developerská skupina Finep má rozsáhlé plány s přestavbou pražského Hloubětína, kde jí patří část areálu po někdejší továrně na žárovky Elektra. A právě tam vzniká v několika fázích projekt Nová Elektra, jeho první část už stojí, další se začne stavět – první nájemníci by se do něj měli nastěhovat v roce 2026. A na konci loňského roku komplex, který je bývalou industriální budovou, koupil právě MINT rezidenční fond.

„Zachraňujeme bývalý sklad Veltexu, v rámci kterého budeme mít 168 výjimečně vybavených bytů, s denní recepcí, technickou správou objektu a s ostrahou,“ vyjmenovává parametry chystané stavby Janovský.

Všechny byty, které jsou na Mint Living k dispozici, jsou ve vlastnictví MINT rezidenčního fondu. Ten patří mezi ty nejvýkonnější na českém trhu. Podle dat portálu Nemovitostní-fondy.cz byl dokonce MINT rezidenční fond za rok 2023 se svou výkonností 8,04 procenta nejvýše umístěným nemovitostním fondem pro širokou veřejnost. Celkem už nalákal přes šest tisíc investorů, kteří jeho prostřednictvím mohou do nájemního bydlení investovat od 500 korun měsíčně. Úplná hodnota nemovitostí ve vlastnictví fondu je 3,5 miliardy korun.

Foto: Nguyen Lavin/CzechCrunch Investiční manažer Mintu Erik Janovský v areálu Vysočanského mlýnu

„Spravujeme nyní 636 bytů, ale během roku 2024 bychom jich alespoň 500 rádi přidali. A do deseti let jich chceme nabízet až 10 tisíc,“ doplňuje Janovský s tím, že fond sází na dlouhodobý trend růstu nájemního bydlení v Česku, stejně jako se to dělo v západní Evropě a dalších vyspělých zemích. Trend navíc posiluje i sociodemografický vývoj společnosti.

Jak fond, tak platforma Mint Living jsou součástí české skupiny Mint, která na trhu působí od roku 2004 a věnuje se výstavbě nových projektů i jejich správě. Ve svém portfoliu má aktuálně nemovitosti v hodnotě přesahující miliardu eur, tedy 25 miliard korun.

Patří jí mimo jiné pražská administrativní centra Forum Karlín, Polygon House a Main Point na Pankráci nebo dům s prodejnou Louis Vuitton v Pařížské ulici. V Bratislavě pak například buduje rozsáhlý rezidenční komplex Metropolis v rychle se rozvíjející jižní části centra města u břehu Dunaje, které se přezdívá bratislavský downtown či Manhattan.