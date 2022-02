Lidé si během té cesty mohou připadat jako v písničce od Jarka Nohavici, ve které se lachtani rozhodli vydat do kina: „Jeli vlakem, metrem, lodí a pak tramvají a teď u kina Vesmír lachtají.“ Mezi bohnickým sídlištěm a Vítězným náměstím v Praze ale taková švanda není. Především proto, že když se chtějí lidé vydat z jednoho místa na druhé, musí využít skoro všechny vyjmenované dopravní prostředky. Změnit to má lanovka mezi Bohnicemi a Podbabou. Dopravní podnik v lednu vybral organizátora architektonické soutěže, která určí její podobu.

„V druhé polovině ledna byla zahájena příprava samotné architektonické soutěže, která by měla proběhnout ještě v letošním roce,“ uvedla pro CzechCrunch mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková. Soutěž pro město zorganizuje architektonické studio MOBA. To má na starosti například i soutěž na veřejné prostory Pražské tržnice. Ještě v průběhu února chce dopravní podnik vybrat také projektanta. Nyní probíhá hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky.

„Lanovka z Podbaby do Bohnic je efektivní spojení dvou částí Prahy oddělených Vltavou a příkrým svahem Trojské kotliny,“ uvedl před nedávnem radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě) s tím, že lidé z šesté a osmé městské části na kvalitní spojení čekají už dost dlouho.

„Když se dnes potřebujete dostat ze zastávky Krakov na sídlišti Bohnice na Vítězné náměstí, musíte autobusem do Kobylis, odtud metrem na Vltavskou a pak tramvají. Nebo z Kobylis metrem do centra s přestupem na Muzeu a pak zase nahoru áčkem na Dejvickou. Obě varianty zaberou čtyřicet minut,“ přiblížil radní vskutku lachtaní cestu. Lanovkou by to přitom mělo trvat pouhou čtvrthodinku.

Kromě dvou zmíněných zastávek by měla kabina zastavovat také v Troji, nedaleko nového plánovaného vchodu do zoologické zahrady. Zároveň by ale pro zoo neměla představovat vyrušení, protože nepovede přímo nad ní. Trasa nevede ani nad obytnými domy. Celkem by cesta měla být dlouhá přes dva kilometry.

Výhodou lanovky je, že na ni budou navazovat další spoje. Na jednom konci bude propojení s tramvají, na tom druhém zase s autobusem. V létě by mělo být možné svézt se v kabině i s kolem. Nový dopravní prostředek bude stát okolo dvou miliard, původní termín počítal s první jízdou v roce 2025.

Dřívější vizualizace pražské lanovky od Metroprojektu Foto: Metroprojekt Praha

„Lanovka je velice jednoduchá na stavbu, nezabírá území, pouze malé části, kde jsou umístěny stanice a sloupy. A v panoramatickém pohledu není příliš vidět. Její provoz je zároveň velice tichý,“ vysvětloval před dvěma lety záměr Scheinherr. Ostatně podobně argumentuje i Paříž, která si chce rovněž pomocí lanovky propojit dvě čtvrti, které dělí dálnice i rychlovlak. Kromě toho všeho tady argumentují rovněž bezemisním způsobem dopravy.

Studio MOBA, které zastřešuje architektonickou soutěž, se specializuje na středoevropský prostor a současné město. Za sebou má organizaci několika podobných soutěží v Česku i v zahraničí. Vizualizace pražské lanovky sice už vznikly, stála za nimi ovšem společnost Metroprojekt a sloužit měly jen pro zadávací dokumentaci. Podoba tak vzejde právě až z chystané architektonické soutěže.

O spojení Podbaby s Bohnicemi se diskutuje už dlouho. Primárně se o něj má postarat tramvaj, vytvoření nové trasy ale bude velmi náročné. Proto ji má, aspoň dočasně, zastoupit kabinová doprava. Není to jediný záměr lanovky, o kterém se kdy v hlavním městě mluvilo. V roce 2014 táhlo hnutí Pro Prahu do voleb s lanovkou mezi Barrandovem a Novými Butovicemi. Politici ji ale vyhodnotili jako nesmyslnou a hnutí do pražského zastupitelstva nápad nepomohl.