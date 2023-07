Nová škola ve Staré Boleslavi myslí na budoucnost. Dřevěné posuvné příčky umožní spojovat třídy

Třída je přežitek. Moderní vzdělávání umožňuje učit se venku i spojovat různě staré děti. Byť v Česku je školství stále ještě spíše konzervativní, o nových možnostech se mluví – a právě pro budoucnost navrhl architektonický ateliér Chybík+Krištof novou základní školu ve Staré Boleslavi. Tvoří ji betonový základ a dřevěné desky, které umožňují prostor upravovat tomu, co bude zrovna potřeba.

„Celá budova je založená na modulech. Jednotlivé kmenové třídy včetně mobiliáře jsou navrženy tak, aby se daly spojit do jedné. To znamená, že lze jednoduše ze dvou tříd udělat jednu a spojit tak i výuku do menších či větších skupinek podle potřeb žáků,“ říká pro CzechCrunch architektka Natália Korpášová ze studia Chybík+Krištof.

Příčky konkrétně tvoří CLT desky, což je vrstvené a lepené dřevo. Mezi třídami jsou tyto desky jednoduše posuvné a zvládne je odstranit sama učitelka. Fasádu tvoří pevné a prosklené plochy. A velkoformátová okna spolu s perforovanými fasádními panely mají zajistit jak větrání, tak bezpečnost. „Naším cílem bylo navrhnout takové prostředí, které se dokáže přizpůsobit měnícím se požadavkům na vzdělávání,“ doplňuje architekt Ondřej Chybík.

V základu by ve staroboleslavské škole mělo být místo pro čtyři krát devět tříd prvního a druhého stupně. To by mělo zajistit prostor pro devět set dětí. Škola ovšem nemá sloužit jen pro samotnou výuku, ale také pro sport a trávení volného času. „Nová škola ve Staré Boleslavi má být tou nejlepší školou. Žáci, pedagogičtí pracovníci a další zaměstnanci se v ní mají cítit dobře a místní i obyvatelé svazkových obcí ji mají mít rádi,“ uvádí organizátor architektonické soutěže na novou školu CCEA Moba.

Nová škola je stavěná nejen pro děti ze Staré Boleslavi, ale také z šestnácti okolních obcí. Ty totiž nemají možnost vybudovat si vlastní, protože mají méně než tisíc obyvatel. Všechny samosprávy se budou na financování nového vzdělávacího prostoru podílet. Dohromady projekt vyjde na jeden a půl miliardy korun.

Foto: Chybík+Krištof Škola je ze tří pater

Architekti navrhli budovu nízkopodlažní, aby zapadla do okolní zástavby. Doplnili ji vertikálními zelenými atrii. Budova by měla být částečně přístupná i běžné veřejnosti, školní aula má mít dobrou akustiku a bude také sloužit jako společenské a kulturní centrum. Aula má samostatný vchod, tudíž je možné pořádat zde schůze, divadelní představení nebo koncerty.

Školní areál je ale zároveň jasně oddělený od veřejného prostoru. I to umožní pro výuku využívat kromě jiného také venkovní prostory a zahradu. Ta se skládá z centrálního dvora, na kterém jsou výškově rozdělené terasy. Ty mohou sloužit jako venkovní třídy nebo auditorium. Kromě toho je na zahradě také plocha pro pořádání různých akcí. Architekti sem navrhli i dětské hřiště, atletický ovál s tribunami a workoutové hřiště.

Ke škole budou patřit také venkovní pěstební plochy a sad ovocných dřevin. Jednoduchou zahradu bude mít také byt pro školníka a další zaměstnance školy. „Architektonické uspořádání vyniká díky svému začlenění do okolního prostředí. Koncept budovy je založen na opakujících se skupinách, které propojují jihovýchodní a severozápadní rohy parcely prostřednictvím elegantně zakřivené diagonály,“ ocenila porota vítězný návrh.

Zevnitř se žákům nabídne výhled na historickou část města s bazilikami. Budova bude třípodlažní, přičemž v přízemí se budou nacházet společenské prostory pro komunitní využití, v prvním patře má sídlit první stupeň, ve druhém druhý. Kromě učeben a prostoru pro sport bude součástí budovy také jídelna s kuchyní, kam by měla mít přístup i veřejnost.

Budova by měla mít podlahové vytápění, každá učebna bude mít možnost sama si topení regulovat. V létě pak systém bude sloužit k chlazení. Součástí návrhu je také nádrž na dešťovou vodu, která se dá využít na zahradě. Na střeše bude fotovoltaika, která zajistí elektřinu pro provoz budovy. Celý prostor je navíc navržen tak, aby se snížilo riziko tepelného ostrova, klima by tady tak díky stínění i zeleni mělo být příjemné.

„Jedná se o výjimečně myšlenkově i koncepčně kompaktní projekt, který si zaslouží budoucí péči při svém dopracování a úpravách,“ popisuje porota. Vzhledem k tomu, že budova je tvořená betonovo-dřevěnou konstrukcí, měla by být postavena velmi rychle. Termín je stanoven na rok 2026.

Foto: Chybík+Krištof Škola má sloužit dětem ze Staré Boleslavi a šestnácti okolních obcí