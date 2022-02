Volvo bylo loni na jaře jednou z prvních klasických automobilek, které si stanovily hodně ambiciózní elektrický cíl – do roku 2030 zcela přestat vyrábět a prodávat auta se spalovacími motory. Nyní švédská společnost oznámila mohutnou investici do své hlavní továrny Torslanda v Göteborgu. Mimo jiné se tam chystá z hliníku odlévat – a tedy nikoli montovat – velké části aut. Což je praxe, která se osvědčila americké Tesle.

Torslanda má roční kapacitu produkce 300 tisíc aut. Na tom se ani do budoucna až tak moc nezmění, jinak ale – obrazně řečeno – nezůstane kámen na kameni. Volvo do továrny v příštích letech investuje v přepočtu zhruba 25 miliard korun. Jednou z nejzásadnějších novinek je právě instalace strojů, které dokáží přímo na místě výroby odlévat celé části aut.

To má zásadní logistickou a organizační výhodu. „Nahradíme tím montáž zhruba stovky drobných komponentů, budeme touto cestou odlévat zadní partie našich nových elektromobilů,“ řekl pro CzechCrunch při rozhovoru s novináři Mikael Fermér, který má ve Volvu zavádění technologie známé jako megacasting na starosti.

Fermér dodal, že není cílem vyrobit víc aut, což se prý ani nestane, klíčová výhoda této metody nespočívá v rychlosti. Leží někde jinde: „Jednak ušetříme něco na váze aut, když vám odpadnou různé matičky a šroubky, jednak se zjednoduší výroba, bude flexibilnější. A také to je šetrnější řešení z pohledu uhlíkové stopy.“

Megacasting je něco, co ve velkém začala u výroby aut používat americká Tesla. Její šéf a zakladatel Elon Musk ostatně v nedávném podcastu s Maxem Friedmanem hovořil právě o tom, jak je potřeba neustále hledat nové cesty ve výrobě. Jestliže je tedy odlévání kusů aut tak výhodné, proč už jej dávno automobilky jako Volvo nepoužívají?

„Je to otázka především dostupnosti odlévacích strojů. Až teď se ve větším dostávají na trh,“ uvedl Mikael Fermér, který před návratem do Volva, kde svou konstruktérskou kariéru v devadesátých letech začínal, působil několik let v Applu.

Kromě odlévací linky bude v Göteborgu i nový provoz určený k montáži baterií, které budou po roce 2030 pohánět už všechna Volva. Poblíž druhého největšího švédského města začne také v roce 2025 vznikat i továrna na baterie, kterou postaví Volvo společně s jedním z nejhodnotnějších evropských startupů Northvolt.

Hravé a snadno ovladatelné Foto: Polestar

„Naše partnerství se společností Northvolt v oblasti akumulátorových článků je z hlediska našich strategických ambicí zásadní,“ uvedl generální ředitel společnosti Volvo Cars Håkan Samuelsson a dodal: „Jsme odhodláni stát se lídrem segmentu prémiových elektrických automobilů a do roku 2030 začít prodávat výhradně čistě elektrické vozy.“

Důkazem toho, že Volvo to s přechodem k elektromobilitě myslí vážně, je i sesterská automobilka Polestar. Tu aktuálně vlastní Volvo se svou čínskou matkou Geely, nicméně v plánu je luxusnější a sportovnější divize plně elektrických vozů poslat na americkou burzu při valuaci kolem 20 miliard dolarů. Na burze jsou od loňska i akcie samotného Volva.

K dispozici už je také první plně elektrický model Volva, a to malé SUV XC40 Recharge. V továrně Torslanda se ovšem chystají na produkci úplně nových modelů, které budou od začátku vyvíjené jako bateriové vozy. XC40 má totiž jak spalovací, tak elektrickou verzi. Její netradiční test si na CzechCrunchi zanedlouho přečtete.