Nejdřív Roklinka, teď Sauronova věž. Nová stavebnice LEGO z Pána prstenů má skoro metr na výšku

Má mnoho jmen. Temná věž. Lugbúrz. Barad-dûr. Všechna nahánějí hrůzu. Jak by také ne, když v ní sídlí samotný Sauron, nepřítel všech svobodných národů Středozemě! Pevnost Temného pána se už brzy může přestěhovat z Mordoru k vám domů… jako stavebnice LEGO. Ale na poličku s ní nepočítejte. Nová kostičková sada na motivy Pána prstenů se totiž tyčí skoro metr do výšky.

Jedna kostka vládne všem, jedna jim všem káže. Sběratelská řada LEGO Pán prstenů představuje nový impozantní kousek – stavebnici věže Barad-dûr, známé jako sídlo úhlavního záporáka z fantasy knih J. R. R. Tolkiena. Respektive z jeho oblíbených filmových adaptací, podle jejichž vizuálního stylu je Sauronovo sídlo v LEGO podobě vymodelováno.

Novinka, kterou na e-shopu LEGO pořídíte od 4. června za 11 599 korun, je podobně hrůzu nahánějící jako její předloha. Stejně jako ona se tyčí nad okolím, z celkem 5 471 kostek totiž složíte věž vysokou 83 centimetrů. LEGO Barad-dûr tvoří čtyři oddělitelné části, což znamená, že kdybyste si náhodou pořídili dvě krabice, může vyrůst ještě výš.

We see you. You can’t hide your passion for the new Lord of the Rings: Barad-dûr™ set ☄️ pic.twitter.com/wx7ANVApcS

— LEGO (@LEGO_Group) May 14, 2024