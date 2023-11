Avengers, do věže! LEGO představilo skoro metr vysokou stavebnici sídla superhrdinů od Marvelu

Uložit 0

Spojení LEGO a Marvelu už funguje dlouhé roky, tentokrát z jejich superhrdinsko-plastové kombinace vznikne výjimečný kousek. Věž Avengerů známá ze superhrdinské filmové série, v níž nechybí jednatřicet figurek – podle výrobce nejvíc, kolik jich kdy do krabice se stavebnicí přibalil. Takže Avengers, do boje… tedy do věže!

Nechybí Ant-Man, Black Widow, Iron Man, Kapitán Amerika, Hulk, Thor ani War Machine. A pokud vás neošálí svou iluzí, objevíte i Lokiho. Nová LEGO stavebnice věže Avengers je nacpaná superhrdinským obsahem. A to doslova na každém patře. Interiér sídla komiksových hrdinů totiž vypráví několik minipříběhů dobře známých filmovým fanouškům.

Tady se Tony Stark obléká do robotického obleku. Jinde Avengers popíjejí u stolu s kladivem Mjölnir. Na dalším patře Kapitán Amerika obdivuje pozadí Kapitána z jiné časové osy. No a tady zase Hulk mlátí Lokim o zem. Kromě známých hrdinů a jejich soupeřů v krabici mimochodem najdete i postavičku Kevina Feigeho, prezidenta filmových Marvel Studios.

Novinka u mnoha stavitelů navíc vyvolá lehkou paniku. To při řešení otázky, kam ji umístí. Na výšku měří totiž přes 90 centimetrů. A tvoří ji úctyhodných 5 201 kostiček. V obou ohledech jde o výrazný nárůst oproti dřívější stavebnici věže Avengers. Když ji LEGO v plastu představilo prvně, byla o polovinu nižší a stačilo na ni ani ne sedm set dílů. Nová a ve všech ohledech velkolepější věž Avengerů jde do prodeje na e-shopu LEGO už 24. listopadu s cenovkou 12 699 korun.

Přes pět tisíc kostek z nové stavebnice je úctyhodných i při porovnání s dalšími sběratelskými sadami. Nedávno uvedená ornitoptéra ze sci-fi Duna se sice rozpětím křídel může měřit s výškou superhrdinského sídla, jinak na ni ale stačí zhruba čtvrtina kostek. Další fiktivní letoun X-Wing ze Star Wars anebo i skutečný Concorde postavíte zhruba ze dvou tisíc dílků. Dokonce i Batmanova jeskyně má o tisíc kostek méně než věž. Zato Roklinka z Pána prstenů už je o tisíc kostiček rozsáhlejší.