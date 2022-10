Twitter a nejbohatší muž světa se po měsících hádek a sporů o to, zda Elon Musk koupí, či nekoupí populární sociální síť, blíží dohodě. A překvapivě za identických podmínek, s nimiž to celé začalo – tedy s cenou 44 miliard dolarů, kterou Musk původně nabídl, ale pak z ní začal couvat.

O tom, že kuriózní sága, která zaměstnávala byznysová média posledních několik měsíců, dost možná míří k nečekanému, protože smírnému vyústění, informovala jako první agentura Bloomberg, později se přidaly i deníky Financial Times či Wall Street Journal, kterým to potvrdily důvěryhodné zdroje. Sám Musk se zatím nevyjádřil, ale hovoří za něj oficiální dopis zveřejněný americkou Komisí pro cenné papíry (SEC). Twitter již jeho obdržení potvrdil.

Právníci z Muskova týmu navrhli zástupcům Twitteru, že by nakonec mohla transakce proběhnout podle původně předložených parametrů. To by znamenalo, že Musk akcionářům nabídne 54,20 dolaru za akcii a za celý Twitter tak zaplatí 44 miliard dolarů.

Akcie firmy zareagovaly podle očekávání prudkým růstem, než se obchodování s nimi pozastavilo. Ze 43 dolarů vyskočily na 48 dolarů.

Zpráva, že Musk by byl ochotný sociální síť ovládnout za původních podmínek, které sám v dubnu navrhl, byla překvapením. Až dosud dělal, co mohl proto, aby si všichni alespoň mysleli, že už o Twitter nemá zájem anebo chce vyjednat výraznou slevu, protože obecně hodnota technologických akcií od jara výrazně poklesla kvůli hrozící ekonomické recesi. Muskovým argumentem, proč z dealu vycouvat, bylo, že počet uživatelů Twitteru je mnohem nižší, než firma tvrdí, a že síť je zaplavená falešnými účty a boty.

O tom, jestli bude muset Twitter koupit, či ne, měl začít brzy rozhodovat soud. V poslední době pak do médií uniklo několik detailů a zpráv, které ani jednu stranu nevykreslovaly v příznivém světle. Záznamy komunikace mezi Muskem a jeho známými z technologické branže ukázaly svět namyšlených a v některých směrech i poměrně omezených podnikatelů. Whistleblower Peiter Zatko zase naznačil, že Twitter skutečně nereportuje správná čísla o svých uživatelích a že má velké díry v bezpečnosti.

Jak ale upozorňuje deník Wall Street Journal, to, že Muskův tým nyní oslovil Twitter s nabídkou smírného řešení, ještě neznamená, že se obě strany skutečně dohodnou a následně vyhnou nepříjemnému soudnímu líčení. Nejbohatší muž světa je velmi nevyzpytatelný a nikdo neví, co se mu zrovna mihne hlavou a jak se rozhodne. V právě zveřejněném dopise nicméně uvádí, že pokud má jeho původní nabídka skutečně platit, tak musí být odročena žaloba, kterou proti němu Twitter podal, aby ho donutil transakci uzavřít.