Úprk od Muska. Češi pro vydělávání bitcoinu spouští novou aplikaci, věří jí i spoluzakladatel Twitteru

Matěj Švancer, známý především jako youtuber Krypto Mates, chtěl lidem nabídnout nový způsob, jak si mohou po kousíčcích vydělávat bitcoiny – stačilo by jim k tomu pouhé čtení zpráv na Twitteru, potažmo psaní tweetů, které by byly natolik zajímavé, že by dostávali odměnu právě v kryptoměně. Se svým týmem tak rozjel aplikaci Tweetoshi, netušil ale, co s nezávislými vývojáři udělá současný majitel Twitteru Elon Musk. Proto teď musel znovu usednout k rýsovacímu prknu a přijít s něčím novým.

Zatímco před rokem, tedy chvíli po založení, využívalo Tweetoshi okolo tří tisíc uživatelů, dnes je ve speciálním twitterovém klientu zaregistrovaných o deset tisíc lidí více, převážně z Česka a Slovenska. Matěj Švancer a spol. potvrdili, že část kryptoměnové komunity na Tweetoshi slyší – a když se k tomu připojila veřejná podpora dvou velkých českých kryptoměnových osobností, Alexe Pilaře a Marka Palatinuse alias Slushe, potvrdila se i legitimita projektu.

„Místní komunita byla opravdu skvělá. Do Tweetoshi jsme dokázali integrovat bitcoinovou peněženku, spustili jsme odměny v bitcoinech a prokázali jsme, že náš zamýšlený byznysový model funguje,“ uvádí Švancer pro CzechCrunch a dodává, že během zhruba dvanácti měsíců v aplikaci proběhlo přes tři sta tisíc transakcí, přesný objem peněz (respektive takzvaných satů, tedy stomiliontin bitcoinu) ale odmítá komentovat.

Tým okolo Tweetoshi ale tak úplně nepočítal s rizikem, které se zvedne s příchodem Elona Muska, současného šéfa Twitteru, který populární sociální síť loni za zhruba jeden bilion korun koupil. „Od začátku projektu jsme vnímali možné riziko ze strany Twitteru a kontinuálně jej vyhodnocovali. S příchodem Muska se zvýšilo,“ zmiňuje Švancer.

Konkrétně jde o to, že se Twitter rozhodl přestavět vlastní API, které v aktuální podobě není pro aplikace typu Tweetoshi použitelné. A proto je teď vysoká pravděpodobnost, že Tweetoshi bude vypnuto.

Jak vybrat zbývající saty z účtu na Tweetoshi

Tvůrci uvádějí, že i když Tweetoshi skončí, stále se dostanete ke svým odměnám. Stačí se přihlásit do aplikace Tweetoshi, přejít do peněženky (při vyskočení hlášky o problémech s Twitterem zmáčknout tlačítko Zavřít) a vybrat saty standardně přes takzvaný Lightning Network. Spolu s tím také zrušili minimální limit výběru 100 satů, je tedy možné si najednou vybrat jakoukoliv sumu.

Tweetoshi totiž přímo vychází z Twitteru – a ačkoliv je její jádro postaveno na kryptoměnových technologiích (například na systému Lightning Network, což je nadstavba bitcoinu, respektive druhá vrstva, která slouží k posílání spíše menších částek), bez tweetů se nedokáže obejít. Alespoň tedy v aktuální podobě. „Jsme s Twitterem v kontaktu, ale současné vedení společnosti na tomto v této chvíli neplánuje nic změnit,“ doplňuje.

„Těšili jsme se, až povědomí o Tweetoshi rozšíříme za hranice. To jsme ale nestihli,“ dodává Krypto Mates. Tato nepříjemnost ale tvůrcům otevřela nová vrátka, u kterých věří, že jsou ještě ambicióznější – a Švancer kvůli tomu odletěl až do Kostariky, kde se konala konference o novém decentralizovaném protokolu, na kterém chce postavit novou sociální síť. Nazývá se Plebstr a běží na Nostru.

„Uznávám, že jde o názvy, které je potřeba vysvětlit,“ říká s úsměvem Švancer. „Nostr je – zjednodušeně řečeno – decentralizovaný protokol, kde si uživatelé mohou svobodně vybírat, které aplikace budou používat, přecházet se svými daty z jedné do druhé a nebýt cenzurováni nebo jinak omezováni danou sociální sítí. Plebstr je pak název naší služby, která na něm funguje,“ vysvětluje.

Foto: Plebstr Rozhraní nové aplikace Plebstr

Jak Švancer uvádí, Plebstr vznikl spojením slov Nostr a plebs – plebs se totiž v bitcoinové komunitě často používá pro označení běžných uživatelů. „Chceme Plebstr postavit právě pro ty běžné uživatele, kteří nemusejí do detailu rozumět, jak po technické stránce Nostr funguje. Proto se zaměřujeme na jednoduchý design a přívětivé uživatelské prostředí,“ doplňuje.

Svým způsobem tak Plebstr funguje na stejné bázi jako Tweetoshi. Uživatelé stále mohou lajkovat příspěvky, sdílet je u sebe na profilu, komentovat zajímavé názory a také právě odměňovat tvůrce tím, že jim pošlou kryptoměnu, přesněji řečeno zmíněné saty, tedy účetní jednotky bitcoinu, a to prostřednictvím jedné z několika podporovaných kryptoměnových peněženek.

Velmi podobné je i samotné uživatelské rozhraní, byť nějaké funkce ještě Plebstru chybějí. Jednak je zatím ve formě beta verze, jednak zatím nemá integrovanou bitcoinovou peněženku, na čemž mají tvůrci postupně pracovat. „A ano, podobně jako na Tweetoshi máme v plánu se s uživateli dělit o příjmy,“ dodává Švancer. Jak se bude aplikaci dařit, ukáže až čas, rozjíždí se ale slibně. Minimálně z pohledu lidí, kteří ji podporují.

Novému projektu fandí mimo jiné zmíněný Alex Pilař, který po revoluci položil v Praze IT základy logistického giganta DHL a rozjel společnost Pallaemon Digital, jež pomáhá firmám mimo jiné s adopcí bitcoinu. Původní Tweetoshi podporoval z pozice mentora a investora.

„Jsem moc rád, že jsme se s kluky z Tweetoshi potkali. Matěj s Dominikem mají jasnou vizi a s odvahou a přehledem vedou tým kupředu. Přechod z Tweetoshi na Plebstr, klienta pro síť Nostr, ukazuje jejich schopnost rychle se rozhodovat, neztrácet hlavu a dívat se dopředu. Je radost s nimi spolupracovat,“ říká Pilař pro CzechCrunch.

V týmu je stále i Marek „Slush“ Palatinus, který – stejně jako Pilař – v Tweetoshi figuroval jako investor a poradce. A dobrým impulsem pro Švancerův tým je i podpora ze strany Jacka Dorseye, spoluzakladatele Twitteru a také velkého fanouška kryptoměn, který má Plebstr sám používat – a je též velkým propagátorem Nostru. „V Kostarice jsem s ním komunikoval, aplikaci nám chválil,“ uvádí Krypto Mates.

Tvůrci nicméně doplňují, že úplný konec Tweetoshi to zatím není. Spíše se blíží jeho pozastavení. Pokud by se však vedení Twitteru výhledově změnilo, potažmo by změnilo názor na nezávislé vývojáře a jejich přispívání do fungování sociální sítě, Tweetoshi pojede dál. „Kompletně ale přesouváme náš fokus na Plebstr. Nicméně uvidíme, co se stane v budoucnosti. Konec Tweetoshi neohlašujeme,“ uzavírá Švancer.