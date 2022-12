Nový Avatar za necelé dva týdny vstoupí do kin. The Weeknd pro něj nahraje hudbu

Nový Avatar: The Way of Water do kin dorazí v prosinci

Jeden z nejočekávanějších filmů posledních několika let se blíží do kin. Avatar: The Way of Water dorazí na česká stříbrná plátna už 15. prosince – a pokud můžeme věřit slovům Guillerma del Tora, režiséra Faunova labyrintu nebo nedávného hitu Netflixu, který novinku už viděl, máme se na co těšit, protože je „naprosto ohromující“. Na celém zážitku se má podílet i ikona dnešní hudební scény, zpěvák The Weeknd, který se s tvůrci nového dobrodružství z Pandory spojil.

Stejně jako každý blockbuster i Avatar: The Way of Water, který nás zavede do období více než deseti let po událostech prvního filmu, dostane vlastní soundtrack. Právě na něm se má kanadský hudebník a nositel několika cen Grammy The Weeknd podílet.

Na kreativní spolupráci lákal na svém Instagramu, kde zveřejnil typické dunivé tóny ze snímku. Jestli ale půjde o jeho přispění do soundtracku, nebo přímo do filmu, na to si budeme muset počkat.

Producent nového Avatara Jon Laudan pak zájem fanoušků podpořil dalším tweetem, kde se s The Weekndem, který mimo jiné míří i do Prahy, vyfotil. A napsal: „Jak by Na’vi (rasa na měsíci Pandora, pozn. red.) řekla – Zola’u nìprrte’ soaiane Avatar… Vítej v avatarské rodině.“

Pro slavného hudebníka tak půjde o další formu obřího zviditelnění, protože se očekává, že pokračování – stejně jako první film – bude znovu bořit rekordy. Pro režiséra Jamese Camerona mělo jít o nejnáročnější projekt v kariéře.

Pokračování Cameronova největšího blockbusteru zašlo daleko i finančně. Režisér zatím oficiální číslo nechce sdělit, v nedávném rozhovoru pro magazín GQ ale o své novince řekl, že byla „sakra hodně drahá.“ Podle jeho odhadů je Avatar: The Way of Water velice špatné byznysové rozhodnutí, protože se prý musí stát čtvrtým nebo pátým nejvýdělečnějším filmem vůbec, aby se zaplatil.

Řečí konkrétních čísel to znamená, že by jeho příjmy z kin měly překročit dvě miliardy dolarů. To se dosud podařilo Avengers: Endgame a Infinity War, Star Wars: Síla se probouzí, Titanicu a původnímu Avatarovi. Ten se po letošním opětovném uvedení přiblížil až ke třem miliardám. Dokáže ale pokračování vyvolat podobný zájem? Spoléhat na to je skoro nezodpovědné.

Avatar: The Way of Water do kin už 15. prosince, přičemž se už teď pracuje na dalším pokračování, které už je navíc natočené a je ve fázi postprodukce s premiérou stanovenou na konec roku 2024. Cameron nedávno řekl, že teprve uvidí, jestli čtvrtý a pátý film bude režírovat sám, nebo ho svěří někomu jinému.