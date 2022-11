The Weeknd míří do Česka. Obnovuje turné a chystá se uhranout pražské Letňany

The Weeknd už měl v Praze vystupovat několikrát, vždy mu do toho ale něco hodilo vidle – nejprve covid, pak produkční problémy, kvůli kterým rušil celý zbytek svého letošního velkolepého turné. Popová megahvězda nicméně svým fanouškům slíbila, že zrušené koncertní zastávky v budoucnu určitě odjede. A tak se nyní děje. The Weeknd oznámil rozšíření své koncertní šňůry After Hours til Dawn a nechybí v ní ani česká metropole.

Kanadský zpěvák a nositel čtyř cen Grammy zavítá v rámci svého obnoveného turné na pražské Letiště Letňany, a to 6. srpna příštího roku. Tam má podle koncepce celé série aktuálních vystoupení zazpívat ty největší hity ze dvou svých posledních alb – After Hours, které vyšlo už před dvěma lety, a Dawn FM, s nímž vyrukoval letos. Obě desky byly velmi dobře přijaty kritiky a dominovaly hudebním žebříčkům.

Předprodej vstupenek bude zahájen tento pátek, tedy 2. listopadu, a to v sítích Ticketportal a Ticketmaster, které si pořadatel koncertu Live Nation vybral jako hlavní zprostředkovatele. Fanoušci si lístky budou moci kupovat online za ceny začínající na 1990 korunách. A ne, tentokrát se neočekává, že se stane šlamastyka jako u zpěvačky Taylor Swift, o jejíž tvář byl takový zájem, že Ticketmaster raději prodej zrušil.

Jen do Prahy však pochopitelně kanadská hvězda nedorazí. Začne 10. června na britských ostrovech, konkrétně v anglickém Manchesteru, a evropskou štaci ukončí 12. srpna v estonském Tallinnu. Objeví se mimo jiné ve Varšavě, Hamburku, Frankfurtu, Mnichově a také ve skandinávských zemích. Poté se ze starého kontinentu přesune na ten americký – a představí své umělecké nadání od Mexika až po Chile.

Jak už bylo naznačeno v úvodu článku, nejde o vysloveně nové turné, ale spíše náhradní za to, které se letos muselo zrušit kvůli produkčním problémům. The Weeknd měl také potíže s hlasem, kvůli kterému ukončil po dvou písničkách show v americkém Los Angeles. Zaříznutí původní koncertní šňůry, která měla dosud vydělat přes 130 milionů dolarů, tak patrně plynulo z kombinace těchto problémů.

Turné má mimo jiné i charitativní podtext. Z každého prodaného lístku má totiž slavný zpěvák posílat jeden dolar humanitárnímu fondu XO, kde už se nastřádalo přes pět milionů dolarů. Podílí se na tom i kryptoměnová burza Binance, která ho podporuje. Ta ovšem v posledních týdnech řeší hlavně to, aby lidem vrátila důvěru v krypto poté, co velkolepým způsobem krachla společnost FTX.