Avatar 2 má nový trailer. Musí se prý stát jedním z nejvýdělečnějších filmů, aby se zaplatil

Nový Avatar: The Way of Water do kin dorazí v prosinci

Třináct let po jeho premiéře už mnozí možná zapomněli – nebo výrazněji neprožili – jaký byl Avatar fenomén. Ačkoliv film Jamese Camerona neměl obří marketingovou kampaň, v době jeho vydání bylo téměř nemožné se mu vyhnout. A přes pochybovačné hlasy se zdá, že pokračování má potenciál vyvolat podobnou vlnu zájmu. Nový trailer k tomu dává docela dobré důvody.

Druhý díl, Avatar: The Way of Water, se opět odehrává na fiktivním měsíci Pandora více než deset let po prvním filmu. Jake a Neytiri mezitím založili rodinu a řeší problémy spojené s dorůstajícími dětmi, které se vzdalují svým rodičům. Paralelně s tím jim hrozí nebezpečí ze strany lidí a navrátivšího se plukovníka Quaritche, hledají proto útočiště u jiného klanu lidu Na’vi. Rostoucí hrozba má ale mnohem větší záběr než jen jednu rodinu.

Právě úvodní záběry druhé – a možná poslední velké upoutávky snímku – ukazují rodinu Jakea a Neytiri žádající vůdce klanu Metkayina o pomoc. Na rozdíl od nedávného traileru se ovšem mnoho dalších detailů o ději nedozvíme. Nový klip místo toho ukazuje další sled vizuálně úchvatných záběrů vodního prostředí, džungle i dalšího velkého střetu obyvatel Pandory s lidmi. Cameron přitom už dříve slíbil, že se příběh The Way of Water vydá nečekanými směry. „Garantuji vám, že neodhadnete, co se stane,“ řekl režisér.

První snímek si kvůli předvídatelnému ději vysloužil kritiku, naprostou většinu diváků ale pohltil především svým světem a jeho audiovizuálním zpracováním. O Avatarovi se kvůli technické náročnosti a bezprecedentnímu využití digitálních vizuálních efektů mluvilo jako o jednom z nejdražších filmů vůbec – jeho rozpočet se odhaduje asi na čtvrt miliardy dolarů, dodnes stále velice vysoké, ale už ne extrémní číslo. Avengers: Endgame měli být ještě o sto milionů dražší.

Pokračování Cameronova největšího blockbusteru ovšem možná zašlo ještě dále. Režisér zatím oficiální číslo nechce sdělit, v nedávném rozhovoru pro magazín GQ ale o svojí novince řekl, že byla „sakra hodně drahá.“ Podle jeho odhadů je The Way of Water velice špatné byznysové rozhodnutí, protože se prý musí stát čtvrtým nebo pátým nejvýdělečnějším filmem vůbec, jen aby se zaplatil.

Řečí konkrétních čísel to znamená, že by jeho příjmy z kin měly překročit dvě miliardy dolarů. To se dosud podařilo jen zmíněným Avangers: Endgame a Infinity War, Star Wars: Síla se probouzí, Titanicu a původnímu Avatarovi. Ten se po letošním opětovném uvedení přiblížil až ke třem miliardám. Dokáže ale pokračování vyvolat podobný zájem? Spoléhat na to je skoro nezodpovědné.

Poměrně velký risk, kterému studio vystavuje, přitom Camerona nijak nepřiměl dělat ústupky. I když se už první dobrodružství z Pandory setkalo s prosbami studia o zkrácení dvouapůlhodinové délky, The Way of Water jde mnohem dále. Oficiální stopáž stále není potvrzená, podle informací magazínu The Hollywood Reporter ale má dosáhnout až 190 minut. Velice dlouhé filmy přitom mohou některé diváky odradit. A také snížit počet projekcí, které se vejdou do programu – a tím pochopitelně snížit příjmy.

Tvůrci se nicméně očividně rozhodli, že zdánlivě šílená sázka stojí za to. A možná pro to mají vcelku dobré důvody. Vznik nového snímku trval tak dlouho kvůli potřebě vyvinout zcela novou techniku natáčení, aby se živí herci, později nahrazení digitálními postavami v počítači, mohli volně pohybovat pod vodou. Jak demonstrují dosavadní ukázky, výsledná vizuální podívaná by měla opět nabídnout něco, co se v kině dosud nikdy dříve neobjevilo.

Avatar: The Way of Water do kin vstoupí za tři týdny, tedy 15. prosince. V současnosti se navíc už pracuje na dalším pokračování, které už je navíc natočené a je ve fázi postprodukce s premiérou stanovenou na konec roku 2024. James Cameron nedávno řekl, že teprve uvidí, jestli čtvrtý a pátý film bude režírovat sám, nebo ho svěří někomu jinému.