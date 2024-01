Někdejší pošta u Masarykova nádraží ponese rukopis budovy od Zahy Hadid. Soutěž vyhrál její žák

Uložit 0

V těsné blízkosti Masarykova nádraží postavila budovu od architektky Zahy Hadid, která do Prahy přinesla světovou architekturu. Nakonec si pronajala i prostory samotného nádraží, které postupně renovuje, zafinancovala nový prosklený vchod do metra a vytvořila tu náměstí. Není divu, že zrak investiční skupiny Penta, v jejímž čele stojí jeden z nejbohatších Čechů Marek Dospiva, padl i na budovu pošty, která s nádražím v centru Prahy sousedí. Teď společnost konečně ukázala, co tu bude stát místo ní.

Bývalou poštu v Hybernské ulici vydražila Penta v elektronické aukci už v červenci 2022. Loni pak uspořádala architektonickou soutěž, která měla určit budoucí podobu místa o rozloze šestnáct set metrů čtverečních. Ze soutěže vzešli paradoxně hned dva vítězové – jednak studio OV architekti, jednak dílo architekta Jakuba Klašky, který se v rámci studia Zahy Hadid podílel i na návrhu budovy zvané Masaryčka. A právě to nakonec rozhodlo.

„Na další spolupráci jsme se domluvili s Jakubem Klaškou, stavět se tedy bude podle jeho návrhu,“ řekl pro CzechCrunch mluvčí společnosti Penta Real Estate Martin Lánský. Důvodem byly právě zkušenosti, které Klaška nabral na loni dokončené nepřehlédnutelné stavbě. „To území důvěrně zná. Vítězný návrh velmi dobře navazuje na existující okolní zástavbu,“ vysvětlil obchodní ředitel společnosti Penta Real Estate Pavel Streblov.

Klaška naplánoval do Hybernské ulice budovu, která něčím připomíná již zmiňovanou Masaryčku. Zároveň ale vedle nádraží přináší historické architektonické prvky, jako jsou římsy, hloubky fasádních struktur a výrazné textury. Jen jsou pojaté v moderní verzi.

„Jsou převedeny do současného architektonického jazyka, navazujícího na okolní rytmus a měřítko. Klíčové původní části, jako jsou klenuté oblouky v přízemí, hrají stěžejní roli v organizaci budovy a jsou nyní také odhaleny do veřejného prostoru prostřednictvím průhledné fasády parteru,“ uvedl Klaška.

Zatímco v parteru by měly vzniknout obchody, nahoře budou kanceláře nebo coworkingové prostory. Dohromady by v budově za zhruba půl miliardy korun mělo vzniknout 7 300 metrů čtverečních podlahových ploch.

Počítá se také s tím, že nová budova bude nástupem na chystané přestřešení kolejiště Masarykova nádraží. Odtud se pak bude možné dostat k další budově, jejímž investorem je Penta. A to je Motel One na rohu Hybernské ulice. Hotel bude mít v parteru průchod směrem k hlavnímu nádraží.

Skupina Marka Dospivy má s územím velké plány. Kromě akcí v těsné blízkosti Masarykova nádraží má ambice proměnit pražskou část odsud až směrem do Karlína, ostatně nedávno firma koupila také společnost ČSAD Praha Holding, a to i s autobusovým nádražím na Florenci.

Ostatně právě na Florenci je Penta rovněž vlastníkem budovy, ve které sídlí Billa. Na druhou stranu se její aktivity roztahují až po pozemek na Vinohradech, kde stál Transgas a který společnost vlastní spolu s PSN. Součástí toho je i plán na další přestřešení kolejiště, tentokrát na hlavním nádraží.