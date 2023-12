Penta chce stavět od Transgasu až po Karlín. Vybudujeme moderní centrum Prahy, hlásí Dospiva

Uložit 0

Když Penta ještě sídlila v kancelářské části hotelu Marriott v těsném sousedství pražského Masarykova nádraží, její spolumajitel Marek Dospiva se tehdy moc rád díval ze střechy dolů. Ne snad, že by v tom našel nějaké zalíbení. Právě naopak. Dospivovi vadilo, co vidí. O pár let později udělala Penta první krok k tomu, aby metropoli proměnila. Tak vznikl plán na přebudování pražského centra.

„Když jsem byl malý, musel jsem sekat travnaté pásy u chodníku, kam se sousedovic psi chodili vyběhat. Už tehdy mi vadil všechen ten nepořádek okolo. V tom krásném centru, na které jsem se koukal z Marriottu, byla zanedbaná brownfieldová část, kam nikdo nechce jít. A je to hanba,“ uvedl jeden ze zakladatelů Penty na Money Makeru, největší investiční konferenci v Česku, jíž pořádá CzechCrunch.

Mezi lety 2004 a 2007 uzavřely České dráhy smlouvy s investory v čele s ING Real Estate o revitalizaci Masarykova nádraží. Když se Dospiva tenkrát ze střechy Marriottu začal pídit, komu pozemky patří, narazil právě na ING. „Tou dobou odcházeli z trhu, takže jsme koupili jejich pozemky a zasadili první vlaječku na Masarykově nádraží,“ popsal jeden z nejbohatších Čechů.

Od té doby se společnost strategicky posouvá dál a dál. Druhým zářezem byla budova někdejšího Rudého práva, kterou nechala Penta zbourat a postavila na místě svoje nové sídlo – Florentinum. Marek Dospiva byl znovu na střeše a pořád se mu nelíbilo, co vidí.

Foto: Depositphotos Koleje hlavního nádraží chce Penta zastřešit hned v několika částech

„Nabízelo se vyčistit celou Masaryčku. To jsme udělali se Zahou, která se rozpřáhla až za magistrálu, na pozemky ČSAD,“ popsal miliardář začátek spolupráce s ateliérem světoznámé architektky Zahy Hadid, ze které nakonec vznikla jen část, a to nedávno dokončená budova, která dostala jednoduše jméno Masaryčka.

Ale co teď? Masaryčkou to rozhodně nekončí. Ostatně na konci letošního listopadu se znovu přiblížila k životu ona vize, do které se rozpřáhla právě před několika lety zesnulá Zaha Hadid. Penta koupila nikoli pozemky ČSAD, ale celou společnost ČSAD Praha Holding a spolu s ní také kompletní nádraží na Florenci. Obchod před nedávnem potvrdil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Ze střechy Florentina je ale pořádný výhled. A to i na Vinohradskou třídu, kde Penta spolu s developerem PSN koupila pozemek pod někdejším Transgasem, brutalistickou budovou ze sedmdesátých let, kterou nechala zdemolovat a v místě nyní chystá bytový dům. „Bude tam minimálně stejně hezká budova,“ říká miliardář s nadsázkou.

Jen kousek od Vinohradské, konkrétně v Italské ulici naproti Vysoké škole ekonomické, pak Penta vybudovala komplex několika budov nazvaných Churchill. Sídlí tam Deloitte, Fortuna, kterou mimochodem Penta vlastní, a je tam také bytový dům. A právě mezi Churchillem a někdejším Transgasem nyní chystá developer velké věci.

„Nakoupili jsme pozemky nad hlavním nádražím a pevně věříme, že ho zastřešíme. Prodloužíme tak Vinohradskou ulici směrem do centra,“ vylíčil šéf Penty na Money Makeru.

Developer má v plánu přestřešit podstatnou část kolejiště, což by znamenalo přemostění nejen v návaznosti na Vinohradskou třídu, ale také na druhé straně, u Churchilla. O něčem podobném ostatně už nyní Penta jedná se všemi zúčastněnými stranami, to znamená s hlavním městem i Správou železnic.

„Záměr byl Správě železnic představen. Mělo by se jednat o platformu, která by překryla nástupiště číslo 5, 6 a 7 až k Žižkovu. Ta jsou umístěna mimo stávající hlavní zastřešení,“ uvedl pro CzechCrunch mluvčí státní společnosti Jan Nevola.

„V nejbližší době s Pentou vytvoříme pracovní skupinu, která bude prověřovat možnost realizace jejich záměru s ohledem na projekty Správy železnic,“ doplnil. Na plány nad hlavním nádražím nedávno upozornil také deník E15. Šéf Penty mimo jiné uvedl, že doufá ve zklidnění magistrály.

Foto: Jan Nechvíle/CzechCrunch Marek Dospiva z Penty na konferenci Money Maker

Přestřešení kolejiště hlavního nádraží není nová úvaha. Před několika lety o něčem podobném hovořil i tehdejší generální ředitel Českých drah Miroslav Kupec. Ideu si nechal prověřit také pražský Institut plánování a rozvoje. „Průchod na Žižkov, kudy denně projde na dvacet tisíc lidí, naznačuje, že by to dávalo velký smysl,“ dodal k úvahám mluvčí společnosti Penta Real Estate Martin Lánský.

Dodal, že podobně nyní uvažuje i celá řada jiných evropských metropolí, například Londýn, kde vznikla studie, podle které by se nad místní kolejiště vešlo až tři sta tisíc nových bytů. „Žádný větší detail v tuto chvíli na papíře není, jsme stále ve fázi vize. Máme zájem ji se Správou železnic a Prahou rozvíjet a určitě si to vyžádá širší debatu,“ doplnil Lánský.

Přes koleje se chce developerská společnost dostat až k Florenci, odtud dál do Karlína, čehož dosáhne právě zastavěním pozemků, které nyní developer koupil spolu s ČSAD. Zástavba by měla sahat až k hotelu Hilton v Pobřežní ulici v Karlíně. „To je naše vize a my vize naplňujeme. Vznikne tak moderní centrum města, jediný možný Central Business District, kde počítáme s více než sto tisíci metry kancelářských ploch a také s byty,“ popsal svůj záměr Dospiva.

„V části za magistrálou by jich mělo být minimálně čtyřicet procent, klidně i víc, to ale bohužel naráží na současné hygienické normy. Byť by tedy byla možná větší poptávka po bytech, je to komplikované,“ doplnil úspěšný developer a investor. „Chceme být na každý kousek betonu, který tady vylijeme, hrdí. Doufám, že to stihneme, než umřeme,“ uzavřel.