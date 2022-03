Nový hrdina Marvelu dorazil do kin. Upír Morbius ale hraje druhou ligu

Je to vůbec první film, který na stříbrná plátna přivedl Michaela Morbia. Smrtelně nemocného doktora z marvelovských komiksů, který se zoufale snaží najít lék na svou chorobu. A samozřejmě se to zvrhne. Z dobrých ingrediencí ale studio Sony Pictures, které historicky vlastní filmová práva na některé marvelovské postavy, namíchalo průměrný film. Ideální na to, abyste ho zkoukli, když poběží během deštivého nedělního odpoledne v televizi. Ale v kině, a zvlášť pokud jste namlsaní poslední komiksovými blockbustery, budete spíš zklamaní.

Abych byla fér – Michael Morbius není a nikdy nebyl přední postavou marvelovského světa a kromě zapálených fanoušků papírových komiksů a starých seriálů ho zná málokdo. Už to je těžká startovací pozice. Ale není to důvod, proč není Morbius zrovna povedený film. Mnohem větší problém je, že se mu nedostalo pořádné péče.

Úvod je přitom slibný. Najednou se ocitnete v dechberoucím oparu ranní mlhy nad (údajně) kostarickým pralesem. Vrtulník tam přiveze podivného, belhajícího se muže, který je celý oblečený v černém a dychtivě se snaží pochytat místní krev sající netopýry. Z čehož mají všichni ti, kteří ho tam dovezli, posvátnou hrůzu.

O chvíli později se ocitáme v New Yorku (natáčeném v Británii), v nemocnici, kde lékař Michael Morbius pracuje. Od malé, zjevně také vážně nemocné dívky ho odvede jeho kolegyně, s níž má Morbius evidentně víc než kolegiální vztah. A pak se dostaví to, co na filmu vadí nejvíc – až příliš velká zkratkovitost a to, že si jeho autoři pomáhají v posouvání děje víc slovy než filmem samotným.

Foto: Falcon Michael Morbius ve své animální podobě

Následuje totiž až skoro neuvěřitelný dialog, ve kterém dva blízcí spolupracovníci v místě, kde se běžně pohybují, debatují o tom, co dělají. A to ve stylu: „Tady tedy hledáš lék na svou nemoc?“ „Ano, sužuje mě celý život, a jestli ho nenajdu, tak brzy zemřu.“ Chápu, je potřeba uvést, kdo Morbius je a co a proč dělá, ale určitě se to dalo udělat i chytřeji. Tohle je kulka do vlastní nohy.

Problémů s vyprávěním má Morbius ale víc – nyní pozor! Zatímco předchozí řádky odhalily jen úvod filmu, teď už následují větší spoilery. Často totiž pořádně neukáže (a někdy ani neřekne) věci, které by si to naopak zasloužily.

Tak třeba sám Michael Morbius je proslulý lékař, který odmítl Nobelovu cenu. Čím ale proslul? Co přesně je jeho nemoc? Sice se z něj po jeho pokusech stane monstrum, ale i tak má být ztělesněním dobra, které se pere s následky svých činů. Opravdu? Jeho nejbližší přítel oplývá bohatstvím a je štědrým mecenášem jeho výzkumu. Ale kde to můžeme vidět? Jako divák sice víte, z čeho film vychází, ale dozvíte se to tak nějak tupě, jednoduše.

Kouzlo filmu je přece v obrazovém vyprávění a ne v tom, že vám někdo jednoduše vyskládá karty na stůl. Nehledě na to, že samotná zápletka snímku je ta úplně nejklasičtější ze všech. A jelikož není zabalená do propracované parádní podívané, tak si při odchodu z kina řeknete „Hm.“ A brzy to, že jste nějakého Morbia viděli, nejspíš pustíte z hlavy.

Hlavním tahákem, na němž stojí propagace filmu, je představitel Morbia Jared Leto. Herec, který momentálně láká i na seriál WeCrashed o vzniku a pádu firmy WeWork, se prý umí do svých rolí maximálně ponořit, takže by mohl transformaci z člověka v něco zběsilého předvést přesvědčivě. Jeho gotický styl frontmana kapely Thirty Seconds to Mars k Morbiovi navíc sedí. Jenže ani to nevyšlo.

Respektive Letovo ponoření do role asi nebylo dost hluboké. Morbius coby postava se během hodiny a tři čtvrtě vlastně nikam neposune a dlouhé černé vlasy a kabát stejné barvy za něj práci neudělají. Ani speciální vizuální efekty, které mají podtrhnout jeho animálnost. Stejně si budete říkat, že když se změní v upíra, vypadá jako Angel z Buffy, přemožitelky upírů.

Foto: Falcon Jared Leto coby doktor Michael Morbius

Morbius tak ani neplní slib, že bude děsivý. Ošklivé obličeje nestraší a nepříjemně napínající scéna je ve filmu jen jedna. Ale do zbytku filmu bohužel nezapadá, respektive je na ní vidět, že je dělaná na efekt.

Tak trochu to tedy vypadá, jako by si v Sony po megaúspěchu poslední série o Spider-Manovi řekli, že je na čase udělat inventuru a zjistit, na které postavy z univerza Marvelu mají ještě práva. A zda by se z nich nedalo něco vytěžit. Zkusili to s Venomem (kdo si ale pamatujete, o čem oba díly byly?), teď přišel na řadu Morbius.

A podle všeho jsme se s ním nesetkali naposledy. Půda na to, aby se i ve filmu, stejně jako v komiksu, zapojil do světa Spider-Mana, je (po dvou!) potitulkových scénách připravená. Pokud si to tedy jeho první filmové zpracování u diváků nepokazí. Čímž si nejsem úplně jistá. Na druhou stranu, deštivých nedělí před televizí nás asi ještě pár čeká.