Nový most mezi Podolím a Smíchovem ať nese jméno po Madeleine Albrightové, navrhuje Praha

Most mezi Podolím a Smíchovem

Smíchov s Podolím má spojit nový most, jehož stavbu chce hlavní město zahájit už letos. Veřejnost o něm mohla slyšet jako o mostě Dvoreckém. Název je ale pracovní a ještě se bude měnit. Teď zazněl návrh, aby se jmenoval po pražské rodačce a bývalé ministryni zahraničí Spojených států amerických Madeleine Albrightové.

Výběr tohoto mostu není náhodný. Albrightová, jenž zemřela ve středu v 84 letech na rakovinu, totiž žila na Smíchově. „Právě jsem to za náš klub navrhl na zastupitelstvu. Praze by bylo ctí, kdyby jeden z jejích mostů nesl jméno Madeleine Albrightové,“ uvedl radní pro dopravu Adam Scheinherr.

Návrh bude mít pravděpodobně podporu, vyjádřil se pro něj i Scheinherrův koaliční partner Jiří Pospíšil. „Určitě, je to dobrý návrh,“ uvedl pro CzechCrunch. Věc nyní poputuje do místopisné komise magistrátu, která projednává pražská pojmenování a následně je také schvaluje. Návrh pak ale musí nakonec podpořit také vedení města. V tuto chvíli má podle všeho podporu dvou koaličních stran. Záležitost projedná také Praha 4 a 5.

Foto: Atelier 6 Most mezi Podolím a Smíchovem

Albrightová, rozená Korbelová, dětství strávila v Praze, v roce 1939 ale se svojí rodinou utekla před nacisty. Po válce se Korbelovi vrátili, ne ale na dlouho. Po převratu v roce 1948 rodina prchla znova, tentokrát před komunisty, a zažádala o azyl ve Spojených státech. Tady se pak Albrightová stala diplomatkou a posléze i političkou. A také první ženou, která se v USA stala ministryní zahraničí. Vybral si ji prezident Bill Clinton.

Most, který by mohl nést její jméno, se začne stavět v polovině letošního roku. Stavba za 972 milionů korun potrvá dva až tři roky. Kromě hromadné dopravy, tedy tramvají a autobusů, bude sloužit také cyklistům a pěším, nikoli automobilům.

Pro veřejnou dopravu je most stěžejní. Měl by totiž sloužit na trase vedoucí na Barrandov a do Modřan, tramvajím díky němu odpadne cesta přes Palacké náměstí a zkrátí se až o šest kilometrů.

Spojnice přes Vltavu bude dlouhá na čtyři sta metrů a široká sedmnáct metrů. V Podolí most vyústí u Žlutých lázní, na Smíchově pak v místě současné tramvajové zastávky Lihovar. Vzniknout by měla také nová tramvajová a autobusová zastávka.

Foto: Atelier 6 Most mezi Podolím a Smíchovem

Podoba mostu vzešla ze soutěže, za vítězným návrhem stojí architekti ze studií Atelier 6 a Tubes. Inspirace přitom přišla od Františka Mencla, který projektoval mosty pro hlavní město v první polovině dvacátého století. „Chtěli jsme navázat na koncepci všech pražských mostů a využít tradiční princip obloukového mostu se soudobým technickým potenciálem. Silueta města pro nás byla určující,“ popisuje návrh architekt Radek Šíma z Atelieru 6. Na návrhu spolupracovali s krajinářským architektem Zdeňkem Sendlerem, který navrhl zeleň po obou stranách mostu.

Spolu s novou spojnicí vznikne i nový veřejný prostor. Pod mostními oblouky je plánovaná kavárna, místo pro piknik, skatepark nebo lezecká stěna. Na smíchovské straně zase bude prostor pro zeleň, prim má ale hrát především osvětlení, jež bude zapracované do neobvyklé instalace a které bude pocházet z celého světa. Na projektu se podílí umělec Krištof Kintera. Na místě vzniknou také nové schůdky, které mají zajistit plavcům pohodlnější přístup do řeky.