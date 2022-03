Zemřela Madeleine Albrightová. Žena, kterou Americe dalo Československo

Madeleine Albrightová zemřela ve věku 84 let

Stala se vůbec první ministryní zahraničí Spojených států amerických, byla ale také Češkou, které historie nedovolila stát se úspěšnou ženou ve své rodné zemi. Zemřela Madeleine Albrightová.

Ještě před tím, než se stala diplomatkou a političkou, byla prakticky uprchlicí. A to hned dvakrát. Z někdejšího Československa utekli její rodiče i s malou Madeleine v roce 1939, po okupaci, před nacisty. Riskovat nechtěli. Konvertovali sice ke katolicismu, původ byl ale židovský. Nejdřív do Bělehradu, pak do Londýna. Tady začal otec budoucí diplomatky, Josef Korbel, pracovat pro budoucí exilovou vládu.

„Když jsem slyšela tátu, jak mluví z BBC, myslela jsem si, že je uvnitř rozhlasového přijímače,“ vzpomínala Albrightová. Po válce se rodina do vlasti vrátila. Ne však na dlouho. Když přišel 25. únor 1948 a komunistický převrat, Josef Korbel byl znovu prozřetelný a požádal o politický azyl Spojené státy. A tím vlastně určil i osud své dcery.

Foto: USA.gov Madeleine Albrightová byla ministryně zahraničních věcí USA

Albrightová vystudovala za oceánem politologii a později se začala věnovat diplomatické kariéře. Na konci sedmdesátých let se dostala až do Bílého domu, ovšem jen jako úřednice. Prezidentem byl tehdy Jimmy Carter. První ženou v křesle ministerstva zahraničí se stala až za Billa Clintona. Nejdřív spolupracovala s jeho týmem, když byla velvyslankyní USA při Organizaci spojených národů (OSN). Později přišla nabídka na post ve vládě.

Na Československo Albrightová nezapomněla. Kromě toho, že pátrala po svých předcích, kteří zahynuli v holocaustu, se zasloužila také o rozšíření NATO o bývalé země východního bloku. Tedy i o Česko. Albrightová je držitelkou Řádu Bílého lva, nejvyššího českého státního vyznamenání. Objevila se také v seriálu Gilmorova děvčata, který se vysílal i v tuzemsku. Bylo to mimochodem ve snu.

Den před ruskou invazí na Ukrajinu bývalá ministryně USA v deníku The New York Times uvedla: „Jakýkoli útok zajistí Putinovi neslavnou pověst, protože jeho země zůstane diplomaticky izolovaná, hospodářsky ochromená a strategicky zranitelná tváří v tvář silnější a jednotnější západní alianci.“

Madeleine Albrightová podlehla rakovině. Zemřela ve středu 23. března v 84 letech.