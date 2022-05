Nový pražský most ze Žlutých lázní na Smíchov má zelenou. Brzy se může začít stavět

Na jihu Prahy dnes spoléhají především na autobusy. A ty dostávají pořádně zabrat. V budoucnu by s tím mělo pomoci metro D. Jeho stavba sice už začala, ale potrvá. Dopravě by tak o několik let dřív mohl ulevit Dvorecký most. Město na něj získalo stavební povolení, teď rada schválila vypsání veřejné zakázky na zhotovitele. Do konce roku chce mít vítěze.

Most má propojit Žluté lázně na podolské straně se zastávkou Lihovar na straně smíchovské. Sloužit bude pěším, cyklistům a tramvajím. Auta přes něj neprojedou. A právě v tramvajové dopravě spočívá ono ulehčení dopravě. Po kolejích se budou moci lidé svézt z Modřan na Barrandov.

„Bude to jedna z nejdůležitějších staveb pro pražskou hromadnou dopravu v následujících letech. Je základním kamenem takzvané jižní tramvajové tangenty, která propojí tratě vedoucí od Barrandova a z Modřan. Zlepší se přestupní vazby mezi dopravními uzly Lihovar a Dvorce,“ vysvětluje radní pro dopravu Adam Scheinherr.

A tak zatímco se nyní Praha připravuje na rozsáhlou rekonstrukci Barrandovského mostu, jež znepříjemní průjezd městem, až bude Dvorecký most stát, uzavření toho Barrandovského už by neměl být takový problém. Část autobusových linek se totiž převede a po barrandovské spojnici už nebudou jezdit. Tím se uvolní nejen kapacita pro auta, ale významně se uleví i cestujícím, kteří nyní čekají na mostě v kolonách mezi auty.

Podle Scheinherra se tak zlepší průjezd autobusů mezi Novodvorskou, Pankrácí a Smíchovem. Zároveň některým tramvajím odpadne jízda přes Palackého náměstí. Tím se mnohdy zkrátí až o šest kilometrů. Pomoci by měl ale nový Dvorecký most i cyklistům, kterým rovněž ubude cesta po velmi rušném Barrandovském mostě.

Foto: Atelier 6 Vizualizace mostu mezi Podolím a Smíchovem

Most má stát 972 milionů korun a stavba potrvá dva až tři roky. Dlouhý bude čtyři sta metrů, široký sedmnáct. „Na investici se dlouhodobě připravujeme. Při rekonstrukci Nádražní ulice jsme tak už na nový most nachystali odbočení kolejí a stavbu koordinujeme s rekonstrukcí Barrandovského mostu,“ říká radní pro dopravu. Praha se také rozhodla, že nebude soutěžit pouze na cenu. O veřejné zakázce na zhotovitele bude rozhodovat také délka trvání stavebních prací nebo záruky.

Nový most má do metropole přinést kromě úlevy v dopravě také novou architekturu. Jeho podoba vzešla z mezinárodní architektonické soutěže, v níž uspěl Atelier 6 a Tubes. Návrh odkazuje ke kubismu a brutalismu, tedy směrům, které mají v Praze velkou tradici. Inspirace přišla od Františka Mencla, ten pro hlavní město v první polovině dvacátého století projektoval mosty.

Foto: Atelier 6 Mezi Podolím a Smíchovem vznikne nový most

„Chtěli jsme navázat na koncepci všech pražských mostů a využít tradiční princip obloukového mostu se soudobým technickým potenciálem. Silueta města pro nás byla určující,“ vylíčil architekt Radek Šíma z Atelieru 6. Na návrhu mimochodem pracoval také krajinářský architekt Zdeněk Sendler, který navrhl zeleň po obou stranách mostu.

Most poskytne nový prostor i pro umění. Na projektu se podílí Krištof Kintera, který pod mostem vytvoří instalaci z osvětlení z celého světa. Místo bude pro kavárnu, piknik, skatepark i lezeckou stěnu. A mají tu být také schůdky, které zajistí plavcům pohodlný přístup do Vltavy.

Praha chce spolu s novým mostem rovněž uctít památku Madeleine Albrightové, bývalé ministryně zahraničí Spojených států, která pochází z pražského Smíchova. Mohl by po ní nést jméno, označení Dvorecký je totiž zatím jen pracovní. Rozhodnuto ale zatím ještě není.