Nový trailer druhé Duny slibuje ojedinělý divácký zážitek. Režisér už pracuje na pokračování

„Co je špatného na tom, že tě mají za proroka? Využij to,“ zaznělo z úst Gurneyho Hallecka, bojovníka a blízkého přítele Paula Atreida v posledním traileru Duny: Části druhé. „Protože všechny moje vize vedou ke hrůzám,“ odvětil Paul. Kdo neznal knižní předlohu, mohl si tehdy význam této promluvy nanejvýš představovat, nová upoutávka očekávané filmové adaptace sci-fi ale poodhaluje, co mladý vůdce viděl. A to je jen malá část filmu, který z hlediska osudovosti a velkoleposti bude velmi těžce hledat konkurenci.

Předchozí trailer vyšel před pěti měsíci a měl být posledním. Studio Warner Bros. Discovery se ale kvůli stávkám herců, kteří by se nemohli podílet na marketingové kampani blockbusteru, před několika měsíci rozhodlo uvedení snímku odložit z letošního listopadu až na počátek března příštího roku. Právě teď se proto rozjíždí druhá vlna kampaně a s ní přichází už třetí trailer, který se vůbec nedrží zpátky a slibuje ojedinělý divácký zážitek.

Duna: Část druhá má daleko k typickému filmu už svým konceptem, nejde totiž o klasické pokračování, ale adaptaci druhé poloviny románu Franka Herberta. První filmová Duna, vydaná předloni na podzim, diváky zavedla nejdříve na planetu Caladan, kde se šlechtický rod Atreidů chystá na velkou misi: imperátor galaxie a vládce známého vesmíru Shaddam IV. rozhodl, že mají převzít těžbu koření melanž – nejcennější látky v galaxii – na pouštní planetě Arrakis po jejích dosavadních správcích, Harkonnenech.

Záhy se ovšem ukáže, že imperátor měl nekalé úmysly. Popularity Atreidů v galaxii se dlouhodobě obává a ví, že jejich umístěním na Arrakis vyvolá přímý konflikt mezi jimi a Harkonneny. To vše je ale stále jen část příběhu o útlaku ze strany sebestředné šlechty, na Arrakisu totiž žije lid fremenů, kteří se často stávají bezdůvodnými oběťmi jak těžby, tak malicherných bojů o nadvládu.

Fremeni jsou ovšem odhodlaní se teroru postavit. Právě koncem první části Duny se k nim připojil mladý Paul Atreides, který ve druhé části pro mnohé nabývá až statusu mesiáše, který podle proroctví přivede utlačovaný lid ke svobodě. Cesta k ní ovšem vede skrze brutální válku nejen s Harkonneny, ale i se samotným vládcem galaxie.

Právě to ukazuje nový trailer – alespoň jeho nejepičtější výjevy plné obřích vesmírných lodí, stovek tisíc vojáků, fremenských bojovníků a masivních písečných červů, zvířat přirozeně obývajících vyprahlé pouště Arrakisu. Nemalá část téměř tří minut je ovšem věnovaná řadě dalších prvků komplikovaného vyprávění, od osudového milostného vzplanutí mezi Paulem Atreidem a fremenkou Chani přes intriky císaře Shaddama IV. po silně náboženské aspekty příběhu.

Román Duna z roku 1965 se dodnes považuje za jedno z nejvýznamnějších a nejlepších knižních sci-fi, co kdy vzniklo. Představuje rozsáhlý, do detailů promyšlený fikční svět, v němž jeho autor Frank Herbert otevírá mnoho velkých témat jako moc, kolonialismus, nedůvěru vůči samozvaným mesiášským postavám, ale také zmíněné náboženství, ekologii nebo genetiku. Režisér Denis Villeneuve se právě proto, ve snaze na velké plátno z předlohy přenést co nejvíce, rozhodl adaptaci knihy rozdělit na dvě části.

Zatímco první měla hlavně představit všechny stěžejní motivy a dějové linie, od té druhé Villeneuve slibuje takříkajíc ten skutečný hlavní chod, k němuž celou dobu směřuje. „Je to epický válečný film plný akce,“ řekl režisér už letos v dubnu. Na tiskové konferenci v Jižní Koreji před pár dny dodal: „Pro mě je tohle mnohem lepší film než první,“ cituje filmaře server Variety. „Je v něm více života, silný vztah s postavami. Chtěl jsem dosáhnout intenzity a kvality emocí, jaké jsem v první části nedosáhl,“ poznamenal Villeneuve.

Foto: Vertical Ent. Javier Bardem jako vůdce fremenů Stilgar

Zmínil také, že už nějakou dobu pracuje na dalším scénáři, který adaptuje pokračování Herbertova dalšího románu s názvem Spasitel Duny. Ten se odehrává o dvanáct let později a sleduje další osudy Paula Atreida, Villeneuve si tak v ideálním případě představuje filmovou trilogii. „Právě to píšu – scénář je téměř hotový, ale ne zcela. Natočit třetí film je můj sen, dávalo by to dokonalý smysl,“ řekl režisér. Dodal ovšem, že před případným dalším návratem na Arrakis bude pracovat ještě na něčem jiném.

Duna: Část druhá do českých kin dorazí 29. února příštího roku, téměř dva a půl roku po první části. V rolích Paula Atreida a Chani se vrátí Timothée Chalamet a Zendaya, znovu uvidíme také Joshe Brolina jako Gurneyho Hallecka, Rebeccu Ferguson jako Paulovu matku Lady Jessicu, Javiera Bardema jako vůdce Fremenů Stilgara nebo Stellana Skarsgårda coby barona Vladimira Harkonnena. Nově pak uvidíme Austina Butlera v roli psychotického zabijáka Feyd-Rauthy Harkonnena, Christopher Walken ztvární Shaddama IV. a Florence Pugh jeho dceru, princeznu Irulán.

Oficiálně zatím není známo, jak dlouhá druhá část filmové Duny bude, server Collider ale přišel s informací, že stopáž ambiciózního sci-fi se přiblíží třem hodinám – má mít přesně 166 minut a být tak dosud nejdelším snímek ve Villeneuově filmografii.