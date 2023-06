Začíná boj za lid planety Arrakis. Epické sci-fi Duna: Část druhá se představuje v novém traileru

Duna byla tak trochu zjevení. Existuje jen minimum knižních adaptací, které nadchnou kritiky, publikum, fanoušky předlohy i ty, co o ní nikdy dříve neslyšeli. V případě sci-fi Franka Herberta jde navíc o jedno z vůbec nejoceňovanějších děl žánru. Film z roku 2021 přesto sám režisér označil za pouhý předkrm pro druhou část, v níž se mají všechny rozehrané linky protnout v epickém meziplanetárním boji za svobodu utlačovaných.

V jádru veškerého dění stojí vzácná surovina – melanž přezdívaná koření – která lidstvu v daleké budoucnosti umožnila osídlit galaxii. Těží se na planetě Arrakis, jejíž povrch není prakticky nic než vyprahlá poušť obývaná gigantickými písečnými červy. Žijí zde ale také lidé, Fremeni, jež těžaři z brutálního rodu Harkonnenů utlačují a dokonce vybíjejí. Situace se pak jen zhorší, když galaktický imperátor Shaddam IV předá Arrakis do zprávy rodu Atreidů ve snaze mezi všemi vyvolat konflikt a posílit svoji pozici u moci.

Druhý film začne v momentě, co skončil první, který adaptoval asi polovinu knihy. Mladý Paul Atreid se připojil k Fremenům, s cílem pomstít padlé z boje s Harkonneny a pomoci osvobodit obyvatele písečné planety od chamtivosti galaktického impéria. Zásadní roli ovšem nebude hrát jen on, ale také mladá fremenka Chani, mocné nábožensko-politické uskupení Bene Gesserit, Shaddamova dcera princezna Irulán a další.

První velký trailer otevírá základní konflikty pokračování. Mezi ty stěžejní bude patřit otázka, jestli je Paul Atreid skutečně vyvoleným spasitelem s náboženským rozměrem. A pokud ano, jestli to může vést k vítězství pro obyvatele Arrakisu. Také Herbertova předloha je známá jako varování před konceptem mesiášství a koncentrované moci. K vidění je ale i mnoho osobních soubojů a velkých bitev.

Ačkoliv ve druhé části Duny zbývá odvyprávět velký kus příběhu, režisér a spoluscenárista Denis Villeneuve řekl, že letošní film bude více zaměřený na akci než dialogy. „Je to epický válečný film plný akce,“ poznamenal na dubnové konferenci CinemaCon. Dodal také, že byť se část pokračování odehrává ve stejných místech jako první snímek, diváci se mohou těšit na bezpočet věcí, které neviděli.

Stellan Skarsgård, představitel barona Vladimira Harkonnena, v nedávném rozhovoru popsal, jak byl z výpravy filmu nadšený. Dunu přirovnal k seriálu Andor, který na rozdíl od jiných televizních titulů Star Wars používal co nejvíce skutečných lokací a kulis. „Byl jsem moc šťastný, že jsem v něčem jako univerzu Star Wars a ne jako v mnoha jiných filmech, kde jste jen ve světě zelených pláten,“ řekl pro server Entertainment Weekly. „Ty obrovské lokace tam opravdu jsou a cítíte je ve svém těle,“ dodal.

Skarsgårdův baron by měl v nadcházejícím snímku dostat více prostoru, stejně jako jeho synovec Glossu Rabban s tváří Davea Bautisty. Jednu z hlavních rolí sehraje už zmíněná Chani, již hraje Zendaya. Mezi nové postavy patří například Shaddam IV (Christopher Walken), dále druhý – chytřejší a více nelítostný synovec barona Feyd-Rautha Harkonnen (Austin Butler), princezna Irulán (Florence Pugh) nebo Lady Margot (Léa Seydoux). Jejich role jsme přiblížili už dříve.

Foto: Vertical Ent. Rebecca Ferguson se v novince vrací jako Paulova matka Lady Jessica

Duna: Část druhá se natáčela loni v létě v Itálii, Maďarsku, Jordánsku nebo hlavním městě Spojených arabských emirátů. Filmaři přitom, na rozdíl od první části, celý projekt zachytili kamerami certifikovanými pro kina IMAX, výsledný snímek by tak měl ještě lépe využít možnosti obřích pláten. Vysoce očekávanou novinku na nich bude možné zhlédnout od 2. listopadu.

Nemuselo by to přitom být naposledy, co svět Duny podle Villeneuvovy vize na velkém plátně uvidíme. Režisér v minulosti už několikrát zmínil, že by rád natočil trilogii, jejíž poslední část by vycházela z knihy Spasitel Duny sledující pozdější osudy Paula Atreida.

Ke konci loňského roku také pod vedením Johana Rencka, režiséra minisérie Černobyl, začala produkce televizní minisérie Dune: The Sisterhood. Ta se odehrává deset tisíc let před událostmi filmů a sleduje počátky sesterstva Bene Gesserit. Od února letošního roku je ale projekt pozastavený – jak informoval server Deadline, odešel z něj Renck, představitelka jedné z hlavních rolí Shirley Henderson i spolutvůrkyně Diane Ademu-John. Jak to vypadá s dokončením seriálu, není jasné.