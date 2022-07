Nový trailer na Rok draka je konečně plný draků. Očekávaný prequel Hry o trůny vyjde už za měsíc

Ačkoliv je Rod draka jedním z nejočekávanějších seriálů nejen letošního roku, HBO bylo prozatím relativně skoupé na detaily. Až nyní, měsíc před premiérou, přichází plnohodnotný trailer, který ukazuje všechny hlavní devízy novinky. To znamená nejdůležitější postavy, osudovou atmosféru a samozřejmě také bezpočet draků, kterých je v traileru snad více než v celé Hře o trůny.

Rod draka vychází z knihy George R. R. Martina Oheň a krev a odehrává se 200 let před událostmi staršího seriálu. Sleduje přitom pozdní období vlády ohnivého rodu Targaryenů, kdy čelil ztrátě stability impéria vybudovaného dobýváním a občanské válce, známé jako Tanec s draky. První náznaky tohoto směřování byly zřejmé už z předchozího traileru, který HBO zveřejnilo v květnu.

Nová upoutávka na první pohled zaujme záběry rozsáhlého světa, kterému spolu s lidskými příslušníky Targaryenů vládnou draci. Mezi mnoha velkolepými scenériemi, které místy konkurují i nedávnému traileru na Pána prstenů od Amazonu, ale dostávají přesnější obrysy i základní konflikty seriálu. Nepřekvapivě půjde o to, kdo usedne na Železný trůn nebo kdo se pokusí narušit stabilitu vládnoucího rodu. Netrvá přitom dlouho a zaznívají první zmínky o občanské válce.

Přesněji bude v centru děje spor o to, jestli se následníkem stávajícího krále Viseryse I. stane jeho bratr Daemon, nebo dcera Rhaenyra. Soupeření mezi nimi sílí. Do celé záležitosti se navíc zapojuje i nevlastní bratr Rhaenyry Daemon a také ostatní rody Západozemí, včetně dobře známých Starků a Lannisterů.

V hlavních rolích Rodu draka se objeví Emma D’Arcy jako princezna Rhaenyra Targaryen, Matt Smith jako Daemon Targaryen a Paddy Considine jako Viserys I. Další důležité postavy dostaly tváře Olivie Cooke (Lady Alicent Hightower), Steva Toussainta (slavný mořeplavec Lord Corlys Velaryon), Rhys Ifans (rádce krále) nebo Evy Best (dračí jezdkyně a princezna Rhaenys Velaryon).

Vedle zcela nového obsazení se oproti Hře o trůny mění také tvůrci. David Benioff a D. B. Weiss, kteří mají po posledních řadách minulého fantasy HBO poněkud pochroumanou reputaci, pracují pro Netflix, Rod draka dostali na starost jako showrunneři režisér Miguel Sapochnik a Ryan J. Condal. Důležité pro ně podle jejich vlastních slov přitom bylo zachovat silnou kontinuitu s Hrou o trůny, ale zároveň Západozemí ukázat z nové perspektivy s vlastním silným příběhem hluboko v historii.

Rod draka se tak bude snažit diváky strhnout dějem s bojem o Železný trůn, dobře známou středověkou atmosférou a samozřejmě bohatým světem plným draků. Seriál má proto status jednoho z nejdražších titulů HBO, kdy jedna epizoda vyšla v průměru na 20 milionů dolarů. To je více než poslední řada Hry o trůny, tvůrci to ale vzhledem k lokacím a náročným vizuálním efektům přesto považují za střídmý rozpočet.

Vysoce očekávaná novinka má mít premiéru pro omezené publikum už příští týden v Los Angeles, kdy lze snad očekávat první ohlasy novinářů. Na obrazovky a streamovací službu HBO Max pak seriál dorazí 21. srpna s vydáváním jedné epizody každý týden. První řada bude mít celkem deset dílů a v případě úspěchu lze nejspíš očekávat pokračování.

Rod draka má být jen prvním rozšířením televizní sáhy Hry o trůny. Nový seriál má dostat vlastní spin-off 9 Voyages zaměřený na zmíněného mořeplavce Corlyse Velaryone. V raných fázích jsou pak i další prequely The Hedge Knight, The Sea Snake a animované seriály ze vzdálenějších dějin Západozemí. Není jasné, kolik z nich skutečně vznikne. Sám George R. R. Martin nedávno potvrdil práce na samostatném seriálu zaměřeném na osudy Jona Snowa, ve kterém by se vrátil sám Kit Harrington.