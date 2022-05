Ohnivé bestie v občanské válce. HBO ukázalo nový trailer na seriál Rod draka, prequel Hry o trůny

Před více než deseti lety HBO představilo svůj snad nejvíce stereotypický seriál plný složitých intrik, který se odehrával na pozadí středověkého fantazijního světa, násilí, nahoty a velkolepých vizuálů. Z Hry o trůny se stal obří hit a v roce 2019, kdy vycházela poslední řada, už bylo jasné, že na něj televize musí nějak navázat. Do fantazijního Západozemí se diváci vrátí letos v srpnu a v Rodu draka budou moci sledovat úpadek vlády Targaryenů.

Seriál se odehrává 200 let před událostmi Hry o trůny. Celé oblasti Sedmi království z města Královo přístaviště vévodil jeden vládce, který už půl tisíciletí pocházel vždy z mocného rodu ovládajícího draky. Targaryeny ale v novince čeká asi nejtěžší období celé jejich existence, budou totiž čelit postupnému rozkladu impéria a brutální občanské válce.

Náznaky takového směřování ukazuje první delší trailer, jenž následuje po několika záběrech z loňského října. V centru dění bude, stejně jako u předchozího seriálu, stát jak politika, tak spory ve vládnoucí rodině a pokusy outsiderů o získání moci. Více prostoru než dříve by ale měly dostat také velkolepé souboje fantaskních bestií chrlících oheň. HBO si tyto záběry prozatím z většiny nechává pro sebe, na konci upoutávky ale zaznívá zlověstné: Historie si nepamatuje krev. Pamatuje si jména.

Prohlašuje to jedna z hlavních postav Rodu draka, princ a hlavní dědic trůnu Sedmi království Daemon Targaryen ztvárněný Mattem Smithem (Doctor Who). Spolu s ním se na obrazovkách objeví Paddy Considine jako král Viserys Targaryen, Emma D’Arcy jako princezna Rhaenyra a další. Zásadní role jistě sehrají také postavy Daemonovy rádkyně Misarye (Sonoya Mizuno) či pobočníka krále Otty Hightowera (Rhys Ifans).

Nový seriál se bude muset vypořádat hned s několika výzvami. Například by měl diváky zavést do prostředí, které si zamilovali, ale zároveň je zaujmout něčím novým. Předchozí Hra o trůny byla vypravěčsky poměrně nevyvážená, když jednou zpomalovala vývoj děje ve prospěch rozšiřování svého fikčního světa, jindy zase postupovala příliš rychle a narážela na logické lapsy. Naneštěstí si s sebou nese i odkaz nepodařeného závěru, který hlavní tvůrci a scenáristé David Benioff a D. B. Weiss podle mnohých zcela zkazili.

Rod draka má místo nich na starosti duo Ryan Condal a Miguel Sapochnik, kteří na příběhu úzce spolupracovali s autorem knižních předloh Hry o trůny Georgem R. R. Martinem. Na rozdíl od staršího seriálu novinka nebude moci úzce sledovat děj knih, protože v zásadě neexistují. Martin starší historii rodu Targaryenů popsal ve fiktivní historiografické monografii Oheň a krev, události pozdější historie a občanské války zatím v knižní podobě nevyšly. Zčásti je pokryje chystaná publikace The Rise of the House f Dragon.

Foto: HBO Rod draka dorazí na HBO a HBO Max letos v srpnu

George R. R. Martin už dříve vyjádřil svoje nadšení z Rodu draka. Loni v prosinci měl možnost vidět hrubý sestřih první epizody, kterému sice chyběly technické náležitosti a vizuální efekty, režie a scénář jsou prý nicméně skvělé. „Odvedli skvělou práci. Je to temné, silné a drásavé. Přesně tak, jak mám epické fantasy rád,“ napsal spisovatel.

První řada nového seriálu vyjde exkluzivně na HBO a HBO Max 22. srpna. Měl by to přitom být jen první z mnoha chystaných projektů kolem Hry o trůny. Samotný Rod draka dostane vlastní spin-off s názvem 9 Voyages o postavě velkého mořeplavce lorda Corlyse Velaryona. Chystají se také další prequely známé pod názvy Tales of Dunk and Egg a 10 000 Ships. HBO pracuje dokonce na animovaných seriálech, v nichž by se dějiny Západozemí mohly inspirovat antickou Čínou.