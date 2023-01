O knihy z druhé ruky je v krizi větší zájem. Knihobotu to pomohlo i v těžkém roce vyrůst na 182 milionů

Příběh knižního secondhandu Knihobot by sám o sobě vydal na román. Společnost neustále roste, za minulý rok, který rozhodně nepatřil mezi ty lehké, to bylo o 140 procent. Její obrat se vyšplhal přes 180 milionů korun a vyrostlo i množství zákazníků. A i když se loni moderní antikvariát musel rozloučit s některými zaměstnanci, letos plánuje růst dál. A taky třeba expandovat do Rakouska.

Ještě před pár lety koloval ve společnosti názor, že moderní technologie a s nimi spojená média přinesou zkázu knižnímu trhu, a tedy i antikvariátům. Toto proroctví se však nenaplnilo, z čehož těží i internetový projekt Knihobot, díky kterému lze kupovat a prodávat přečtené knihy z pohodlí domova.

V roce 2022 Knihobot dostal tímto způsobem zpět do oběhu celkem 1,3 milionu svazků, díky čemuž vyrostl o 140 procent na obrat 182 milionů korun. Potenciál však byl podle Dominika Gazdoše, zakladatele společnosti, větší. „Chtěli jsme růst výrazně víc, ale na jaře se Knihobotu vlivem války a nestabilní ekonomické situace propadly prodeje a bylo nutné najít okamžité řešení, jak nastalou situaci zvrátit, aby se firma nedostala do ztrát,“ vysvětluje Gazdoš.

„Došlo tedy k propuštění části zaměstnanců, což byl velmi náročný úkol, který ale ve výsledku firmu stabilizoval, zefektivnil procesy a pomohl dostat Knihobot opět k růstu,“ dodává.

Foto: Knihobot Sklad Knihobotu bude z důvodu plánované expanze časem rozšířit

K růstu společnosti paradoxně nahrála situace na trhu a zdražování, které navýšilo zájem o zboží z druhé ruky. To potvrzuje Gazdošovu filosofii, podle které se v re-commerce, tedy obchodu s použitým zbožím, ukrývá velký potenciál, a to nejen pro obchodníky, ale i zákazníky.

Jejich počet v případě Knihobotu v loňském roce vyrostl na více než 200 tisíc a online antikvariát jim za knihy, které jeho prostřednictvím prodali, vyplatil přes 70 milionů korun. „První kontakt s námi většinou lidé mají prostřednictvím nákupu. A když zjistí, že poslat knihy do oběhu je s Knihobotem otázka pár kliknutí, začnou je točit,“ popisuje Dominik Gazdoš s tím, že mezi nejlépe prodejnými tituly byly ty od spisovatele a divadelního režiséra Patrika Hartla, spisovatelky Radky Třeštíkové či Petra Ludwiga.

Dobrým výsledkům společnosti pomohla také expanze na slovenský trh, který po tři čtvrtě roce přítomnosti antikvariátu generuje pětinu jeho zisků. A to i přesto, že v zemi prozatím nemá fyzické zastoupení a ani ho zde mít neplánuje. Cílem je vytvořit síť partnerských míst.

Již v únoru by se měl navíc robůtek, jenž je maskotem Knihobotu, začít učit německy. Společnost má totiž v plánu expanzi na rakouský trh, což chtěl Gazdoš učinit již v loňském roce, nicméně okolnosti tomu nenahrávaly.

„Na rozdíl od slovenského trhu, který byl zajetý a generoval zisk, nám bylo jasné, že do startu v Rakousku budeme muset z počátku investovat, což by pro nás v době nestabilní e-commerce bylo zbytečné riziko,“ vysvětluje Gazdoš, který má podobně jako na Slovensku v plánu operovat v Rakousku bez přítomnosti kamenných poboček.

Foto: Knihobot Focení knih probíhá ve specializovaných budkách

Pro české zákazníky Knihobot na letošní rok chystá nové funkce na webu, které jim pomohou s inspirací a výběrem vhodného čtení na víkend či knihy určené jako dárek pro babičku. Zakoupený knižní titul si bude navíc možné vyzvednout i vrátit ve větším počtu takzvaných knihobodů, tedy výdejních a odběrných místech, na kterých Knihobot spolupracuje se sítí knihkupectví Levné knihy. Tuto síť navíc v loňském roce antikvariát posílil prostřednictvím sběrných boxů.

„Vyvážit výkup a prodej je u nás asi nikdy nekončící proces. Aby se dobře prodávalo, je nutné mít zajištěný nekolísající výkup. Proto chceme i nadále jít lidem naproti a vracení knih jim usnadnit,“ komentuje Gazdoš. Pokud se podaří tento balanc udržet a bude se dařit i v zahraničí, je podle něj Knihobot i v letošním roce schopen dosáhnout dvojnásobného růstu, případně i zopakovat růst z minulého roku.