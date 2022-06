Za jednodušší vracení přečtených knih zpět do oběhu. Knihobot v Česku spouští sběrné boxy

Knihobot nově umožňuje posílat knihy zpět do oběhu přes sběrné boxy

„Nebal, odlož, běž.“ Tímto heslem doprovází český online e-shop s knihami z druhé ruky Knihobot svou nově spuštěnou službu, která se pokusí udělat prodej knih ještě jednodušší. Komu se doma povalují knihy, kterých se rád za finanční odměnu vzdá, mohl je až dosud odnést osobně do některé z poboček Knihobotu (případně si je nechat odvézt kurýrem), nebo je nechat na některém z takzvaných Knihobodů. Teď bude možné vyzkoušet i nové Knihoboxy.

Díky Knihoboxům bude možné knihy vracet do boxů, ze kterých si běžně vyzvedáváme zboží ze Zásilkovny nebo Alzy. Na rozdíl od těchto výdejních boxů budou zákazníci Knihobotu do schránek zboží vkládat, přičemž každá z nich bude mít kapacitu pro přibližně dvacet knih, což je výrazně větší množství, než jaké zákazníci do Knihobotu běžně přináší. Rozdílný bude i způsob, jakým si zákazníci otevřou dvířka schránky.

Také v tomto případě bude vše probíhat pomocí zadaného kódu, který zákazník obdrží až poté, co zašle prostřednictvím online formuláře vyfocené hřbety knih. Zda Knihobot knihy odkoupí, se dozví do několika hodin. Z boxů budou knihy poté svážet kurýři přímo do Knihobotu, který je nabídne na trhu a v případě úspěchu připíše na účet prodejně 60 procent z prodejní ceny, od které je odečteno 29 korun coby ochrana před prodejem příliš levných knih.

O cíli vytvořit podobný systém mluvili zakladatelé Knihobotu již během našeho setkání předloni v listopadu. Důvodem, proč se spoluzakladatel startupu Dominik Gazdoš rozhodl nabídnout zákazníkům možnost vkládat knihy do sběrných boxů, je pocit, že vracet použité věci zpět do oběhu je příliš pracné. A to kvůli nutnosti vše nastřádat, zabalit a někam odnést, potažmo předávat kurýrovi.

Foto: Knihobot Do jedné schrány se vejde až 20 knih

„Takže jsme to vzali z druhé strany. Nabídli jsme další řešení, u kterého není třeba knihy jakkoliv chystat. Prostě je hodíte do plátěné tašky a po cestě do práce necháte v Knihoboxu. Anebo se u něj stavíte po cestě z parku, kde jste knížku zrovna dočetli,“ vysvětluje Gazdoš.

Na přípravě boxů Knihobot spolupracoval s firmami Lockers.ai a Blocks, které svá řešení dodávají i největším hráčům na českém e-commerce trhu. Tentokrát však museli své řešení uzpůsobit na míru takzvané re-commerce, tedy online prodeji pečlivě protříděného nebo repasovaného zboží z druhé ruky, jehož obliba stále narůstá.

„Bylo potřeba upravit stávající technické řešení, které se rozšířilo o funkce reverzního procesu. Dále pak bylo nutné propojit systém příjmu knih Knihobotu s rozhraním rezervací boxů, abychom věděli, kdo nám knihy posílá, a následně je přiřadili ke správnému účtu,“ vysvětluje Gazdoš.

Cest, jak v Česku pohodlně vrátit zboží zpět do oběhu, mnoho není. Knihoboxy jsou u nás v současné době svého druhu jediné, a proto by je Knihobot do budoucna rád nabídnul i dalším re-commerce projektům. Konkrétní jména ale prozatím nemá. „Typově se může jednat například o prodejce repasované elektroniky nebo secondhandového oblečení,“ uvádí Gazdoš typy společností, které by mohly služeb Knihoboxů využívat.

„Je třeba si uvědomit, že zatímco se e-shopová scéna v obratech propadá, secondhandu se nadále daří. Přitom u nás zcela chybí patřičná infrastruktura, bez které se tento miliardový trh nemůže rozvíjet,“ zmiňuje Dominik Gazdoš s tím, že by se Knihoboxy mohly stát pilotním projektem pro celou re-commerce.

Foto: Knihobot Dominik Gazdož, zakladatel antikvariátu Knihobot

Od dnešního dne budou Knihoboxy k nalezení na osmi místech, přičemž cílit budou především na pražské kancelářské komplexy, jako je michelská Brumlovka, ParkView na Pankráci, Dock v Libni nebo Coral Office v Nových Butovicích. A další jsou umístěny v obchodním centru Lužiny. Pokud se nasazení boxů osvědčí, má Knihobot v plánu je rozšířit i do dalších českých měst a na Slovensko, kde již nějakým způsobem funguje. Objevit by se mohly také v Německu, kam se startup chystá.

„Naším cílem je být co nejblíže zákazníkům a proces vracení zboží do oběhu maximálně zjednodušit. Rozšíření budeme plánovat až na základě vyhodnocení využívanosti stávajících boxů, dovedeme si však představit, že by se jednalo o nízké desítky boxů po celém Česku,“ uzavírá Dominik Gazdoš s tím, že pokud se tak stane, budou další boxy nasazovány až v následujících letech.