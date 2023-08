O krok blíže k čipům v mozku. Neuralink Elona Muska získal šest miliard od fondu Petera Thiela

Obezita, deprese, schizofrenie, ale i autismus. A pak je tady jeden malý čip v mozku, který chce s těmito nemocemi pomáhat. Takovou vizi má Elon Musk se svým startupem Neuralink, který jen několik týdnů po důležitém povolení ze strany amerických úřadů oznámil svou dosud největší investici. A paradoxně za ní stojí člověk, se kterým se svérázný Musk příliš nemusí.

Dosud mohl Neuralink své mozkové implantáty, které promýšlí a vyvíjí už sedm let, testovat pouze na zvířatech. A byť kvůli tomu čelí federálnímu vyšetřování, jestli během pokusů při zavádění miniaturních přístrojů o velikosti mince do mozků neporušoval pravidla, americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) koncem letošního května povolil, že může technologii testovat na lidech.

To je pro firmu, za níž stojí šéf automobilky Tesla, vesmírné společnosti SpaceX a také sociální sítě X (dříve Twitter), zásadní milník k tomu, jak stále relativní novinku přiblížit ke komercializaci. A teď dostává navíc výraznou vzpruhu ve formě nové investice. Uzavřel totiž nové investiční kolo za 280 milionů dolarů, tedy více než šest miliard korun, které vedl Founders Found známého podnikatele Petera Thiela.

Podle informací z databáze Crunchbase má jít o dosud největší jednorázovou investici, kterou Neuralink dostal. Dohromady už měl startup od investorů získat více než 640 milionů dolarů, respektive přes čtrnáct miliard korun. Valuaci, za kterou byly prostředky získány, společnost oficiálně neuvedla, podle agentury Reuters byl ovšem Neuralink v červnu tohoto roku oceněn na zhruba pět miliard dolarů.

Zajímavé na celé věci je mimo jiné to, kdo za aktuální investicí stojí. Thiel se totiž do globálního technologického světa zapsal nesmazatelným písmem, a to jednak kvůli tomu, že byl prvním externím investorem Mety (tehdy ještě Facebooku) a mentorem Marka Zuckerberga, jednak proto, že právě spolu s Muskem budoval populární platební službu PayPal. A že spolu nemají zrovna nejlepší vztahy.

Médii už v minulosti problesklo jejich vzájemné pošťuchování, kdy Thiel nazval Muska „podvodníkem“, zatímco potenciální Zuckerbergův soupeř v souboji ve smíšeném bojovém umění přirovnal Thiela k „sociopatovi“. Známá je i situace, kdy Thiel a jeho kumpáni z PayPalu vymysleli, jak sesadit Muska z ředitelského postu firmy, zatímco byl na líbánkách se svou ženou. Spory měly také ohledně investic do Tesly.

Foto: Neuralink Podoba mozkového implantátu od Neuralinku

Na druhou stranu má Thiel zásadní vliv na fungování SpaceX, do kterého v roce 2008 investoval dvacet milionů dolarů, aby firmu pomohl udržet nad vodou po třetím neúspěšném startu rakety. Jen o měsíc později se pak SpaceX dostalo na oběžnou dráhu. Klíčovou roli Thiel může mít i právě v případě Neuralinku, kterému zjevně věří více než Tesle, do níž odmítl investovat zřejmě kvůli tomu, že „nevěří na klimatickou změnu“.

Jak se bude situace s Neuralinkem dále vyvíjet, se neví – startup po povolení k testování na lidech slíbil, že bližší informace brzy zveřejní. Kdy tedy bude malé zařízení, které v jednom místě nahradí malý kus lebky, zaváděno do mozků prvních lidí, je tak zatím otázkou. Stejně jako to, jestli skutečně bude pomáhat léčit obezitu, depresi, autismus a umožní surfování po internetu.