O krok blíže létajícím taxíkům. Brazilský výrobce začne stavět továrnu, letos chce ukázat prototyp

Logo aerolinek United Airlines by v budoucnu mělo zdobit taxíky značky Eve

Od ulic plných aut, městského vzduchu plného zplodin a hluku by v budoucnu měla pomoci létající taxi připomínající vrtulník. Jeden z největších výrobců strojů, které dokážou vzlétnout i přistát vertikálně, brazilská firma Embraer, postaví továrnu, kde bude plně elektrické letouny vyrábět její dceřiná společnost Eve. Prototyp chce firma představit už letos. Do ostrého provozu by stroje měly vletět v roce 2026.

Brazilský výrobce letadel Embraer továrnu postaví ve městě Taubaté, které leží zhruba 140 kilometrů severovýchodně od Sao Paula, ekonomického centra Brazílie. Do stroje připomínajícího malý vrtulník se vejde šest pasažérů. Cena jednoho letu by se měla pohybovat od 50 do 100 dolarů (zhruba 1075 až 2150 korun) pro jednoho člověka.

Firma má v současnosti objednávky na téměř tři tisíce létajících taxíků. Stovky z nich si u ní už v minulosti objednaly americké aerolinky United Airlines za více než tři sta milionů korun. Americký letecký dopravce totiž v poslední době oživuje své letecké flotily. Kromě brazilských vrtulníků peníze vkládá i do nadzvukových letounů a elektrických letadel.

Výhodou strojů s vertikálním vzletem a přistáním je, že nepotřebují letištní dráhu. Tento typ letounů by měl v budoucnu sloužit pro krátké až středně dlouhé lety, především ve městech, kde by se mohl stát alternativou ke klasickým taxíkům. Elektrické motory by ve srovnání s běžnými letouny měly být také tišší a méně znečišťovat životní prostředí. První lety budou mít pilota, Embraer ale chystá samořízené taxi.

Eve podle BBC doufá, že letos sestaví prototyp. Americké regulační orgány také nedávno zveřejnily časový plán, podle kterého by tam měly letecké taxíky létat již v roce 2025. Na trh by chtěl tyto stroje Embraer uvést v roce 2026. Ostrý start se tak zřejmě pomalu blíží, budoucnost je ale stále relativně nejistá. Velké naděje vzbuzovaly i německé společnosti Volocopter či Lilium, když jim investoři poskytli miliardy korun. Přesto zatím žádný ze startupů vyvíjejících městské létající taxíky nezískal příslušná povolení, která by jim umožnila komerční provoz.

United Airlines do Eve investovaly prostřednictvím svého investičního fondu United Airlines Ventures, skrze který podporují projekty, díky nimž by aerolinky měly do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality bez využití tradičních uhlíkových kompenzací. Advanced Air Mobility Reality Index, tedy index hodnotící životaschopnost jednotlivých projektů vzdušných taxíků, řadí Eve na třetí místo v celkovém žebříčku. Důvodem, proč United Airlines investovaly právě do něj, je podle firmy napojení na společnost Embraer, tedy čtvrtého největšího výrobce letecké techniky na světě. Ten měl původně vyrábět létající taxíky pro Uber a pro Eve znamená strategického partnera.